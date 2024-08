Sådan så den britiske Brexit-slagmark ud i aftes

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

Det er onsdag den 16. januar, og Brexit-stormen hamrer ufortrødent videre. I aftes led premierminister Theresa May et historisk nederlag i parlamentet, da et overvældende flertal blandt de folkevalgte politikere – 432 mod 202 – stemte imod hendes Brexit-aftale. Da nederlaget stod klart, sagde May selv, at der var behov for at bekræfte, om regeringen fortsat har flertal i ryggen, og tilbød en afstemning i tilfælde af et mistillidsvotum, hvis oppositionen, anført af Jeremy Corbyn, krævede det. Det gjorde de, og afstemningen er sat til i aften.

Uden for Underhuset var demonstranter både for og imod Brexit samlet for at vifte med bannere og skilte, råbe af hinanden og kalde deres modstandere for tabere. Stemningen var opkørt, på samme måde som stemningen var opkørt i den der virale fuckfinger-kamp. I kølvandet på afstemningen talte vi med både tilhængere og modstandere af Brexit, og de lader alle til at være glade for, at handlen er gået i vasken, så der var i det mindste én ting, de kunne enes om.

Herunder kan du se billeder fra vores fotograf Jake Lewis, der var med foran parlamentet for at dokumentere slagets gang på gaden, mens det politiske mareridt skubber Storbritannien tættere og tættere på afgrunden.