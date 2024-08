Sådan laver du ølmarinerede veganske tacos

Portioner: 6-8

Forberedelse: 20 minutter

Tid i alt: 40 minutter, plus tid til marinering

Ingredienser

Til seitan:

250 g seitan, revet i små stykker

2 tsk tørrede chiliflager eller 1 hel rød chili, uden stilk, finthakket

3 fed hvidløg, hakket

2-3 lime, kun saften

2 dåser gose-øl (eller andre former for vildgæret, sur øl)

1 bundt koriander, finthakket (inklusiv stilk)

1 rødt løg, finthakket

2 spsk vegetabilsk olie

Til servering:

majstortillas, opvarmet

syltede løg

vegansk cremefraiche

syltede chilier

salsa

korianderblade

limebåde

Vejledning

1. Mariner din seitan: Bland seitan med chili, hvidløg, limesaft, øl, koriander og rødløg i en skål, og bland det rundt. Dæk skålen til, og stil den på køl i mindst 1 time og op til 24 timer.

2. Opvarm 2 spsk olie i en stor pande over medium varme. Fjern ingredienserne fra marinaden, og gem marinaden. Steg din seitan, og vend den jævnligt. Undgå at lægge for meget på panden af gangen. Steg, til det er brunet. Det tager 7-8 minutter. Tilsæt den resterende marinade, kog det op, og lad det simre, indtil væsken næsten er forsvundet. Det tager omkring 20 minutter.

3. Læg seitanblandingen i en tortilla sammen med syltede løg, cremefraiche, chili, salsa og koriander. Server med limebåde.