Sådan går det, når en veganer bliver kæreste med en kødæder

“Modsætninger mødes”. Det er sådan set fint nok, hvis nu den ene part er en rigtig festabe, og den anden helst vil chille. Det er mere besværligt at fastholde den dynamik, når uenighederne bunder i grundlæggende principper. Hvad hvis dit moralske kompas peger dig i en bestemt retning, mens din partners peger i en anden? Hvad skal en veganer gøre, når han eller hun bliver forelsket i en person, der elsker at æde blodige stykker dødt kød? Hvordan sikrer du den gode stemning?

Vi talte med nogle dedikerede veganere om deres erfaringer med at date kødspisere. Vi tog fat i udbredte misforståelser og så på, hvad der sker, når man bliver veganer for den, man elsker.

Charlotte (25), veganer i tre år, har været sammen med sin kæreste i otte år.

MUNCHIES: Hey, Charlotte. Hvilke problemer løber du ind i i dit parforhold?

Charlotte: Min kæreste spiser ikke kød længere, men han spiser stadig fisk. Det har jeg det ikke særlig fedt med. Det lugter dårligt, og jeg har ikke lyst til, at der ligger dyrelig i køleskabet. Jeg fatter virkelig ikke folk, der gerne vil holde op med at spise kød, men stadig spiser fisk, som om fisk gror på træerne. Samtidig minder jeg mig selv om, at det også er fremskridt, selvom det er musseskridt. Jeg prøver ikke at være alt for fordømmende, for jeg spiste selv bøffer med stor glæde for fem år siden.

Kan du huske det dummeste skænderi, I nogensinde har haft?

Jeg råbte engang, at jeg ville skride fra ham, hvis ikke han holdt op med at spise kød. Jeg var vegetar på det tidspunkt, og han spiste, hvad han havde lyst til. Når jeg ser tilbage på det, var det ret dumt sagt, for det ville aldrig være nok grund til at forlade ham. Men jeg ville gerne have, at han fattede, hvor meget det gik mig på, at han stadig spiste døde dyr. Han grinede bare af mig, men der gik ikke længe, før han selv blev vegetar – det var et valg, han selv tog efter, at han have læst op på det. Nu skændes vi ikke over det længere, og jeg tror, han ender med at blive veganer. Han spiser allerede vegansk mad 90 procent af tiden.

Tror du, at forskellige kostvaner kan ødelægge et parforhold?

Selvom jeg truede med at forlade ham, så mente jeg det ikke. Jeg prøvede bare at sætte mig igennem, men jeg ved ikke, hvordan jeg ville have det, hvis han ikke var blevet pescetar. Det ville være virkelig hårdt for mig, hvis han ikke var det.

Aleksandra (21), veganer i otte måneder, har været sammen med sin kæreste i fire år.

MUNCHIES: Hvornår skabte jeres forskellige kostvaner problemer første gang?

Aleksandra: Jeg kan huske første gang, vi var på McDonald’s. Han tog et stykke kød op foran mit ansigt og sagde: “Kom nu, du dør ikke af det.” Jeg syntes, det var så irriterende. Vi havde ikke kendt hinanden særlig længe, så det føltes ikke som en særlig god start. Jeg sagde ikke noget, for jeg respekterer andre menneskers valg, men respekt går begge veje.

Hvilke former for problemer oplever du i jeres forhold?

Jeg elsker at lave mad, men det gør han ikke. Derfor tror han, at han bliver tvunget til at spise vegansk, selvom jeg har sagt, at han bare selv kan lave mad. Jeg holder ikke øje med, hvad der er på hans tallerken, og jeg lader ham spise sine døde dyr – hvis ikke jeg gjorde det, ville vi skændes hele tiden. I starten af vores forhold nævnte jeg det nogle gange, men jeg fik svar som: “Jeg er mexicaner – det er meningen, at vi skal spise kød.” Jeg bliver sur engang imellem og siger, at han bare kan gå ud og finde en kødspiser, men det har han heldigvis ikke gjort endnu.

Det er svært at købe ind sammen. Når han finder noget, han gerne vil spise, og jeg kigger på ingredienserne, er det ni ud af ti gange ikke vegansk. Så tramper han væk derfra og mumler noget i retning af, “det var besværligt nok, da du kun var vegetar”. På den anden side har det aldrig været et problem at tage på restaurant. Vi kommer meget på hans foretrukne mexicanske sted, og der kan jeg bestille grøntsager, ris og tortilla, så jeg kan bygge min egen burrito.

