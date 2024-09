Mød de amerikanske mænd, der redefinerer maskulinitet

Selvom stereotypiske maskuline ting som monstertruck-rally og ædekonkurrencer stadig eksisterer, findes der folk, der udfordrer, hvad det vil sige at være et maskulint medlem af samfundet i en tid, hvor kønsidealerne er i konstant forandring.

VICE-korrespondent Gavin Hayne tog til USA for at se nærmere på, hvad maskulinitet egentlig betyder i dag. Han snakker om mandighed med en professionel konkurrencespiser, mens de prøver at sluge en gigantisk sloppy joe på 30 minutter, diskuterer “feminiseringen” af uddannelsessystemet med en mandeforsker, mødes med en flok hjemmegående fædre og tilbringer en nat i skoven med en radikal mandegruppe i et forsøg på at forstå, hvad det vil sige at være en moderne amerikansk mand.