Sådan kan du se, om dine sneaks er fake

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Yu-Ming Wu havde ikke råd til fede sneaks, før han kom på college. Han voksede op i New York som barn af kinesiske indvandrere, der arbejdede i sweatshops og restauranter, så Ming spurgte aldrig sine forældre om penge til sko.

Videos by VICE

I dag har Wu en samling på 900 par sko og er en af grundlæggerne bag Sneaker Con, som kalder sig selv ”det bedste sneaker-show i verden.” Messen er netop blevet international, og derfor rammer den nu en masse nye steder med en masse interessante personer som gæster. Men når tusindvis af mennesker sælger sko, vil der også være nogle falske imellem. Så Wu besluttede sig for at lave en sko-autentificering, hvor kunder til Sneaker Con kan få skoen tjekket, inden de lægger flere tusinde.

VICE tog fat i Yu-Ming Wu til Sneaker Con Toronto for at høre mere om messen, autentificeringen og hvordan man kan genkende de falske sko.

VICE: Kan du fortælle os lidt om autentificeringsprogrammet?

Yu-Ming Wu: Det er ikke en officiel service, men vi hjælper nogle af vores kunder med at finde ud af, om deres sko er ægte eller ej. Der er især mange af de unge, der kommer ind, som ikke aner, om de har fået en ægte eller en falsk sko i hænderne, og det er et kæmpe problem. De vil gerne have ro i sindet, velvidende at de har købt en ægte sko.

Hvad fik dig til at starte autentificeringsprogrammet?

For et par år siden var der en knægt, der havde købt nogle sko, og de viste sig at være falske. Han kontaktede os grædende, og der gik det op for os, at vi havde et problem. Vi endte med at give ham hans penge tilbage, tage skoen og bruge den som et eksempel på, hvad der skal ændres på Sneaker Con.

Der er mennesker, der øjner en mulighed, så hvor der bliver solgt dyre produkter, vil der altid være nogen, der forsøger at snyde

Er falske sko et meget stort problem?

På Sneaker Con er det ikke rigtig. Vi har et par stykker. Der er mennesker, der øjner en mulighed, så hvor der bliver solgt dyre produkter, vil der altid være nogen, der forsøger at snyde.

Kan du fortælle lidt om, hvordan du vurderer om en sko er fake eller ej? Hvad kigger du på?

Det første vi gør, er at kigge på æsken. Æsken skal først og fremmest være lavet ordentligt. Vi ser på den tekst, der er trykt på. Det skal være skarpt og printet i høj kvalitet, og teksten skal stå alle de rigtige steder. Vi ser på, hvordan æsken er samlet, og selvom den er slidt, kan den sagtens være af høj kvalitet. Vi ser på mærkerne og sikrer os, at alle tallene passer sammen.

Nogle gange passer numrene ikke sammen, eller der er en trygfejl. Mærkaterne er svære, fordi de forskellige lande har forskellige labels, så dem bruger vi som oftest ikke, men vi ser på nummeret og tjekker, at det er det rigtige.

Jeg kan se, at der også hænger et prisskilt på æsken.

Ja, det her er faktisk en meget dyr sko, den er mange penge værd. Det er klart, at når man skal lægge så mange penge, vil man gerne være sikker på, at man får noget ægte. Men man kan jo sagtens smide en falsk sko i en ægte æske. Så bagefter tager vi skoen ud af æsken, og så ser vi på, hvordan skoen er samlet, og så mærker vi efter, om den føles rigtig. Og så dufter vi til den.

I snuser til skoen?

Vi snuser godt ind, med mindre de er blevet brugt. Sådan sikrer vi, at der ikke er noget giftig lim. Mange af de store firmaer, som Nike eller Adidas bruger ikke giftig lim længere. Hvis du dufter til den, og det hele lugter giftigt, så er der noget galt. Vi ser også på snørrebånd og på syninger. På de falske sko er syningen tit lidt skæv. Så ser vi på sålen. Der må ikke være nogle trykfejl eller ujævne kanter. Alt skal stå skarpt. Vi ser også på hvordan den er limet sammen, for nogle gange er der små stykker lim, der stikker ud, når de er falske. Hvis det var en dårlig sko, og der altså var tale om andensortering, ville der stå et ”B” på indersiden.

Sko-snifferen | Via Daily VICE.

