Facebooks sofatrænere mener selv de er langt klogere end Åge Hareide

Danmark har fået ny landstræner. Efter 15 lange år med Morten Olsen på sidelinjen, hvor især de sidste to føltes længere end de første 13, har DBU endelig fået ansat Olsens efterfølger. Valget faldt på den sympatiske nordmand Åge Hareide, der tidligere på ugen skuffede Europas fodboldfans, da han som cheftræner for Malmö FF præsterede at tangere rekorden for største Champions League nederlag ved at lade sine svenske tropper få på munden med 8-0 mod Real Madrid.



I dag blev han så præsenteret som dansk landstræner med kontrakt de næste to år. Og det har fået de sociale medier til koge over i raseri over den tidligere Brøndbytræner, som får skudt nok så meget i skoene af de stolte danske roligans, som jo i sagens natur ved langt mere om sportens finere teknikaliteter end folkene hos DBU, som jo blot arbejder med professionel fodbold til hverdag.



Flere landsholdsfans er rasende indignerede over ansættelsen. Tag for eksempel denne person, der på det kraftigste mener, at ansættelsen af en træner med 45 års erfaring inden for den professionelle fodboldverden er et hamrende talentløst og uambitiøst træk.



Andre hæfter sig ved Åge Hareides sidste kamp for Malmö FF, der som tidligere nævnt ikke var den bedste reklame for nordmandens kompetencer. Det gælder for eksempel denne Reddit-bruger, der må formodes at være langt bedre til at organisere et zoneforsvar på defensive standartsituationer end uduelige Åge.

Eller som denne kommentar, hvor afsenderen ironisk kalder Hareide for en vinder inden han, ligeså ironisk, hylder hans meritter i Champions League.

Flere kommentarer anlægger en direkte truende tone, der advarer den stakkels nordmand mod at komme til Helsingør, hvor landsholdet træner. Det virker lidt selvmodsigende, da det bliver udfordrende for Danmarks nye landstræner at udrette ret meget, hvis han end ikke kan deltage i den daglige træning.

Der findes også den type dansker, som konsekvent nægter at kunne forstå norsk og svensk. Dette mindre handikap holder dem lykkeligvis ikke fra at deltage i debatten på lige fod med alle de andre selvudnævnte fodboldeksperter, der bekriger DBU fra bag computerskærmen.

Ansættelse af Åge Hareide falder tilsyneladende almindelige danskere for brystet i en sådan grad at job, familie og venner for en stund må stå i baggrunden for den mastodont-opgave det er, at kalde nordmanden for en fjeldabe, der praktiserer endnu dårligere fodbold end Morten Olsen.

Danmark nye landstræner får dog også lidt vind i sejlene omend fra en helt anden front. De danske fodboldeksperter, hvis arbejde, som titlen antyder, rent faktisk ved en hel masse om fodbold, er overvejende positivt indstillede over for ansættelsen. Den tidligere landsholdspiller og nuværende fodboldekspert Morten Bruun forsøge at mane til besindighed:

Hele Danmarks yndlingsgavflab Preben Elkjær blander sig også i debatten og ønsker Hareide tillykke med jobbet.

Under alle omstændigheder skal Åge nok være forberedt på, at det bliver lidt op ad bakke med de danske fodboldfans her i starten.

Velkommen til.