Hvordan håndterer I uenigheder, når de dukker op?

Nogle gange bruger vi en time i supermarkedet på jagt efter noget, vi begge kan spise. Han prøver forskellige veganske retter, og langsomt er han begyndt at acceptere idéen om at spise vegansk en eller to gange om ugen. Det er ikke særlig fedt at se kød på hans tallerken, men det skal ikke styre vores forhold. Jeg tror ikke, man vælger sin partner ud fra kostvaner. Ingen er perfekte, vel?

Hvordan skal man ikke opføre sig?

Man skal droppe alle de fortærskede veganer-jokes. Ja, jeg må gerne have sommerfugle i maven. Nej, jeg spiser ikke fem forskellige slags græs hver dag. Og hvis du nogensinde er på date med en veganer, skal du ikke foreslå, at de bestiller en salat. Det er et kæmpe turn-off.

Robin (22), veganer i seks måneder, har været sammen med sin kæreste i to år.

MUNCHIES: Hvordan reagerede din kæreste, da du sagde, at du ville være veganer?

Robin: I starten var hun ret chokeret. Det første, hun sagde, var: “Er du sikker på, at du kan holde op med at spise den ost, du elsker så meget?” Jeg sagde til hende, at jeg ikke gør det for at være irriterende eller for at begrænse hende, men fordi jeg synes, det er virkelig vigtigt.

Håber du, at hun vil følge dit eksempel?

Jeg håber, hun ender med at tage den samme beslutning. Hun er blevet langt mere opmærksom på ikke at købe make-up, der er blevet testet på dyr. Men hun har ikke helt fattet det endnu. Men det skal være hendes egen beslutning. Det hjælpe ikke, hvis jeg presser hende til det.

Tror du, den slags forskelle kan ødelægge et parforhold?

At være veganer er en fundamental del af ens liv. Hvis den anden person ikke har nogen forståelse for den beslutning, eller hvis veganeren presser sin partner for meget, så opstår der problemer. Heldigvis er der stor forståelse i vores forhold.

Det vigtigste, kødspiseren kan gøre, er at prøve at forstå, hvorfor veganeren har taget den beslutning. Samtidig skal veganeren huske, at folk, der spiser kød, ikke per definition er dårlige mennesker. De fleste af os har brugt animalske produkter det meste af vores liv – er vi så grundlæggende onde?

Sabine (26), veganer i 18 måneder, har været sammen med sin kæreste i fire år.

MUNCHIES: Hvordan reagerede din kæreste på din livsstilsændring?

Sabine: I starten syntes han ikke, det var sjovt, og jeg skulle også selv vænne mig til det. Jeg kan huske, at vi havde nogle venner på besøg for at se Game of Thrones. De spiste helt vildt meget stegt flæsk. Bare det at se alt det kød på bordet var ubehageligt for mig., og jeg overvejede at forlade lokalet.

Hvilke problemer løber I ind i?

Det sværeste for mig har været det sociale aspekt. Det kan godt være besværligt at spise på restaurant. Jeg bestemmer som oftest, hvor vi skal gå hen, for det kan være svært at regne ud, hvad der fungerer for en veganer, hvis man ikke selv har samme kost. Jeg er selvfølgelig glad for at gå på veganske restauranter, men jeg inisterer ikke på det. Jeg vil gerne vise, at det kan lade sig gøre at spise andre steder.

Hvordan lykkedes det at finde et godt kompromis?

Der skete en stor forandring, da jeg havde min første jul som veganer. Han lavede et vegansk måltid, kun til mig! Siden da har vi været i stand til at finde fælles fodslag. I morgen skal vi have nudler, hvor han får en bøf til, og jeg spiser portobello-svampe. Jeg har ikke et problem med, at han steger sin schnitzel i smør. Jeg plejede at tænke meget over den slags, men så gik han amok og lavede hele den veganske julemenu til mig. Så nu har jeg det helt fint med at købe kylling til ham, når jeg er ude at købe ind. Det påvirker ikke min livsstil, at hans kød ligger ved siden af mine grøntsager.

Har du nogle gode råd til folk, som er i et lignende parforhold?

Forsøg at undgå at kontrollere hinanden for meget, og vær stolt over den forandring, du skaber ved at være veganer. Når folk siger sådan noget som, “du må have det vildt stramt over at være kærester med en kødspiser,” så bliver jeg sur. De kender ikke min kødspiser.