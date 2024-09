Light-sodavand ødelagde min ungdom

Foto via Flickr-brugeren Eleia Samonte

Jeg tilbragte en stor del af mine tyvere låst inde på mit værelse med gardinerne trukket for, fordi jeg led af kronisk migræne. Når jeg aflyste ting i sidste øjeblik, antog folk, at jeg brugte min lidelse som en undskyldning, men de forstod ikke hvor meget jeg egentlig havde lyst til at tage med på den bar eller koncert, i stedet for at være fanget derhjemme i sengen. Mine venner havde legitime natteliv, og jeg havde bare lyst til at banke hovedet ind i en væg.

Jeg arbejdede som stik-i-rend-pige for MTV samtidig med at jeg arbejdede på fuld tid og havde deltidsjob på en tandlægeklinik. Migrænerne forstyrrede alle de her ting, og lige meget hvor hårdt jeg prøvede på at kæmpe mig igennem de lange dage – med kæmpe doser koffein – lukkede smerten mig bare helt ned.

Først beskrev min læge mig som “hovedpine-typen”, da jeg gav udtryk for mine bekymringer. Selvom migrænerne godt nok startede som hovedpiner, gjorde de ondt flere steder end bare i mit hoved. Smerten pulserede gennem mine ører, bagtænder, hals og – værst af alt – bag mine øjne. Migrænerne gjorde mig til sidst så inhabil, at det at stå ud af sengen for at hente smertestillende var mere, end jeg kunne klare.

Jeg selv-medicinerede med en bøtte Excedrin i rejsestørrelse, som lindrede hovedpinerne – men det gik ikke, da jeg oplevede migræner flere gange om ugen. Min læge ordinerede Fioricet, der er lavet af de samme ingredienser som Excedrin plus et bedøvelsesmiddel, der hedder Butalbital. Efter seks måneder havde min krop opbygget tolerance mod det. Jeg prøvede alt, som jeg fik anbefalet: at gnide kaffegrums direkte i panden, massere mine tindinger med pebermynteolie, at spænde rå kartoffelskriver fast om hovedet med en bandana. Jeg tog et urtetilskud, der hed Migrelief i et år. Jeg dyrkede yoga.

Der var ikke noget af det, der virkede.

Til sidst blev jeg henvist til en neurolog, der havde en mistanke om, at der måske sad en cyste på min hjerne, der var skyld i migrænerne. Jeg fik foretaget en MR-scanning, og han havde ret – jeg havde en stor cyste på 4mm på den vigtigste del af min krop. På det tidspunkt var jeg enormt bange, men en neurokirurg fortalte mig bagefter, at cysten ikke befandt sig på den del af hjernen, hvor den kunne forårsage migræner.

Som 28-årig gik jeg til migrænespecialist tre gange om ugen og blev behandlet med elektrostimulation og occipitale, nerveblokerende indsprøjtninger i hovedet og ryggen. Lægen havde en teori om, at jeg havde en fødevareallergi og bad mig føre dagbog over alt, hvad jeg puttede i kroppen i løbet af en måned. Da de fire uger var gået, og vi gennemlæste min notesbog, tog han en overstregningspen og satte en fed, gul streg henover et ord, der stod lige for næsen af mig: “light-sodavand.” Jeg indtog næsten tre flasker om dagen – og oftest drak jeg det i troen om, at koffeinen ville lindre smerten.

Efter at have brugt tusinder af kroner på specialister, MR-skanninger, lægemidler og besøg på skadestuen, viste det sig, at det sandsynligvis var en intolerance over for aspartam – det kunstige sødemiddel, der findes i light-sodavand – der havde lammet mig gennem de sidste otte år.

Det er almindelig anekdotisk viden, at aspartam forårsager migræner. Forskning fra 80’erne peger på, at det kan være med til at give over 50 procent af migrænepatienter flere hovedpiner, selvom undersøgelser, der har forsøgt at skabe en forbindelse efterfølgende, ikke har været entydige.

Aaron Carroll, der er professor med speciale i pædiatri på Indiana University School of Medicine, gjorde sig sidste år nogle tanker omkring bevismaterialet mod kunstigt sukker i New York Tim:Han fortalte VICE, at de undersøgelser, hvorimellem der faktisk er en sammenhæng, var kontrolstudier, der havde tilbøjelighed til at være påvirkede af “partiske erindringer”. “Partisk erindring er en betegnelse for, at folk har oplevet noget, men husker det anderledes end folk, der er sunde,” forklarer han. “Det kan medføre forskellige svar, der kan farve resultaterne af en undersøgelse.”

Det mest centrale jeg fik ud af hele den her saga, var det ekstremt simple faktum, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvad man kommer i sin krop. Mine migræner stoppede, så snart jeg holdt op med at drikke light-sodavand samt indtage diverse andre “fedtfattige” produkter, der også tilsættes aspartam. Nu er jeg begyndt at læse etiketterne på maden, når jeg køber ind, og jeg drikker typisk vand, når jeg spiser ude. Som de fleste andre mennesker får jeg mindre alvorlige hovedpiner, når jeg har tømmermænd, eller hvis jeg har sovet dårligt. Men efter et par ibuprofen, har jeg det godt igen.

“Der findes ikke nogen endegyldig migræne-løsning for alle – det er detektiv-arbejdet, der er nøglen,” siger Jonathan Borkum, der er autoriseret psykolog og står bag både forskning og en bog om emnet, til VICE. “For dig var det aspartam, for en anden kunne det være rødvin, regnvejr, at være sent oppe eller endda følelsen af skyld. Det man kan lære af det, er, at det er vigtigt at passe på sin hjerne, og der er sunde spisevaner og en sund livsstil afgørende.”

