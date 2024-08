Sådan laver du en åndssvagt simpel sangria

Den her artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES UK.

Sangria er seriøst en af de nemmeste cocktails i verden. Rødvin, lemonade og frugt, der er rørt sammen og hældt over isterninger. Det lyder ligetil, men man kan nemt komme til at fucke den sommeragtige, spanske drik op. Hvis der ikke er den rette balance mellem vin og lemonade, får man en klam smag i munden (og lige så klamme tømmermænd). Det virker måske ligegyldigt, at der er et par appelsinskiver for lidt, men du ender med en helt smagsforladt drink.

For at finde ud af hvordan man laver den helt perfekte sommersangria hver gang, tog vi fat i Angel Zapata Martin, der er køkkenchef på den spanske tapasrestaurant Barrafina i London.

Men før han går i gang, kommer Angel med en indrømmelse.

“Den rigtig nemme drink ville være rødvin og cola. Det var det, jeg drak med mine venner, da jeg var yngre og begyndte at drikke alkohol,” siger han. “Jeg drikker det faktisk stadig den dag i dag!”

Men nu skal han lave en lidt mere voksen form for rødvinscocktail.

Hindbær og brombær til sangria. Alle billeder af artiklens forfatter.

“Sangria minder mig om gamle dage med familie og venner,” husker han. “Jeg voksede op i Barcelona, og vi lavede det altid i haven, når vi grillede. Det var altid sjovt at se min far lave det, for vi lavede en kæmpe portion til 30 eller 40 mennesker. Når man er barn, kan man ikke så godt lide smagen af alkohol, men når der er frugt i, bliver det pludselig lækkert og sødt.”

Ferskenskiver og bær kommer også i blandingen sammen med de traditionelle appelsinskiver.

Han fortsætter: “Der findes ikke kun én opskrift på sangria. Alle gør det på deres egen måde.”

Ingredients for chef Angel Zapata Martin’s easy sangria recipe.

Angel gør sin sangria særlig ved at opgradere frugtindholdet, så der ikke kun er appelsinskiver i, men også brombær, hindbær og fersken. Det hele bliver marineret i agavesirup, et skvæt Cointreau og brandy. Det skal helst trække i to timer, men hvis man har travlt, kommer det stadig til at smage godt.

Angel blander frugt.

“Det ville være allerbedst, hvis man lod frugten marinere natten over. Så begynder det at fermentere lidt,” siger Angel. “I Spanien ville jeg også putte forskellige former for melon i. Det er godt med frugt, der indeholder masser af vand, så det kan stå og trække længe. Normalt ville jeg ikke tilføje bær, men her i England er de i sæson og virkelig nemme at skaffe.”

Frugten marineres i brandy, agavesirup og Cointreau.

“Frugtsaften gør den nem at drikke, men den slår hårdt efter et par glas,” tilføjer han.

Den marinerede frugt bliver hældt i en kande sammen med rødvin. Et godt tip: Lad være med at købe den billigste flaske, men der er heller ingen grund til at købe noget meget dyrt.

Rødvinen tilføjes.

“Jeg vil foreslå, at man ikke bruger den billigste rødvin, man kan finde, men jeg ville heller aldrig hælde en gammel, fadlagret rødvin i,” siger Angel. “Jeg ville bruge en nyere, halvbillig vin med en stærk smag og en smule syre, så man får en balance med sødmen og frugten.”



OPSKRIFT: Simpel sangria

Der skal også danskvand, en vanillestang og skallen fra en appelsin i kanden. Angel hælder også et lille skud Cointreau i for en sikkerheds skyld og rører rundt. Hæld det op i et glas med is, og så er du klar til fest.

En latterlig nem sangria, som du kommer til at drikke resten af sommeren. Tak os senere.