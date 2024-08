Sådan kan du holde længere i sengen ifølge mandlige pornostjerner

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Takket være lamme komedieserier, maratonknald i pornofilm og en lang række former for kulturelt og socialt pres er der mange mænd, der bekymrer sig om ikke at holde længe nok i sengen. De lærer, at man skal kunne holde lige så længe som Kanye West, hvis man vil have god sex og kunne se sig selv i øjenene. Hvis man kommer for tidligt, afslører man, at man ikke kan tilfredsstille sin partner eller leve op til forventningerne om at være mand. Ingen vil være ham, der kun kan holde i et minut.

I virkeligheden er det de færreste mænd, der skal bekymre sig om deres seksuelle udholdenhed. Langt de fleste sexterapeuter er enige om, at størstedelen af heteroseksuelle par synes 7 til 13 minutters rendyrket penis-i-vagina-penetration er optimalt, men at 3 til 7 minutter også er ganske tilfredstillende. Samtidig viser undersøgelser af vores sexliv, at en gennemsnitlig mand kan pumpe i omkring fem et halvt minut, før han kommer – meget få kan holde i over 12 minutter. (Det er desværre svært at finde data omkring ikke-hetero sex). Det burde også efterhånden være almen viden, at ordentligt forspil ofte er langt vigtigere for et godt knald end en langvarig puletur. Faktisk er der mange kvinder, der synes, at mere end 10 minutters pumperi simpelthen er for meget. Som oftest er porno-sex ikke noget, man skal gå efter. Det er noget, man skal frygte.

Men på et eller andet tidspunkt i deres liv vil en tredjedel af alle mænd opleve at have for tidlig sædafgang, altså at de kommer indenfor et minut til deres store frustration. Endnu flere lider af hurtig sædafgang, hvor de kommer, inden deres partner kan nå at blive tilfredsstillet. Kulturelt oppustede forventninger til, hvor lang tid sex bør vare, betyder, at selv de mænd, der kan holde i et ganske respektabelt stykke tid, stadig er oprigtigt bekymrede over deres udholdenhed.

Selv om nogle mænd siger, at de kan løse problemet ved at bruge kondom, så de er mindre følsomme, betyder det ikke, at det fungerer for alle, og det kan desuden være noget, som mange par gerne vil undgå. Andre kemiske løsninger, som SSRI-antidepressiver eller lidocain-baserede sprays eller servietter, kan virkelig hjælpe mænd ved at dulme følsomheden i penis, så de holder længere og har det bedre i deres sexliv. Men begge dele kan have negative bivirkninger. Så når ingen af de løsninger fungerer for alle, er der et meget virkeligt behov for praktiske løsninger, der kan hjælpe de mænd, der er bekymrede for ikke at holde længe nok i sengen.

Heldigvis for de mænd, er der en profession, hvor de ved alt om at holde så længe som muligt: Mandlige pornostjerner. Johnny Goodluck har arbejdet i branchen i tre år, og han siger, det forventes, at de knepper i mindst 30 minutter, men nogle gange helt op til tre timer. Nogle af skuespillerne, som Steven Holmes, der har over to årtiers erfaring, siger, at det kommer helt naturligt. Men mange andre, som for eksempel Aaron “Small Hands” Thompson, der har 16 års erfaring, fortæller, at de slet ikke holder lige så længe i privaten. Det siger han, at hans kone kan skrive under på. De fleste kan skrive under på, at de tit er ved at komme, længe før en scene skal slutte. “Meget af min arbejdsdag er en desperat kamp for ikke at komme, mens jeg fremstår som en sex-konge,” siger Logan Pierce, der har lavet porno i seks år. Nogle få af dem, som Dick Chibbles, der har 17 års erfaring, indrømmer at have haft problemer med hurtig sædafgang tidligere.

Men okay, mange af pornostjernerne anerkender også, at de kan holde længere på film end i virkeligheden, fordi porno-settet meget sjældent er sådan rigtig sexet. “Når man har et helt kamerahold, der spørger, hvor de skal stå, og der samtidig er hele akrobatikken omkring scenen,” siger Ryan Driller, der har lavet porno i 10 år, “så betyder det, at der generelt er mange flere ting, der kan distrahere én, end når man er derhjemme.” Mange af skuespillerne tager også medicin for at være sikre på, at de kan få den op at stå og holde længe – ellers holder de ikke længe i branchen. Men de fleste af dem har også udviklet en række mentale eller fysiske teknikker for at være mere udholdende.

Det er ikke alle deres råd, der er revolutionerende. Mange af dem minder om det, en sexterapeut eller mandebladene ville fortælle dig. Nogle af deres teknikker er ret tidskrævende og kræver meget øvelse. Det er heller ikke alle øvelser, der fungerer for alle mænd, for vi har jo ikke helt ens kroppe. Men de kan alle sammen overføres fra pornosex til ægte, virkelig sex – Ryan Driller mener endda, at det er nemmere at bruge teknikkerne i hverdagen, fordi et par kan koncentrere sig helt og holdt om hinanden i stedet for at være hæmmet af, hvad kameraet forventer. Så når alt kommer til alt, slår Goodluck fast, at “enhver fyr kan øve sig og eksperimentere derhjemme for at blive endnu bedre i sengen.”

For at hjælpe de mænd, der er dybt frustrerede over deres egen seksuelle udholdenhed, bad vi Chibbles, Driller, Goodluck, Thompson og Pierce dele deres bedste tips og tricks til at holde den kørende, når man kan mærke, at man er lige ved at eksplodere. Her er deres tanker.

