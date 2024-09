Sådan påvirker virtual reality-gaming hjernen og kroppen

Virtual reality har været en drøm i gamingbranchen i flere årtier. Nu begynder der endelig at ske noget stort efter flere fejlslagne forsøg. Ifølge de førende producenter af VR-enheder til privatbrug vil VR-headset tilbyde brugerne en ny form for eskapisme, give dem mulighed for at forbinde mennesker på nyskabende måder og revolutionere måden, folk spiller på.

Men nu hvor drømmen om VR-gaming er en realitet, begynder spiludviklere at udforske de etiske grænser og risici forbundet med den nye verden inden for interaktiv underholdning: For hvad gør virtual reality ved spillerne? Hvordan reagerer vores sind og kroppe på de fordybende spiloplevelser?

Videos by VICE

VICE har talt med udviklere, designere og forskere om virtual realitys terapeutiske potentiale såvel som de etiske dilemmaer og medicinske risici, designerne skal tage hensyn til, når de skaber nye virtuelle verdener.