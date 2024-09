Sådan skal du opføre dig til mandestrip i Las Vegas

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Broadly.



Hver aften på Excalibur Hotel and Casino, et af de legendariske hoteller på The Strip i Las Vegas, stripper en gruppe australske mænd for kvinder i et revy, der er kendt som Thunder From Down Under. Mændene er alle veltrænede, men har vidt forskellige kropsformer, fra barberede underarme til dem med hår på brystet. De flår tøjet af til sange som Michael Jacksons “They Don’t Care About Us” og LMFAOs “Party Rock Anthem.” Og, som de mandlige feminister de er, gør de det for kvinder.

“Da vi ankom til byen, blev vi den første revy kun med mænd, som fik et fast show i Las Vegas,” fortæller Matthew, en 42-årig danser, der har medvirket i forestillingen i 16 år. “Det gav kvinder adgang til en fornøjelse, som mænd har haft i mange år. På den måde slår vi et slag for ligestillingen.”

I slutningen af hver forestilling tager en performer en ældre dame med op på scenen. Til den forestilling, jeg er til, hiver en danser ved navn Kurt – der også agerer som husets MC – en gammel dame, iført læderstøvler og en bluse hvor der står “CHIC HAPPENS,” med op på scenen. Ginuwines “Pony” bliver spillet, mens han bestiger hende. Han gramser på hendes bryster og hun giver tegn til ham med sine fingre. Kurt snaver hende, tager fat i hendes hånd, og fører den ned i hans bukser.

Selvom forestillingen indledes med en video af Gene Simmons, der kalder danserne for “mandestrippere“, fortæller Thunder From Down Unders pressesekretær Penny mig flere gange, at de opfatter sig som “performere, der stripper.”

“Vi er ikke vulgære,” siger Penny. “Vi laver ikke det, man kalder ‘Hot Seat Reviews,’ hvor danserne simulerer oralsex eller vender pigerne på hovedet.”

Penny er en ældre kvinde med rødt hår. Bag scenen fortæller hun mig, at hun tidligere har arbejdet som dybdeborende journalist i den periode, hvor mafiaen styrede Las Vegas. Hun har en smuk og pelset sort hat på. (“Det er en hattedag,” forklarer hun.) Hun købte hatten for mange år siden og vil gerne finde en designer, der kan lave en kopi til hende. Jeg lover hende at bede en homo i New York om at designe en til hende, hvorefter jeg spørger ind til forestillingen. Jeg kan virkelig godt lide hende. Hvis jeg nogensinde bliver mandestripper (hvilket jeg sikkert aldrig gør, men hvem ved), håber jeg, at hun vil være min stripmutter.

Backstage remser Penny en liste op over de velgørenheder, danserne bidrager til: Opportunity Village, Susan G. Komen, kræft, autisme, multipel sklerose, NSPCA – dem lavede vi en bowling-ting med,” siger hun. “Vi er en aktiv del af lokalsamfundet.”

Mændene sidder derimod rundt om mig i sorte tanktops og jeggings, så jeg tænker ikke så meget over deres rolle i at redde diverse hundehvalpe eller at lave velgørenhedsarbejde for autistiske børn. Jeg glor bare på deres bagdele. Især på bagdelen der tilhører Aidan, en solbrændt danser med karseklippet hår og tribal-tatoveringer. Jeg elsker tribal-tatoveringer. Jeg elsker dem næsten lige så meget, som jeg elsker hvide mænd med tatoveringer på halsen.

Mit begær virker upassende (jeg er journalist), så jeg spørger drengene, hvordan publikummet bør opføre sig til et nøgenrevy kun med mænd.

Klæd dig på, som om du er til polterabend

“Der er ingen fast dresscode, men hvis man vil hives med op på scenen under sin polterabend, eller man har fødselsdag, så ville jeg anbefale at tage et skilte med det, fordi det gør det nemmere at se. Vi er vildt interaktive. Vi tager piger med op på scenen, så tag et skærf på, hvor der står ’21-års fødselsdag’ eller sådan noget.”

– Matthew

Lad være med at flå i dansernes mandedruer

“Jeg tillader ikke folk at røre ved mine boller. Det er ikke, fordi jeg har noget særligt ønske om fingre inde mellem mine røvballer, men jeg har det fint med at blive klemt bagi. Man kan aldrig stoppe en pige – hvis man kigger på en pige, der prøver at stjæle showet, kan det sagtens være, hun rækker ud efter dig. Og når det sker, er der ikke så meget du kan gøre, udover at sige, ‘tak.’”

– Aidan

Undlad at flashe

“Det er altid lidt af et chok, når man løber gennem publikum og pludselig ser en eller anden tøs, der river sine bryster frem. Man ved ikke rigtig, hvad man skal stille op. På en måde er det noget af det værste, når der er nogen, der flasher, men altså, der er ikke rigtig så meget, man kan gøre ved det.”

