Sådan laver du gudsbenådet French toast proppet med syltetøj og vanilje

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Selvom brunch egentlig bare tager noget af det bedste fra morgenmadsbordet og serverer det omkring frokost, så er der nogle mennesker, der ikke bryder sig om det. Men hvis man ikke spiser brunch, går man glip af nogle af de retter, der åbenbart kun opstår lørdag og søndag morgen. Luftige, lækre omeletter. Sandwiches med laks, spejlæg og flødeost. Og selvfølgelig perfekte, søde arme riddere, som French toast så smukt hedder på dansk.

Til dem, der hader brunch, men som forguder arme riddere, er der en udvej: Man kan lave maden selv.

Sqirl er et de mest populære steder at spise brunch i Los Angeles, men vi bor jo desværre temmelig langt derfra. Den gode nyhed er, at vi nu i stedet kan lave deres kendte French toast derhjemme. Den er sprød på ydersiden og blød på indersiden, fyldt med hjemmelavet hindbærsyltetøj, og drysset med sukker, vaniljecreme, flagesalt og et skud citron.

OPSKRIFT: Sqirl’s French Toast med syltetøj

Ja, okay, det kræver lidt mere arbejde, end hvis du bare sætter dig ved et bord og bestiller, men til gengæld slipper du for at stå i kø udenfor restauranten. Og derhjemme er der altid re-fill på din drink.