Logan Pierce

Hvis jeg kan mærke, at jeg er lige ved at sprænges, så prøver jeg at projicere mine tanker et helt andet sted hen. Et sted, der er latterligt kedeligt. Nogle gange prøver jeg at analysere hele øjeblikket i hovedet: De her fliser er ubehagelige. Jeg har godt nok ondt i halebenet. Hvor længe mon vi har været i den her stilling? Jeg sveder på ryggen og bliver ved med at lave de der våde, klistrede klask, hver gang jeg støder.

Hvis ikke jeg kan distrahere mig selv, så fjerner jeg fokus på mig og fokuserer i stedet på min partner ved at slikke hende og få vejret. Bare lige holde en pause. Få noget at drikke.

Der er ikke rigtig nogen hemmelighed bag at holde længe. Kun øvelse. Øvelse, øvelse, øvelse.

Dick Chibbles

Nøglen er kommunikation. Fortæl din partner, hvordan du har det, og om det, de gør, føles for intenst. Hvis en mandlig pornoskuespiller er tæt på at komme, og pigen eksempelvis er øverst, så giver han hende et lille prik på benet, hvor kameraet ikke kan se det. Det er for at sige: “Hey, gør lige noget andet, for jeg er tæt på, og vi skal stadig kneppe de næste 45 minutter.”

Du skal ikke være bange for at sige det højt, hvis du er bange for ikke at holde længe nok. Hvis din partner holder af dig, så vil hun helt sikkert gøre, hvad min kæreste gjorde for mig for mange år siden: Hjælpe dig og kommunikere med dig. Hvem ved? Måske kan hun forandre dit liv for altid.

Jeg benytter også en åndedrætsteknik, som jeg har udviklet gennem årene for at holde koncentrationen og nærmest bedøve følelsen i min penis. Jeg fokuserer mest på lyden af min vejrtrækning. Den øgede tilstrømning af ilt gør min erektion endnu hårdere og giver mig større kontrol over min krop.

Noget andet, jeg gør, er at hive mine testikler ned. De hænger normalt længere væk fra kroppen, når man begynder at have sex, men strammer op og kommer tættere på kroppen, efterhånden som man er lige ved at komme. Jeg har fundet ud af, at hvis jeg hiver lidt i dem, nærmest strækker dem ud, så får jeg lidt ekstra tid at løbe på. Jeg ved godt, at det lyder fjollet, men prøv det en gang. Måske vil du bliver overrasket over, at det virker.

I øvrigt, de herrer: Slik nu for helvede jeres partnere! Lær deres kroppe at kende. Giv dem ekstase, allerede inden de åbner dine bukser. Så ved du i hvert fald, at du allerede har tilfredsstillet dem, selv om du kommer for tidligt. Det vil samtidig give dig mere selvtillid og få dig til at holde længere.

Johnny Goodluck

Knibeøvelser til mænd. Mænd har også bækkenmuskler. Det er de samme muskler, man bruger til at stoppe med at tisse. De fleste mænd kan finde ud af at klemme og stoppe op, midt i at man tisser. Hemmeligheden bag at holde længe er at træne de musklers udholdenhed. Hvis de er trænede, kan du i princippet holde dig fra at komme så længe som muligt. Der er forskellige metoder til at træne dem, ligesom alle andre muskler.

Du kan træne dine knibeøvelser, mens du onanerer eller er sammen med en partner. Der er en virkelig, virkelig god bog, der hedder Male Pelvic Fitness, som forklarer mere om de muskler. Man kan også let google sig frem til træningsøvelser. Det er ret nemt at finde information, de fleste mænd ved bare ikke noget om det.

De fleste mennesker har (ligesom mig) bestemte stillinger, hvor det er nemmere at holde den kørende, og andre, hvor man kommer på et øjeblik. Det er essentielt, at man kender sin krop, og hvilke stillinger man er stærk i. Man er dog nødt til at ønske at lære sig selv bedre at kende og øve sig meget. Men det kan sagtens være sjovt! Næste gang du har lidt alenetid eller er klar på at lege lidt med din partner, så prøv at se, hvor længe du kan holde. Hvis du kan mærke, at det er lige ved at ske, så stop, start forfra, og fortsæt så. Prøv eventuelt en anden stilling.

Aaron Thompson

Det første, jeg gør, hvis jeg føler, at jeg er ved at komme for tidligt, er at skjule mit ansigt, så kameraet ikke kan se det. Så bider jeg mig selv i kinden eller fingeren. Hårdt. Sådan, rigtig hårdt. Normalt får den stikkende smerte min erektion til at dale en smule, og jeg har tid til lige at finde mig selv igen.

Ryan Driller

Jeg fokuserer på den eller de piger, jeg har sex med, og på deres nydelse i stedet for min. Hvis du fokuserer på, at det skal være dejligt for hende, og hjælper hende med at komme, så opdager du sikkert ikke engang, hvordan du har det. Det bedste er, at hun har virkelig lyst til at gøre gengæld bagefter. Så det er win-win for dig.

Hvis du er ved at være tæt på, så prøv en anden stilling, vinkel og tempo. Få sex til at føles helt anderledes. Hvis det stadig er for meget, så træk dig ud, og slik hende. Lad din pik være.

Meget af tiden bruger vi også utrolig meget glidecreme, eftersom vi knepper meget længere tid end almindelige mennesker. For meget glidecreme kan fungere som en slags buffer, der næsten bedøver pikken. Altså, ikke som rigtig bedøvelse, men som en slags handske. Så det kan også gøre, at du holder længere.