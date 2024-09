​Sådan føles det at ramme jorden efter et fald på 4,5 kilometer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Michael Holmes sprang ud af et fly over Taupo, New Zealand i december 2006. Det var en helt almindelig dag for den 25-årige, der er instruktør i faldskærmsudspring og havde 7000 udspring under sit bælte. Men denne gang var der en fejl i hans faldskærm, og Holmes faldt 4,5 kilometer, før han ramte jorden. Mirakuløst nok overlevede han, hvilket indlemmede ham i et ekstremt ekslusivt selskab.

Luftfartshistorien er fyldt med folk, der er faldet fra svimlende højder og på en eller anden måde alligevel overlevede styrtet. Betragter man tilfældene enkeltvis, ligner de mirakler, men der er tilstrækkelig sammenfald mellem dem til, at vi kan konstatere, at der er flere ting, du kan gøre for at forbedre dine chancer for at overleve et styrt af den slags.

Min absolut største frygt er at falde ud af et fly. Derfor gav jeg Michael et kald for at få nogle gode råd.

VICE: Hej Michael, lad os begynde med selve dagen. Kan du gengive, hvad der skete?

Michael Holmes: Det var nok dagens tredje udspring. Jeg havde allerede tjekket mit udstyr om morgenen. Jeg tjekkede det igen, før jeg tog det på, og så tjekkede jeg det igen, da jeg var på vej ombord i flyet, og det fejlede ingenting. Der var ikke noget, der var sket i hast, og jeg havde gjort alting i præcis samme rækkefølge, som jeg altid gør: tjek, dobbelttjek – og få en anden til at tjekke.

Vi sprang fra 4572 meters højde. Jeg sprang sammen med et par i tandem og fløj rundt om dem for at få forskellige billeder. Så åbnede jeg min faldskærm ved omkring 600 meters højde, men begyndte med det samme at snurre voldsomt rundt. Faldskærmen sad fast i et eller andet, men jeg vidste, at der ikke var noget, jeg kunne gøre ved det, fordi jeg snurrede for hurtigt rundt, så jeg forsøgte at koble mig fra. Når man kobler en fejlramt faldskærm fra, er det meningen, at den skal forsvinde, så du er i frit fald med din reservefaldskærm. Men det lykkedes ikke, og jeg snurrede stadig rundt. Det var en situation, jeg aldrig havde været i før. Jeg vidste med det samme, at jeg sandsynligvis ville dø.

Hvad var det første, du prøvede at gøre?

Først prøvede jeg at nå om på ryggen og skære faldskærmen fri med min kniv, men jeg snurrede så hurtigt rundt, at jeg ikke kunne få armene op. Jeg overvejede at trække i min reservefaldskærm, men den ville sandsynligvis bare have viklet sig ind i den sammenfiltrede faldskærm og været nytteløs. Men jeg havde ingen bedre ideer, så jeg hev i reservefaldskærmen omkring 200 meter fra jorden … og der skete ikke noget. Jeg tænkte: Nå, nu har du gjort alt, hvad du kunne – og det er sådan her du kommer til at dø.Det var ikke rigtig et panisk øjeblik, jeg affandt mig faktisk bare med situationen.

Hvad tænkte du på i det øjeblik?

Tja, jeg tænkte på at give en besked til noget eller nogen, men det gik op for mig, at jeg ikke havde nok tid. Så jeg vinkede bare til kameraet og sagde: “Alright, bye.” Og så ramte jeg jorden.

Kan du huske noget, fra da du rammer jorden?

Ingenting, overhovedet. Den eneste følelse jeg havde, var en følelsesladet oh shit, jeg er død-fornemmelse. Så mistede jeg bevidstheden. Det var først, da min ven kom hen til mig, at det gik op for mig, at jeg ikke var død, men på grund af hjernerystelsen var jeg helt forvirret og rundt på gulvet. Jeg tænkte bare: Hvad skete der? Jeg har så meget erfaring, og jeg var bare bekymret for, at jeg havde begået en fejl.

Så du var næsten pinligt til mode, da du vågnede?

Det var ret forvirrende – indtil jeg fik at vide, hvad der var sket. Så var det en smule pinligt.

Du landede i en brombærbusk, ikke?

Jo, den var under en meter høj, og ikke særlig tæt, men det var bedre at ramme den end jorden eller søen. Hvis jeg var landet i vandet, var jeg også blevet slået bevidstløs, og jeg havde brækket præcis samme knogler. Men det ville have punkteret mine lunger, og så ville jeg være druknet, fordi jeg var bevidstløs.

Hvilken stilling lå du i?

Jeg ramte jorden med min venstre ankel og smadrede min fod, så den næsten røg af benet. Så ramte min venstre hofte, venstre skulder og mit hoved jorden. Det var en af de ting, som jeg har fået at vide, var med til at forhindre, at jeg døde. Du ved godt, hvordan parkour-folk springer af bygninger og rammer jorden – og bruger deres momentum til ligesom at rulle fremad, ikke? Det at jeg ikke ramte jorden lodret, var med til at skærme mine øvrige kropsdele fra faldet.

Var det med vilje?

Nej, jeg landede ikke sådan med vilje. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at prøve at overleve, men jeg havde næsten affundet mig med, at jeg skulle dø. Jeg var helt afslappet i kroppen, hvilket også bidrog til, at jeg overlevede, tror jeg.

For nu at gøre det helt klart for læseren – det lyder som om, du siger, at det er ideelt at lande i en slasket stilling i en busk?

Ja – en stor, tæt busk. Hvis man ser historisk på det, har der været mange piloter, der er sprunget ud af deres fly i krig, og som er overlevet, fordi de landede i tykke træer. Jeg havde en del odds imod mig, men i de sidste par sekunder var der et par ting, der var på min side: mest måden, jeg ramte jorden på – og brombærbusken. Hvis jeg skulle give læseren et råd, ville det være ikke at være for anspændt i kroppen og bare lade det ske.

Hvad lærte den her oplevelse dig om overlevelse i ekstreme situationer? Har du andre generelle råd?

Det er svært at svare på. Jeg ville nok sige, at man skal sørge for at være bevidst om, hvilke risici man løber, lige meget hvad det drejer sig om her i livet. Hvis der så skulle gå noget galt, så prøv at slap af og tag det stille og roligt. Husk tilbage på din træning, og tag det ét skridt af gangen. Og undgå at vælge en udvej eller en løsning, der vil tvinge dig til at risikere at udelukke andre potentielle løsninger. For eksempel kunne jeg have åbnet min reservefaldskærm lige med det samme og håbet på det bedste, men jeg vidste, at det var en risiko. Jeg ville vente, indtil jeg var 200 meter over jorden, så det var en velovervejet risiko.

Som jeg nævnte i indledningen, så sker det her en hel del. Har du nogensinde mødt andre, der har haft en lignende oplevelse?

Ja, og jeg sørgede for, at jeg ikke kom i samme båd som ham. Der var en fyr, som jeg havde kendt i årevis, der 100 procent selv var skyld i sit uheld. Han sagde: Nå, så er vi to i samme båd. Jeg svarede: Nej, vi er på ingen måder i samme båd. Forskellen var grundlæggende den, at hvis man forestiller sig, at vi begge to kørte imod en mur, så håndterede jeg situationen ét skridt af gangen og forsøgte at få bremserne til at virke. Han lukkede bare øjnene. Lad være med at give op, før du har undersøgt og afprøvet hver evig eneste udvej. Det er alt, hvad jeg vil sige om det.

