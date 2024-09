Sådan kan Paven blive kongen af Instagram

Pavens første Instagrampost.

Det er tid til at finde den hellige selfiepind frem, for Paven er kommet på Instagram.

Vatikanet annoncerede i fredags, at Hans Hellighed Paven fremover poster billeder under kontonavnet @franciscus. Offentliggørelsen sker en måned efter, at Paven mødtes med CEO og medstifter af Instagram Kevin Systrom. Ifølge Vatikanets officielle nyhedsside udtalte han sig om “billedets muligheder for at forene mennesker på tværs af kulturer og sprog.”

Pavens tilstedeværelse på sociale medier er stærk. Hans engelsksprogede Twitterkonto har næsten 8,9 millioner følgere, men spørgsmålet er, om han kan blive ligeså populær som Kylie Jenners på Insta?

Ifølge Pew Research Center er der mere end en milliard katolikker i verden, så det er ikke fordi, at publikummet ikke er der. Vatikanet har udtalt, at paven vil nå ud til sine følgere ved at poste billeder, som “fremhæver den nærhed og inklusion, som Paven udlever i sit daglige liv.”

Det er en lille smule upræcist, så Motherboard tog kontakt til den digitale marketingskonsulenten Gabrielle Zigi ved brandingbureauet Firebrand Group for at få et par Instagram-tips til Hans Hellighed.

Brug emojis

Zigi foreslog, at Paven kunne blive lidt mere kæk ved at tilføje et par emojis. Jeg tænker, at “bedehænderne” virker som det oplagte bud her. #velsignet #Paveliv

#waybackwednesday

Zigi anbefalede brugen af hashtagget #waybackwednesday – det foretrukne hashtag til random nostalgi. “Åh, alle de muligheder!” sagde hun og tilføjede, at han kunne citere alt lige “fra Bibelcitater til Vatikanets historie.”

Glem ikke billederne

“Less is more,” siger Zigi og understreger, at ikke alle posts skal have et cool tema eller et smart citat. “Lad billederne tale for sig selv.” Et par personlige forslag til Pave Frans: Et nøje opstillet og velbelyst madbillede fra oven af altervin og oblater eller måske et paveduckface og en café latte med et lille kors tegnet i skummet.

Brug bibelreferencer

Paven kunne høste virkelig mange likes ved at overraske “folk nu og da med et langt inspirerende budskab,” fortæller hun. Og er han jo i den heldige situation, at han har en masse kildemateriale lige ved hånden.

Zigi foreslår også, at han bruger hashtagget #fridayreads for at holde folk opdaterede om, hvad han læser. (Hint: Biblen)

Bag facaden

Folk vil gerne se, hvad Paven laver, når han ikke taler latin eller laver andre paveting. “Han kan give os et indblik Vatikanets indre, som ingen har set før,” fortæller Zigi. De bedste billeder fra Det Hvide Hus’ Instagram viser Barack Obama alene i private stunder, og der er ingen grund til at Pave Frans ikke kan gøre det samme.

Vær folkets mand

Francis er ikke nogen almindelig Pave – han er en cool pave. Han taler i telefon med folk og lytter til deres problemer, han kører i en sort Fiat, og han vasker kvinders fødder, hvilket ikke var tilladt, før han kom til. Han kan ikke bare læne sig tilbage og dele billeder uden at interagere med sine følgere. Zigi foreslog, at han leder efter citater på #motivationalmonday og #wisdomwednesday og smider et par likes og kommentarer.

Følg med i aktuelle begivenheder

Paven er ret god til at holde sig opdateret på nyhedsstrømmen på sin Twitterkonto, hvor han har delt sine tanker om Cuba, global opvarmning og social ulighed. Instagram er til gengæld lidt lettere i tonen.

“Paven kan følge med i hvilken trend, der er mest relevant for ham og deltage i samtalen på det hashtag,” fortæller hun. Lige nu er det mest trendende hashtag #flexfriday. Er Paven pumpet under kåben? Måske får vi det at se en dag.

