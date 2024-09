Sådan skal du gebærde dig til sommerens grillfester

Når solen bager, og jorden er så varm, at man ikke kan gå barfodet på den, er det endnu engang den tid på året. Uanset hvor du befinder dig, kan dit nabolag pludselig byde på et palmetræ eller to, du ikke har lagt mærke til før. Folk har badetøj på i supermarkedet, og du kan helt uden at være ironisk fortælle dine venner, at i dag er “strand-dag”. Er du stadig ikke helt med på, hvilken årstid jeg taler om? Det er selvfølgelig sommer, dit drog. Du ved, den tid vi befinder os i lige nu. Sommer. Nu. Også selvom vejret ikke nødvendigvis hele tiden afspejler det.

Definitionen på sommer er, selvfølgelig, de legendariske grillaftener. Udendørs arrangementer, der kan mere end bare få folk til at mødes for at æde foruroligende mængder kød. De kan nemlig også få folk til at drikke sig fulde før klokken 16. Det er i særklasse smukke begivenheder. Du har sikkert allerede været til en del af den slags arrangementer i løbet af årene, men har du nu også deltaget, som det sig hør og bør? Der er nemlige nogle regler, der skal følges ved grillfester, som, hvis du altså overholder dem, vil gøre det nemmere for både dig selv og dine medmennesker at nyde festerne endnu mere. Uanset om det er din egen grillfest, din nabos, eller en du bare crasher, så kan følgende simple men gode råd, sørge for, at du griller ordentligt.

Videos by VICE

‘Grillmester’ er en ikke-eksisterende titel

Jeg forstår det godt. Du elsker at have kontrol over grillen, men det absolut værste, du kan være ved en grillfest, er den der type, der taler om hvor “god”, de er til at tilberede mad over åben ild. Særligt hvis det heller ikke er dig, der rent faktisk står ved grillen ved den grillfest, du er til. Vi har alle overværet denne type i aktion, den jalousifyldte type der hele tiden kommenterer på den, der har ansvaret. Denne type rakker ned på personen, der rent faktisk gør alle til festen en tjeneste. “Den fik lidt for længe.” “Det er da en kulgrill, ikke?” “Kan du overhovedet finde ud af at stege en bøf medium-rød? Det kan jeg nemlig godt.” Hold nu bare kæft, Lars. Nå ja, denne persons navn er altid Lars. Uanset hvor gammel, eller hvilket køn man er. Lars den selvglade kødnørd. Nå ja, du skal altså faktisk have en kulgrill. Det kan godt være, at en gasgrill er praktisk, men den der røgede og autentiske smag får man altså kun, når man bruger en kulgrill.

Hold det simpelt, klovn

Grillretter er ikoniske. Lad være med at pille ved en vinder. De tre essentielle er hamburgere, pølser og majskolber. Alt andet er spild af tid. Spareribs? Hold nu op. Bøffer? Laver du sjov med mig? Hvis du er på udkig efter noget så fornemt, hvorfor smutter du så ikke bare ned til Jensens Bøfhus, din snob. Hvis der er brune ris til din grillfest, peberfrugter i andre farver end grøn eller ananas på spyd, så er du en skændsel og bør fratages din ret til at bruge grilltang.

Vær en far

Det er selvfølgelig ikke alle, der kan være en far, og det er normalt heller ikke noget, jeg vil anbefale. Rent faktisk vil jeg i langt de fleste tilfælde ikke anbefale det. Men der er bare noget ved grillfester, der gør fædre til de allersjoveste mennesker at være sammen med. Fædre i bar mave på øl nummer tre, har lidt ligesom gravide kvinder i tredje trimester, en fantastisk aura. Men det kan selvfølgelig også bare være solen der reflekteres på deres prominente ølmaver. Uanset hvad så er fædre et must-have til en grillfest. Har du ikke mulighed for at få en far med til din, så find selv din indre far frem og diskuter aktiekurser og Mel Brooks-film med en af dine gæster. Det kan kun gå for langsomt.

Hold dig ikke kun til øl

Dette er ekstremt vigtigt, folkens. Selvom øl er forfriskende og sommeragtige, er de ikke den eneste kilde til alkohol, der må komme med til festen. Whisky er helt sikkert velkommen. Vodka, papvine, margaritaer og selv Champagne må være med. Alle alkoholtyper er velkomne, og de bør alle sammen hilse på hinanden i din mavesæk.

Hold din veganisme for dig selv

Selvom det er prisværdigt, at du har givet kald på næsten 100 procent af planetens lækre mad, så gider vi andre ikke høre på det, mens vi gnasker lunser af delikat, rødt kød i os. Som regel er jeg okay med, at du fortæller mig, hvor mange køer, der bliver presset sammen i et skab, inden de bliver kørt til slagtefabrikken. Den udtalelse vil jeg så faktisk gerne trække tilbage. Det er er aldrig okay, at du fortæller mig den slags, og det får mig næsten altid til at græde. Forbandede veganere, lad mig nu bare nyde min fucking burger. Det er slet ikke unormalt, at jeg græder, når jeg spiser, men jeg bryder mig altså ikke om at skulle gøre det i alt offentlighed. Gem din afsky over vores kødædende madvaner til internetforaerne.

TDEMMHDEBADK (Tag Din Egen Mad Med Hvis Du Er Begrænset Af Din Kost)

Er du allergisk, spiser du ikke kød, er religiøs eller noget fjerde, så tag dit eget mad med til grillfesten. Lad være med at forvente at den, der lægger grill til allerede har alt, du skal bruge. Selvom der ifølge Facebook-invitationen vil være “vegetar-dogs”, så lad være med at forvente at der vil være nok, eller lige præcis den slags du kan lide. Tag dit eget med og bed aller nådigst den ansvarlige for grillen om at tilberede det for dig. Og uanset hvad du har med så lad være med at være et røvhul, der ikke deler. Carina kan pludselig komme i tanke om, at hun er gluten-allergiker, når hun ser, at du har taget glutenfri boller med, og der er du bare nødt til at dele, da det er det, man gør, når man er en god samaritaner.

Spis tre af hver ting

Mindst. Grillfester er det perfekte tidspunkt at finde din indre ekstreme grovæder frem. Det kan godt være, at du vil hade dig selv dagen efter, men fuck det. Det betyder intet i øjeblikket. Lige nu kan du sagtens finde plads til endnu en burger, endnu en pølse, flere chips eller en skål guacamole. Og så lidt is til dessert, der også fungerer som en appetizer, inden du starter ædegildet forfra.

Lyt til Santana

Fordi du er så “smooth.”

Denne artikel blev oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i juli 2014.