Vi kigger også på logos og sikrer os, at de er lavet ordentligt. Det er igen syningen, vi kan se det på. På et tidspunkt kan det godt være, at nogle af de falske producenter har ramt rigtigt, men på visse punkter er det umuligt for kopifabrikanterne at have den samme kvalitetskontrol med deres produkter, og de har ikke de samme avancerede maskiner, som de ægte fabrikker har. De rigtige fabrikker investerer millioner i det ypperste teknologi. Så det er sådan, vi kan tjekke, om en sko er ægte. Når jeg rører ved en sko, kan jeg også mærke, om den er ægte, hvis den føles rigtig i hænderne, men det er fordi, jeg har mange års erfaring. Når det gælder de aller dyreste sko, er vi nødt til at se på det hele, tage sålen ud, se på mærker og sikre os, at det hele stemmer. Når vi har gjort alt det, kan vi konkludere, at det er en ægte sko.

Så du bruger din synssans, mærker efter og dufter. Men når du bruger dine sanser, kan det vel også ske, at du laver fejl. Hvordan forklarer du det til en person, der siger, at ”den her sko er ikke ægte”?

Jeg beder dem om at komme med et falsk par, for så kan jeg meget nemt vise dem forskellene. Så indrømmer de som regel, at den ene er falsk, og den anden er ægte. Mere kan jeg ikke gøre. Hvis de på forhånd har besluttet sig for, at det ikke er en ægte sko, er der ikke så meget, jeg kan gøre ved det.

Har du haft sko i hænderne, som du ikke kan autentificere?

Ja, nogle gange er der sko, der er så gamle, at vi ikke har noget at sammenligne dem med. Andre gange er det sko, der er så sjældne, at vi aldrig har set dem i virkeligheden før, eller ikke har et par, vi kan sammenligne med.

Hvad siger du til folk, som gerne vil købe falske sko, fordi ”de ser ud på samme måde, de er bare meget billigere”?

Sådan en person har allerede besluttet sig for at købe falske sko. Det har de det fint med. Jeg ville personligt hellere have, at de købte sko, der var efterligninger fremfor dem, der virkelig er fake. Hvis det er en efterligning, betyder det bare, at det er et billigere mærke, som prøver at lave deres egen udgave. Det kan jeg sige til personen, men hvis de ikke har et problem med at købe falske sko, så er der ikke så meget, vi kan gøre. Men vi gør, hvad vi kan, for at informere dem om hvorfor de burde lade være.

Hvorfor burde folk så lade være med at købe falske sko?

Det giver ingen mening at købe falske sko. Du støtter kopifabrikanter, du støtter kriminelle virksomheder. Hvem ved, hvad de mennesker bruger pengene til?

Hvad skal der til for at være god til at autentificere?

Man skal gerne have arbejdet i branchen i mange år, for så har man nemlig rørt ved så mange sko, at man bare kan kaste et hurtigt blik på en sko og sige ”den er totalt fake, mand.” Uden at blinke. Det er den slags mennesker, der er gode til at autentificere.

Air Jordan er stadig nogen af dem, der bliver lavet flest kopier af, både fordi mærket har en lang historie, og fordi de er penge værd.

Hvilke sneaks bliver der lavet flest kopier af?

Air Jordan er stadig nogen af dem, der bliver lavet flest kopier af, både fordi mærket har en lang historie, og fordi de er penge værd. Det samme med Yeezy, fordi de er dyre og sjældne. Derudover NMDs og Ultra Boots.

Hvordan fik du evnerne til at kunne se forskel, og hvordan følger du med i, hvad der sker på markedet?

Jeg har været i branchen i 17 år, så i løbet af årene har jeg set og rørt så mange sko. Mange gange når jeg ser en falsk sko, så ved jeg det lige med det samme. Nogle gange ser de rigtig flotte ud, indtil man kigger på detaljerne.

Hvis du elsker sko så meget, at du kan finde på at stille dem på hylder som pynt, så er du nok et rigtigt sneakerhead.

Hvordan vil du forklare sneakerkultur til nogen, som ikke er en del af det?

Hvis man kigger på en sko og udbryder ”wow, hvor er det et smukt design” og ikke bare ser det som et funktionelt stykke tilbehør men et kunstværk, så ved man, at de er rigtige nørder. Vi sætter virkelig stor pris på vores sneaks. Hvis du elsker sko så meget, at du kan finde på at stille dem på hylder som pynt, så er du nok et rigtigt sneakerhead.

Hvor stor er din sneaker-samling?

Den plejede at være virkelig stor, jeg havde engang 1300 eller 1400 par. Jeg har langsomt fået det ned til omkring 800 par, men det stiger stadig. Jeg tror, jeg har omkring 900, som det ser ud nu.

Går du med dem alle sammen?

Jeg går nok med omkring 20 procent af dem. Resten af dem ser jeg mere som kunstværker.