– Aidan

Tag din mand med

“Det var vores første år i Las Vegas, og vi havde et ældre par, der var nogen-og-firs. Midt i forestillingen tager vores ceremonimester normalt en ældre kvinde med op på scenen og laver en lille dans med hende til sidst. Det er ret tamt, men publikum elsker det. Men herren var så gået på toilettet, og det var lige på det tidspunkt i forestillingen, at vores MC tog hende med op på scenen. Da manden kom tilbage så han, meget forarget, at hans dame var oppe på scenen. Han gik op til scenen med næven knyttet. Det var et meget mindeværdigt øjeblik fordi – ja, det var sjovt – men fordi det var fantastisk at se, at ridderligheden ikke er død. Efter alle de år følte han stadig for hende, sikkert mere end de fleste mænd, fordi de virkelig var soulmates. De havde været igennem så mange op- og nedture sammen, så det var mindeværdigt på den måde. Det var utroligt sødt.

Læs også: Her er de løgne, som sexarbejdere fortæller deres forældre og venner

For at være helt ærlig, har de fleste fyre, der tager med til forestillingen – og det er nok den største kompliment, vi får – det virkelig sjovt, fordi de synes, forestillingen er morsom. Det er overhovedet ikke, som de forventer. Fyre har en masse energi og har det sjovt, og det kan tydeligt mærkes. Fyrene kommer op til os efter forestillingen og siger, ‘jeg tog konen med, men jeg havde det simpelthen så sjovt med at se pigernes reaktioner. Det var så sjovt.’ Det er den typiske respons vi får fra gutterne.”

– Matthew

Lad være med at opføre dig som en australier

“Australien er langt mere vulgært, og meget mere aggressivt. Herude er folk med på beatet, men på en langt høfligere måde. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet, fordi jeg har været til Thunder From Down Under-forestillinger i Australien, og her i Vegas er der betydeligt mindre råberi.”

– Kurt

Bliv forelsket

“Jeg tror, alle fyre helt tilfældigt forelsker sig i dem, de forelsker sig i. De her gutter laver 13 forestillinger om ugen her på Excalibur om sommeren og ni om ugen om vinteren. Det. Her. Er. Deres. Liv. Hvis de ikke er på scenen, er de i fitnesscentret. Hvis de ikke er fitnesscentret, promoverer de forestillingen. Hvis de ikke promoverer forestillingen, øver de eller er til møder. Der er mange uger, hvor drengene har en arbejdsuge på 70 timer. Det her bliver deres liv, så når de møder folk – hvem som helst – så møder de dem på et af de steder, de hænger mest ud. Det sker.”

– Matthew



Lad være med at kradse danserne

“Det er sket for mig og en af de andre fyre. Der er blevet udgydet en del blod. Vi lavede en forestilling i Canada med 5.000 kvinder. Så har vi dele af forestillingen, hvor vi sætter en sang på og løber ud gennem publikum, så de kan se os tæt på og måske få et kram eller sådan noget. Jeg gik ind i et kram, hvor der ikke blev givet slip, og så havde jeg pludselig blod på ryggen fra at være blevet kradset.”

– Kurt

Lad være med at skubbe danserne ned fra bordet

“Mange gange, når man er oppe på et bord eller sådan noget, er der kvinder, der hiver i dig. Det er noget lort. Jeg undskylder for det grove sprog. De tænker sikkert bare på lige at gramse lidt, men det ender med, at man bliver trukket ned fra bordet.”

– Aidan

Drik dig småfuld

“Det kommer selvfølgelig an på hvordan du bliver, når du har drukket. Hvis du bliver en højrøstet, belastende idiot, så lad være med at drikke så meget. Hvis det var mig, der var til en forestilling ville jeg begynde at have det rigtig fedt efter tre-fire drinks. Tre eller fire ville give de fleste piger en meget god brandert, men ikke være for meget, så de snakkede fuldesnak og brækkede sig på gulvet og sådan noget. Drik nok til at have det sjovt, men ikke så meget at du bliver en idiot.”

– Aidan

Vær en fan

“Der er en dame der er 86 eller så noget, der næsten religiøst kommer her en hel uge i træk hver måned. Med religiøst mener jeg, at hvis der er to forestillinger den aften, så kommer hun til begge to. Hvis der er tre forestillinger, kommer hun til alle tre – hver eneste forestilling. Jeg har været her i syv år, og hun har nok været til flere forestillinger end mig. Når en af os har fødselsdag, kommer hun særligt ind på vores fødselsdag. Hun ved hvornår vi allesammen har fødselsdag, og sender os fødselsdagskort. Der er fans, men så er der også stamkunder, dem vi ser hele tiden, og så er der dem, der kun har mulighed for at komme en gang om året.”

– Aidan

Bare vær sød og forsigtig

“Det er en gennemført interaktiv forestilling. Vi går ud blandt publikum. Pigerne tager på os og sådan. Bare vær sød og forsigtig.”

– Matthew

