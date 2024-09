Sådan nyder du mad, når du ikke kan dufte noget som helst

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Holland



Hvis du går rundt og kæmper med en god, gammeldags forårsforkølelse – en af dem, hvor du føler dig svag og ugidelig, og det føles som om, du vender dit kranie på vrangen, hver gang du nyser – så er din lugtesans sikkert også påvirket. Det stinker (pun intended), når man ikke kan lugte noget, især fordi man ikke kan dufte til sin mad, som man plejer. Vores lugtesans spiller en væsentlig rolle i vores opfattelse af mad, og uden den er der kun de basale smage tilbage: Sød, sur, salt, bitter og umami. Alle de andre finere smagsnuancer skal man bruge næsen til at opfatte, så de er væk.

Det er ret kedeligt at spise, hvis man ikke kan lugte noget. Prøv at holde dig for næsen, næste gang du spiser en velkrydret ret. Lige meget hvor meget kardemomme og nellike, du har proppet i din karryret, kan du kun smage våde ris med en letsaltet sovs. Mængden af hvidløg og spidskommen i din lamme-tagine er irrelevant; du fornemmer bare en klumpet sovs med smagsløse kødstykker.

Hvordan kan man så overhovedet nyde mad, hvis man har den mest stædige forkølelse i verden? Spørgsmålet kan nok bedst besvares af folk, som har kæmpet med en manglende lugtesans på daglig basis.

Vi spurgte forskellige mennesker med ødelagt lugtesans, hvordan de nyder mad, når næsen er sat ud af spillet. De kan enten slet ikke lugte noget, eller også er deres lugtesans nedsat eller forvrænget. Nogle af dem er født med det, og andre har oplevet forandringer efter en sygdom eller en skade.

Julie Velthoven (20), har aldrig været i stand til at lugte noget

MUNCHIES: Hvordan fandt du ud af, at du ikke kan lugte noget?

Julie Velthoven: I folkeskolen lærte de os om de fem sanser. Vi fik bind for øjnene, og så stak de forskellige krydderier op under næsen på os, så vi skulle gætte, hvad det var – for eksempel oregano eller timian. Alle mine svar var forkerte. Efter et par tests blev jeg diagnosticeret med anosmi, og det var en lettelse. Jeg var begyndt at tvivle på mig selv, men nu vidste jeg, hvad der var galt. Mine nerver omdanner simpelthen ikke sansestimuleringen til duft.

Hvordan kommer det til udtryk, når du spiser?

Jeg kan kun smage de basale smage. Hvis jeg spiser slik, kan jeg ikke smage, om det er jordbær eller citron, men jeg kan godt smage, at det er sødt. Hvis jeg går forbi et bageri med mine venner, gør duften af friskt brød dem sultne, men jeg har det som om, der er en stor glasvæg mellem mig og maden. Jeg var også på fiskemarked den anden dag med min veninde, og hun holdt sig for næsen, fordi lugten var så kraftig. Det lugtede åbenbart rigtig meget, men det er ikke noget, jeg mærker noget til.

Jeg har aldrig været den store fan af mad. Jeg er begyndt at blive glad for at lave mad, men jeg bliver nødt til at holde det simpelt. For eksempel så aner jeg ikke, hvilken smag spidskommen skal give. Det er den gule beholder, ikke? Jeg har også ladet gassen stå tændt flere gange. Det skete igen i går. Heldigvis opdagede min roommate det.

Har du et godt råd til dem, der kæmper med en voldsom forkølelse og ikke kan lugte noget?

Jeg sørger altid for at vælge mad, der har en særlig konsistens. Sushi er for eksempel interessant, for der er så mange teksturer. Og generelt er alt, der knaser, godt. Men det betyder ikke, at man bare skal stege alting. Det er mest de grødagtige ting, som kogte asparges eller østers, der ikke gør noget godt for mig. Hvis jeg bestiller pasta, får jeg aldrig noget slimet som spaghetti carbonara – så vælger jeg i stedet noget med tomater og kød, hvor der er noget at tygge i.

Jeg kan også godt lide at krydre min mad rigtig meget ved at tilsætte en chili. Så får jeg en fornemmelse i næsen, når jeg spiser det, selvom folk siger, at det ikke har noget med duft at gøre.

George Dooper (41), kan enten ikke lugte noget eller har kun en forvrænget opfattelse af en duft

MUNCHIES: Hvor længe har du haft det her problem?

