Sådan lugter 340 år gammel skibbruden svenskerost

Lugten af god ost er svær at slå—den dér stiltonstank, hørmende parmesan eller den nærmest uanstændige odør, der strømmer ud af en supermoden camembert. Der er noget svært animalsk og besnærende ved at smøre en substans, der lugter som et par brugte ishockeysokker, ud på en kiks for derefter at putte den i munden.

Uanset hvor hærdet en ostespiser du er, vil vi vædde på, at dine tidligere erfaringer, uagtet hvor hårde de har været, ikke vil kunne forberede dig på mødet med den kradse hørmen, der akkompagnerede et 340 år gammelt stykke ost, der fornyligt blev fundet i et skibsvrag ud for den svenske kyst.

I 1676 sank den svenske flådes stolthed, linjeskibet Kronan der kunne bryste sig af ikke mindre end 126 kanoner, i Østersøen ud for øen Öland. Vraget er løbende blevet udforsket af dykkere, siden det blev genfundet tilbage i 1980, og i sidste uge faldt man så over en dåse ost, der lå begravet på havbunden.

Lars Einarsson fra Kalmar läns museum, der står i spidsen for udforskningen af skibet, fortalte til den lokale presse, at han var “pænt sikker på, at det er noget fedt eller en slags mejeriprodukt, enten smør eller ost.”

Da dåsen blev bragt op til overfladen, flød noget af det mystiske mejeriprodukt ud af dåsens låg. Og det var meget, meget ildelugtende.

Einarsson fortalte: “Det var dér, stanken ramte os. Jeg anbefaler ingenlunde, at man smager på det. Det er ren bakteriemasse.”

Han beskrev lugten som “en blanding af gær og roquefort, en slags supermoden, upasteuriseret ost”.

Er man knap så velbevandret i fromage, kan vi fortælle, at en roquefort er en ost lavet på fåremælk, der fremstilles i det sydlige Frankrig. I stil med andre blåskimmeloste som stilton og gorgonzola, kommer lugten fra den mug, der udvikles på skorpen, i takt med at osten modnes. Med andre ord så har osten fra Kronan scoret højt på stink-o-meteret.

Kronan er ikke det første skibsvrag, der har gemt på kulinariske fortidslevn. I 2011 fandt arkæologer en 170 år gammel øl i et vrag i en anden del af Østersøen. Da øllet blev undersøgt og analyseret af forskere, viste det sig, at smagen var både “eddikeagtig, gedeagtig og surmælksagtig”.

Einarsson og hans kolleger sender nu osten fra Kronan til et laboratorie, hvor den skal undersøges yderligere. Historien melder ikke noget om, hvorvidt sådanne undersøgelser omfatter brugen af kiks og rødvin.