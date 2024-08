Sådan laver man en skarp køkkenkniv af en rulle sølvpapir

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.

Da jeg var barn, var noget af det vildeste ved at spise på “fancy” restauranter – altså den slags restauranter, der ikke har en ketchupautomat eller en lamineret børnemenu – når mine rester blev returneret til bordet i et stykke sølvpapir foldet som en svane. Jeg gik ud fra, at den slags sølvpapirs-origami var det absolut ypperste indenfor staniolkunsthåndværk, men hold nu op, hvor tog jeg fejl.

YouTube-kanalen The Kiwami Japan uploadede for nyligt en 11 minutter-lang video, hvor værten skaber en kniv, der ser skarp nok ud til at kunne skære gennem selv den mest genstridige bøf, ud af en rulle sølvpapir. Selvom videoen efterfølgende er dukket op på forskellige overlevelseshjemmesider, ser selve processen altså lidt for omfattende ud til, at man lige kan nå at lave den, inden zombierne trænger ind gennem dine vinduer.

Knivmageren i videoen banker løs på sølvpapirsrullen gentagende gange, mens han holder den ind over gasblusset på sit komfur, før den overhovedet begynder at minde bare en lille smule om noget, der kunne ligne en kniv.

Men det endelige resultat er vanvittigt, og sandsynligvis ikke noget du kunne finde på selv at lave hjemme i dit eget køkken – hvis altså du kunne. (Som Mashable spørger rent retorisk: “Hvem i alverden har op til flere diamantslibestene og tungere knivmager-maskineri liggende derhjemme?”

Vært og knivmavger på Kiwami Japan-kanalen er enten verdens mest ekstraordinære hobbyist eller den vildeste superskurk. Eller begge dele. I nogle af de tidligere videoer uploadet til kanalen har han lavet knive ud af så forskellige materialer som stykker af chokolade, pasta og katsuobushi (tørret, fermenteret tun).

Derudover kan han også lære dig, hvordan du laver gør-det-selv middelaldervåben, latte-art og instruere dig i, hvordan du bowler med en arm i gips.

Sølvpapirsvaner er der dog endnu ingen af.