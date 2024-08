Sådan skabte jeg maden til den Oscar-nominerede ‘The Favourite’

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.

”Jeg spiste nonstop gennem hele filmen, og det var vidunderligt,” sagde Olivia Colman i sin takketale efter at have modtaget årets Golden Globe for bedste kvindelige skuespiller. Colman spiller den gigtplagede Dronning Anne i Yorgos Lanthimos’ Oscar-favorit The Favourite, som både betragter mad som en dekadent fryd og en hæmsko. Mad fungerer også som en brik i den hævngerrige kamp om magt og kærlighed, der udspiller sig mellem Sarah Churchill (Rachel Weisz) og Abigail Masham (Emma Stone).

Katharine Tidy, som har arbejdet som stylist på mere end 100 film og TV-serier (senest kan nævnes Killing Eve, A Very English Scandal, The Crown, og Darkest Hour), har tilberedt og opstillet al maden i The Favourite. Jeg fangede Katharine på telefonen, hvor hun fra filmsettet til den kommende romantiske komedie Last Christmas, som har Emilia Clarke og Henry Golding i hovedrollerne, fortalte os om, hvordan hun kreerede de overdådige kager, småkagerne, marengstårnet og kødet til Dronning Annes sukkermættede hof.

MUCHIES: Hej Katharine, hvor meget skulle Olivia Colman faktisk spise under optagelserne?

Katharine Tidy: Hun skulle spise rigtig meget. Der var altid fade med småkager og søde sager i hendes lejlighed, og Abigail bombarderer hende med slik og varm chokolade i et forsøg på at lokke hende over på sin side. Det var en del af rivaliseringen med Sarah, som siger: ”Det kan du ikke spise, du får podagra.”

Hvad for noget mad lavede du til dronningens hof?

Der var en masse kager og søde sager, blandt andet glaserede frugter, kandiserede skaller, gulerødder og pastinakker, og forgyldt marcipan. Meget af det skulle være spiseligt, men en af marengspyramiderne var bare til pynt og lavet af flamingo.



Hvad med kagen, som hun ikke må spise mere af. Var den overhovedet spiselig?

Jeg er ganske god til at lave kager af glaseret flamingo, hvis kagen ikke behøver være spiselig, men det skulle den her være. Jeg valgte at gå med et barok, porcelænsagtigt look. De ville dog ikke have glaseret den helt lige så meget i 1700-tallet.



Men ville den stadig have været blå?

Jeg prøvede at være historisk korrekt med et moderne touch, som for eksempel at gøre dem lidt højere og ændre farverne for at gøre det hele mere ekstravagant. Fordi alle kostumerne var hvide og sorte, gjorde vi maden farverig: blå kage, lyserøde marengs og lyserøde vafler. Vaflerne ville have været lavet med berberisbær, men jeg brugte i stedet vanilje, kanel og madfarve. Nogle af kagerne var ret moderne, ligesom dem fra bageriet Peggy Porschen i London, men det så alt sammen herligt ud. Normalt ville jeg sige, hvis noget var for meget, men her var det kun fantasien, der satte grænser.

Sørgede glasuren for, at kagen ikke blev dårlig i løbet af optagelserne?

Ja, og hvis der ikke er nogen, der skal spise den, gør det ikke noget, hvis den er lidt muggen i bunden. Der var dog omkring otte kager i det hele, fordi Anne altid har kage i nærheden. Og hver gang hun spiste noget af den, stod resterne ved siden af filmsettet.

Dronning Anne spiser kage, indtil hun kaster op. Stod du også for at kreere opkastet?

Nej, den klarede rekvisitdrengene ved at blande glasur og smørcreme til at lave en dejagtig masse, som hun så kunne kaste op. Stakkels Olivia Colman, det er ikke nogen sjov opgave.



Hvor meget bliver sukker brugt som symbol på klasse i filmen?

Enormt meget – på det tidspunkt var sukker forbeholdt de rige. Under Kong Georg fik middelklassen råd til sukker, og da vi nåede til den victorianske tid blev det masseproduceret, men i Tudor- og Stuart-æraen skulle du være velhavende for at have råd til sukker. Så ved Abigails moderigtige middagsselskab var der en masse marcipan, fordi hun træder ind i hoffet, tjener penge og kan tillade sig at være ødsel. De er alle sammen fulde og spiser dessert, som minder om After Eight-chokolader.

En hel hjort serveret på et fad. Screenshots brugt med tilladelse fra 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.

Der er en hel hjort på et fad under scenen med andevæddeløbet. Hvorfor brugte I kød her i stedet for søde sager?

Sarah er en de få kvinder tilstede, og de spiller på hvilke af ænderne, der kommer først, så vi lavede en pyramide af rødbeder og ristede løg og en masse kød for at gøre det mandigt.



Var hjorten ægte?

Jeg siger altid til folk, at hvis du spidsteger noget, på nær svin, skærer du alligevel hovedet af, så det kunne være et hvilket som helst dyr. Og hvis du får vildt hos slagteren, er det for det meste muntjac-hjort, som ikke er særlig stor. Så vi tilberedte et lam og skiftede hovedet ud med et hjortehoved. Det er også meget billigere at bruge rigtigt kød end at lave en model, som koster enormt meget og ikke kan skæres ud. Fadet var det samme, som vi brugte i Macbeth [film fra 2015 med Michael Fassbender og Marion Cotillard].





I en scene med Harley (Nicholas Hoult) forsøger Sarah at feje ham til side med en ”venison puff.” Hvad er det egentlig for noget?

De havde ikke kanapeer på den tid, så vi fandt på et alternativ, som jeg var ret tilfreds med: en firkantet vol au vent fyldt med en skive farsbrød og syltet kål. Det passede til tiden.



Hvad med de skiver kød, som Abigail skal lægge på Dronning Annes gigtplagede ben, var de rigtige?

Det var oksekød. Vi jokede om, at hun ikke kunne få så meget, fordi det var en lavbudgetfilm. Men hver gang jeg snakkede med scenograferne om noget angående maden, besluttede vi os for at bruge mere.

Der er aldrig kanin på menuen. Var det en bevidst beslutning?

Dronning Anne ville aldrig spise kanin [i The Favourite], men jeg lavede en gulerodskage med spiselige blomster og cruditéer, som hun kunne fodre dem med.



Hvor sjovt var arbejdet med den her film?

Jeg har arbejdet på rigtig mange film, og de har alle sammen haft deres øjeblikke, men den her var absolut en af de sjovere.



Du var også med til at lave Bohemian Rhapsody, var det lige så sjovt?

Det var en helt anden tid. Vi lavede karryretter til scenen, hvor Freddy Mercury holder fødselsdag hjemme hos sine forældre, men også kanapéer og ekstravagante dekorationer til en overdådig fest, han holder senere. Der var en masse folk klædt ud som krigere og drag queens. Det var super mærkeligt, ligesom det store bal i The Favourite. Dværge, der går rundt med kokain på fade, siger vist det hele.



Det gør det i hvert fald. Tak for snakken, Katharine.