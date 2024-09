​Sådan reagerede Trump, Clinton og andre amerikanske toppolitikere på angrebet i Orlando

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE News

Myndighederne undersøger stadig, hvad der præcis førte til drabet på over 50 mennesker på et diskotek i Orlando i søndags, men i kølvandet på angrebet, der er det mest drabelige masseskyderi i moderne amerikansk historie, er debatten om landets sikkerhed og våbenpolitik ved at nå kogepunktet.

Både Donald Trump, den formodede republikanske præsidentkandidat, og Hillary Clinton, der højst sandsynligt vil være hans demokratiske modstander ved valget til november, har advaret mod, at den anden kandidat ville gøre amerikanere mere sårbare over for lignende angreb.

Clinton lovede, at hun ville stramme op på USAs våbenlove. Det initiativ afviser Trump som en unødvendig krænkelse af bevæbnede amerikaneres rettigheder, han mener omvendt, at alle ville være tryggere, hvis folk bare havde flere våben.

Trump, som har foreslået indførslen af et forbud mod alle muslimske indvandrere til USA, tweetede først “Virkelig slemt skyderi i Orlando. Politiet undersøger mulig terrorisme. Mange mennesker er sårede og dræbte.”

Appreciate the congrats for being right on radical Islamic terrorism, I don’t want congrats, I want toughness & vigilance. We must be smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)June 12, 2016

Trump langede også ud efter præsident Barack Obama for hans udtalelser om skyderiet.

Is President Obama going to finally mention the words radical Islamic terrorism? If he doesn’t he should immediately resign in disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)June 12, 2016

Clinton bød også ind.

Woke up to hear the devastating news from FL. As we wait for more information, my thoughts are with those affected by this horrific act. -H — Hillary Clinton (@HillaryClinton)June 12, 2016

Clinton tweetede samme udtalelse på spansk. Efter mere information kom frem om skyderiet, kom den tidligere minister med en mere detaljeret udtalelse.

“Dette var en terrorhandling,” skrev Clinton. “Allerede på nuværende tidspunkt kan vi med sikkerhed sige, at vi må forstærke vores indsats for at forsvare vores land mod trusler, både herhjemme og i udlandet. Det vil sige, at vi skal bekæmpe internationale terrorgrupper, samarbejde med vores allierede og partnere om at gå efter dem, lige meget hvor de befinder sig, og forpurre deres forsøg på at rekruttere folk her, og overalt, og optrappe vores forsvarsindsats herhjemme.”

“Dette var også en hadefuld handling,” tilføjede hun. “Gerningsmanden angreb et LGBT-diskotek under Pride Month. Til LGBT-samfundet: jeg håber, I ved, at I har millioner af allierede i hele landet…Vi vil blive ved med at kæmpe for jeres ret til at leve frit, åbent og uden frygt. Had hører på ingen måde hjemme i Amerika.”

Den demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders udtalte sig til NBCs “Meet the Press” søndag morgen og beskrev angrebene som “utænkelige” og “rædselsvækkende.” Sanders gentog også sine holdninger til våbenlovgivning. “Jeg mener, at vi ikke bør sælge automatvåben, der er designet til at slå folk ihjel, og vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at sørge for, at våben ikke finder vej til folk, der ikke bør have dem,” sagde han.

Floridas republikanske senator Marco Rubio opfordrede folk i det centrale Florida til at give blod for at hjælpe ofrerne for skyderiet. Omkring 53 mennesker blev såret, hvoraf mange svæver mellem liv og død.

Our prayers are with those injured and killed early this morning in horrifying act of terror in Orlando. — Marco Rubio (@marcorubio)June 12, 2016

Andre politikere tweetede også deres sympati.

We pray for those brutally attacked in Orlando. While we must learn more about the attacker, the victims & families will not be forgotten. — Paul Ryan (@SpeakerRyan)June 12, 2016

Landets første åbent lesbiske senator, Tammy Baldwin, en demokrat fra Wisconsin, udtalte, at angrebet ikke bare var rettet mod LGBT-samfundet, men mod “de frihedsrettigheder, vi alle sætter så stor pris på.”

Reuters har bidraget til denne artikel.

