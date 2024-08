Sådan laver du badesalt med cannabis

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Nu kan du tage dine hjemlige spavaner til et langt højere niveau ved at fylde et badekar med varmt vand og hjemmelavet badesalt med cannabis i. Gør det eventuelt i Holland eller en af de snart mange amerikanske stater, hvor cannabis, i modsætning til for eksempel Danmark, er lovligt…

Badesalt (altså rigtig badesalt og ikke det der stof, der får folk til at gnave ansigterne af hinanden) er et potpourri af mineralholdige salte (som epsom) og essentielle urter, som man opløser i et bad for at løsne musklerne op. Men nu kan du også tilføje THC til blandingen, der afhjælper muskelsmerter, ømhed og øger blodtilførslen.

Her er ingredienserne, du skal bruge for at tage verdens mest afslappende bad: Cannabis (fire gram), en vægt, en potkværn, citron, appelsin, kokosolie, lavendel (en anden essentiel olie fungerer også!), et osteklæde, en hårelastik, en citruspresser (du kan også bruge et rivejern), epsomsalt, et syltetøjsglas eller en anden beholder, et varmelegeme (eller et komfur), en gryde, en ovn.

1. Hæl cannabis i kværnen, og knus det grundigt.

2. Spred din cannabis jævnt udover en bageplade, og bag det i 30 minutter ved 115 grader.

3. Sæt gryden over lavt blus, og bland det ristede cannabis med 3-4 spiseskefulde kokosolie. Lad det hele simrer en times tid, og rør jævnligt, så cannabissen ikke brænder på.

4. Pres citron- og appelsinsaft ud i glasset.

5. Tildæk glasset med osteklædet, og lav en lille lomme, du kan opsamle cannabissen i. Sørg for, at osteklædet sidder ordentligt fast ved at spænde hårelastikken omkring åbningen.



6. Hæld forsigtigt kokosolien med cannabis i over osteklædet og ned i glasset, og sørg for at klemme al olien ud af klædet.

7. Tilføj et par dråber essentielle olier.

8. Tilføj epsomsalt, rør rundt i blandingen og voila! Nu er din cannabis-badesalt klar til at komme i karret.

Når du skal bruge din nye gør-det-selv-badesalt, skal du bare tilføje en halv deciliter til dit bad og hoppe i! Du bliver selvfølgelig ikke skæv på samme måde, som hvis du ryger cannabis, men til gengæld kommer du til at føle dig helt ren og rigtig afslappet.