George Dooper: For to et halvt år siden væltede jeg på min motorcykel og landede på hovedet. Jeg lagde mærke til, at alt det mad, jeg fik på hospitalet, var uden smag, men det tænkte jeg ikke videre over. Det var først seks uger senere, da jeg sad derhjemme med min kæreste og spiste baguette med ost, at det gik op for mig, at der var noget galt. Gorgonzola har en meget kraftig smag, men jeg kunne ikke smage noget. Det viste sig, at min lugtesans var ødelagt.

Man skal forestille sig sine ”duftsensorer” som tynde ledninger, der går fra næsen til hjernen. Nogle af mine var stadig intakte, mens andre var revet over. Og nogle af dem var flænset, og havde dannet nye forbindelser. Derfor opfatter jeg dufte anderledes end de fleste. Biludstødning og cigaretter lugter for eksempel surt på en måde, jeg ikke kan beskrive. Men jeg bemærker, at jeg forbinder lugten med noget dårligt. Hvis en bøf er blevet en anelse forkullet på den ene side, kan jeg lugte det langt mere intenst end før. Det er så voldsomt, at jeg næsten ikke kan smage resten af bøffen.

Har ulykken gjort det mere besværligt at spise?

Generelt kan man sige, at mad enten er blevet lækrere eller mere ulækkert. Jeg kan ikke lide chokolade mere, med mindre det er hvid chokolade, for så indeholder det ikke kakao. Bananer smager mærkeligt, som om de er blevet for gamle. Det er ærgerligt, men jeg prøver også at bruge det som en undskyldning for at udforske, hvad jeg kan lide. Jeg har altid været glad for at eksperimentere med mad, og nu er min opgave at lære, hvordan jeg gør min mad spændende igen.

Hvilke råd vil du give til andre med en lignende lidelse?

Jeg forsøger virkelig at stimulere mine smagsløg. Jeg putter ananas i min sauerkraut eller kartoffelmos, så smagen bliver mere spids. Jeg tilsætter bacon for at fremhæve det salte. Jeg eksperimenterer også med desserter, hvor jeg prøver at tilsætte revet kokosnød eller karamelsovs.

Jeg drikker stadig vin, men nu kan jeg bedst lide dem med en tung smag. Jeg har fundet en bestemt vin, som næsten smager krydret, og den er rigtig lækker. Jeg drikker også kun de urteagtige øl nu. Tidligere kunne jeg ikke lide belgisk øl, men det fungerer for mig nu.

Joke Boon (56), kogebogsforfatter, som mistede sin lugtesans som barn

MUNCHIES: Du kan ikke lugte noget som helst, og så skriver du kogebøger. Du må have nogle virkelig gode råd til folk med en genstridig bihulebetændelse.

Joke Boon: Når vi skal smage mad, er alle vores sanser i spil – så brug dem! Du kan smage, føle og dufte mad, men du kan også se den og høre den. Når du bider i noget, kan du høre, hvordan det knaser, og det giver dig en fornemmelse af konsistensen. En valnød lyder eksempelvis helt anderledes end en hasselnød.

Hvordan det?

Valnødder er mere fede, så de siger et højt knæk. En hasselnød lyder mere som et dæmpet bump.

Lad os ikke glemme det visuelle aspekt. Hvordan kan vi gøre vores mad mere stimulerende for øjet?

Vi kan bevidst vælge bestemte farver. Hvis man ikke synes, man har så meget energi, kan man vælge noget gult, rødt eller orange. Det er lækre farver, der gør dig entusiastisk omkring maden og får dig op at køre. Jeg er ret sikker på, at jeg spiser alle farverne i løbet af en dag.

Der er så mange faktorer, der påvirker din oplevelse af mad. Den tallerken du spiser af, det glas din drikkevare er i – jeg kan for eksempel ikke holde ud at drikke vand af et krus. Det betyder også noget, om der er musik i baggrunden. Det er også sværere at smage nuancer, hvis maden er meget varm. Samtidig kan en chili faktisk stimulere næsen.

Kan du opsummere alle de råd i én ret?

I en af mine bøger har jeg en opskrift på en lyserød kyllingesuppe med rødbeder i. Jeg putter også ingefær og rød pepper i bouillonen, som krydrer den yderligere.

Er der nogle retter, som du ikke kan nyde?

Ja, semantik betyder meget for mig. Hvis noget lyder ulækkert, så kan jeg tit heller ikke lide det. Blodpølse, sylte eller tunge, for eksempel. Min mand spiser det. Men jeg kan slet ikke holde tanken ud. Tunge lyder så ulækkert!