Sådan kan glidecreme ændre dit liv

Glidecreme er ikke kun til gamle mennesker eller numsesex. Jeg er ligeglad, hvad du siger, du burde bruge det. Og før du scroller videre og mumler, at du er glad for, at du ikke behøver at bruge det, så opfordrer jeg dig til at læse denne artikel til ende. Så vil jeg fortælle dig, hvorfor glidecreme vil ændre dit liv.

For at underbygge mine argumenter, har jeg lavet lidt research. Jeg spurgte alle egnede, hvad deres glidecreme-vaner er, og de eneste glidecreme-brugere viste sig at være mine egne veninder. Jeg opdagede, at der ikke rigtig er nogen, der er neutrale, når det kommer til glidecreme. Der er dem, der ikke kan nyde sex uden, og så er der dem, der enten ikke har prøvet det eller bare “ikke kan lide det”.

Så i håb om at konvertere dig til “den glatte side”, talte jeg med nogle liderlige personer i tyverne, som ikke brugte glidecreme, og spurgte dem HVORFOR FANDEN IKKE?

Her er deres grunde og mine modargumenter:

“Jeg har bare ikke rigtig lyst/brug for det.”

Det var det mest almindelige svar hele vejen rundt. Altså, jeg ved ikke, om det er en stoltheds-ting eller en uvidenheds-ting, men jeg har aldrig tænkt på glidecreme, som værende en ting man kun bruger, hvis man ikke er våd nok. Jo, det er da en af de mere traditionelle grunde, men for liderlige personer i tyverne, er glidecreme meget mere end det.

Til at starte med så øger glidecreme din sensitivitet, og gør det derfor nemmere at opnå orgasme.

Hvis din fyr er “velsignet”, når det kommer til størrelsen, så gør det det endnu behageligere for dig.

Det er et MUST, når du bruger sexlegetøj.

Det er ikke kun til penetrering. Du kan bruge glidecreme alle steder. ALLE steder. For eksempel dine bryster, din numse, hans kønsdele, hans numse….

Det sagt, så kan det også bruges til massage – også i de nedre regioner….den er stensikker. (Hvis dette er en af dine fantasier, så prøv Durex Play Stimulating Massage 2i1. Det er en tube creme, der både kan bruges på hele kroppen, og som også dufter godt.)

“Vores sexliv er allerede godt nok!”

Sex er ligesom din saldo: Den kan altid være bedre. Du bør aldrig nå til et punkt i livet, hvor du tænker: “Okay, det er så det. Nu skal jeg bare have sex sådan her fremover, så går det nok” Nej. Sex kan altid forbedres.

Til dem som allerede har et ‘hamrende dejligt’ sexliv – tillykke. Hvis I introducerer glidecreme, så kommer I blot til at gå fra ‘hamrende dejligt sexliv’ til ‘jordskælvende dejligt sexliv’. Hvis du ikke er sikker på, om din kæreste vil kunne lide det, så bare sig at du gerne vil prøve det en enkelt gang. Hvis han stadig ikke kan lide det, så bare smid den ud. (Tro mig, det kommer aldrig til at ske).

“Jeg kan ikke lide, at det kan blive klistret, eller lugter på mine lagner.”

Hvis din glidecreme nogensinde bliver klistret, så er det fordi, at du har brugt et vandbaseret produkt. Vandbaserede glidecremer er gode, glatte og nemme at gøre rene. De vaskes nemt af lagner og tøj. Ulempen er dog, at de bliver opbrugt temmelig hurtigt, og du derfor ofte er nødt til at købe nye. De har også tendens til at blive en smule klistrede, så hvis dette er en deal-breaker for dig, kan du i stedet prøve silikone-glidecremer.

Silikone-glidecremer indeholder….ja du gættede rigtigt, silikone. De er mere i den tykkere kategori af glidecremer. Et stort plus er at du kan bruge dem i vand. (Lækker badekarssex – hva’ så der). De holder sig også længe våde, så du ikke behøver at tilføje mere hele tiden. Det kræver dog lidt vand og sæbe af få af bagefter.

“Jeg ser ikke glidecreme, som noget en fyr bruger, medmindre han er bøsse.”

Haha… vent, hvad? Jeg har allerede sagt det, men jeg siger det igen: Glidecreme er ikke kun til ældre mennesker og analsex. Jeg tror flere drenge har glidecreme, end piger lige aner. Hvis de over 16 og ikke stadig bruger deres mors fugtighedscreme som smørelse, så har de sikkert en flaske af det saftige halløj i den øverste skuffe. Glidecreme er desuden det ultimative onani-sidekick. Det bringer mig til min næste pointe…

Et håndjob uden glidecreme svarer til en hotdog uden ketchup. Det er fint nok uden, men shit det er godt med. Hvis du skal give et godt håndjob uden glidecreme, skal du enten bruge uendelig meget spyt, eller han skal være ekstremt opstemt. Uden nogen af delene, bliver det en akavet øvelse. Tilsæt glidecreme og så skal der nok komme gang i biksen.

Hvis du aldrig har givet din kæreste et håndjob med glidecreme, så køb ham én i fødselsdagsgave. Hvis du er en fyr, der aldrig har fået et håndjob med glidecreme, så skriv det øverst på din liste med juleønsker i år.

Det gælder også pige-håndjobs. Du tænker sikkert, at din fyr klarer sig fint uden assistance fra glidecreme – men lad ham dog prøve det. Bare et par dråber og du vil mærke forandringen.

“Jeg har ikke brug for det. Vi bruger bare spyt.”

Først og fremmest: Spyt er ikke det samme som glidecreme. Det er næsten fornærmende sammenligning. Spyt udfører jobbet tilfredsstillende, glidecreme er månedens medarbejder. Det er alt, hvad jeg har at sige her.

“Det fjerner noget af nydelsen… det bliver for glat.”

Hvis det bliver for glat, så gør du det forkert. Du skal ikke bruge mere end en ‘ærts mængde’ ad gangen. Tænk på det som at tilføre sukker i kaffen: start småt og stop inden du ødelægger smagen.

Friktion er den essentielle grund til, at sex føles godt. Fjerner du friktionen helt, forsvinder nydelsen, og det er det, der sker, hvis du bruger for meget glidecreme – så vær sparsom med mængden.

For at opsummere: Glidecreme forbedrer bare nydelsen.

Der er ingen anden måde at sige det på. Alle der er imod glidecreme derude, og som stadig ikke er overbevist, skal forstå at glidecreme ikke er løsningen på et problem. Det er ikke noget, du bruger, fordi du mangler noget andet. Glidecreme gør dig ikke mindre kvinde eller mindre mand. Det er blot et bidrag til at forbedre dit sexliv og gøre det mere glat og saftigt. På æresord.

Nu vi taler om sex, så burde jeg introducere jer for min anden bedste-ven-på-flaske: Durex Intense Orgasmic Gel. Det er en gele, ikke en creme, som er specielt designet til at frembringe sensuelle bølger af varme, kulde og prikken i kvindens erogene zoner. Den øger sensitiviteten i dine intime områder og bidrager til mere intense nydelser. Et par dråber af denne magiske eliksir, og du er på vej i himlen. Det virker virkelig…..har jeg ladet mig fortælle.