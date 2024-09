Billeder der viser, hvordan pusherne i Rio pakker deres varer ind

Teksten på posen lyder: “Benyt ikke i nærheden af børn.” Billedet blev taget af politiet i Rio og sendt til de lokale medier.

Denne billedserien er oprindeligt udgivet af VICE Brasilien

I Rio de Janeiro er indpakningen af stoffer ikke bare et stykke papir med et billede af et hampeblad på. Der er mange forhandlere på markedet, så narkosmuglerne er nødt til at være kreative og sikre sig, at kunderne vender tilbage. Derfor er poserne markeret med navnet på favelaen, navnet på bocaen – stedet i favelaen, hvor man sælger stoffer – og initialerne på narkoringen.

Der kan også være inspirerende citater, billeder af AK47’er, navne og ansigter på kendte mennesker, karakterer eller begivenheder. Lige nu er der for eksempel en hel del poser, der er prydet med OL-logoet for Rio 2016 – såsom coke-posen ovenfor, der blev fundet for nylig under en politirazzia i Lapa-kvarteret i det centrale Rio. Teksten råder fornuftigt nok brugerne til at holde stofferne væk fra børn.

Foto af skribenten

Jeg har altid været fascineret af stoffers indpakning og har gennem årene forsøgt at indsamle så mange eksempler som muligt, men de fleste er blevet væk igen. Min ven Mouchoque, som er DJ og rapper, har en fed samling, og dele af den var endda med på coveret til hans cd fra 2007, Eu Odeio a Barra.

Mou har, ligesom jeg, mistet en stor del af sin samling – livet har det med naturligt at rydde ud i gemmerne – men han kan stadig fremvise et imponerende udvalg. Jeg har dokumenteret dele af hans samling og suppleret med mange flere nylige eksempler af farverige stofposer fra lukkede grupper på Facebook og WhatsApp.



Marihuana-indpakninger med hjemmelavet tryk. Foto af skribenten.

Den hvide indpakning til højre er til marihuana, og de andre to er til kokain. Foto af skribenten.

“Fifa standard” – disse indpakninger nævner Turano, som er navnet på den favela, hvor stofferne stammer fra. Bogstaverne “C.V.” står for Comando Vermelho, en af de mest magtfulde kriminelle organisationer i Brasilien, som primært er involveret i smugling af stoffer og våben. Foto af skribenten.

De her indpakninger af kokain og crack er prydet af navnet på den argentinske fodboldlegende Maradona og logoet på en lokal TV-serie ved navn ‘Pânico’. Og heste. Foto af skribenten.

Et mere moderne layout med logoet for OL i Rio 2016 og en meget vred og muskuløs krokodille. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

Kokain og lolo (et inhalerbart stof lavet af kloroform og æter) med logoer af Batman og Red Bull og falsk skunk. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

En marihuana-indpakning med emblemet for Rios Flemengo fodboldklub, Red Bull og Batman logoer, og et billede af Samuel Rosa – frontmanden i det brasilianske band Skank. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

Maradona og MMA-kæmper Anderson Silva som frontfigurer for kokain. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

Comando Vermelho får på festlig vis en bid af kagen til karnevalet i Rio. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

Red Bull, Batman og Flamengo er alle almindelige på stofposer, sammen med logoet og maskotten til VM i fodbold i 2014. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

Anders And iført Botafogo-fodboldklubbens spilledragt. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

Et tryk af Mike Tyson i højere kvalitet – “the original blow”. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

En juleagtig Shrek, der holder to AK-47’er. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

Hulk på en pakke fra Comando Vermelho. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

Skipper Skræk på en pakke fra Comando Vermelho. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.

“O Certo Prevalece” (“Det rigtige vil sejre”) trykt på en pose cannabis. Foto fra en lukket gruppe på sociale medier.