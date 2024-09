Sådan skjuler du 10 millioner danske kroner i Panama

Den islandske statsministers karriere hænger i en tynd tråd. Vladimir Putin siger, det er et komplot mod ham begået af tidligere CIA-agenter. Fodboldstjernen Messi mener bestemt heller ikke, der er noget at komme efter. Panamalækket fælder i øjeblikket prominente statsledere og ditto personligheder verden over.

En anonym kilde har lækket 11,5 millioner dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca, der sidenhen er blevet gennemgået i et storstilet samarbejde mellem en række internationale medier. Gennemgangen af papirerne peger på, at en lang række velhavere har skjult penge i offshore-selskaber placeret i det tropiske skattely, og der spekuleres nu i, om der er tale om decideret skatteunddragelse. Op mod 300 danskere står nævnt i dokumenterne, blandt andet fodboldspillerne Marc Rieper og Brian Steen Nielsen.

Desværre – for de mange implicerede, hvis navne fremgår af lækagen – gik det galt denne gang, men fremgangsmåden er ellers ret ligetil.

Først vender du blikket mod et land, der ikke stiller nogen spørgsmål til din formue eller sladrer om den til de danske skattemyndigheder. Her opretter du så et firma og placerer en eller flere personer som indehavere af virksomheden. Dernæst får du så en fuldmagt over de personer. Det vil sige, du kan agere som direktør for virksomheden, selvom du formelt set ikke er det. Dermed kan du flytte rundt med dine penge, som du ønsker, uden nogen blander sig – heriblandt også de hjemlige skattemyndigheder. I Panamasagen, som ruller lige nu, har én af stråmændene siddet i bestyrelsen hos mere end 10.000 virksomheder.

Men hvordan foregår alt det her – sådan helt lavpraktisk? Ringer man bare til sin bankrådgiver og beder ham om at sætte maskineriet i gang? Vi spurgte Torben Bagge, advokat og lektor i skatteret, om hvordan du skjuler dine penge, når du har tjent nok til, at de er værd at skjule.

VICE: Lad os sige, at jeg har 10 millioner, som jeg bestemt ikke ønsker at dele med den danske stat. Hvad gør jeg?

Torben Bagge: Metoden er jo bare, at du som dansker flytter nogle penge ud af Danmark. Og så skal du vælge et land, som ikke automatisk indberetter skatteoplysninger til Danmark. Hele fidusen ved at placere sig i et skattelyland er, at man ønsker at gemme nogle penge for SKAT, og for at lykkes med det, så kræver det, at SKAT i forvejen ikke kender til pengene. Hvis jeg nu havde 10 millioner stående på min konto i Danmark, og jeg så flyttede det hele til Panama, så tror jeg nok, SKAT ville undre sig, hvis de penge lige pludselig var væk.

Hvornår har man typisk optjent en formue, som SKAT ikke ved noget om?

Jamen det vil typisk være folk, som har tjent pengene i udlandet. Hvis jeg nu har tjent 10 mio. i udlandet, så ved SKAT det som udgangspunkt ikke, medmindre jeg selvangiver dem. Så det er typisk folk, som har boet og arbejdet andetsteds end i Danmark. Og før de så flytter hjem igen, sørger de for at placere pengene i udlandet, så de undgår at betale dansk skat. Og hele fidusen ved netop Panama er, at myndighederne ikke indberetter til Danmark. Hvis du derimod tog til Tyskland med dine 10 mio., så ville de danske skattemyndigheder automatisk få besked om det. Danmark har nemlig en aftale med en række lande om at indberette skattepligtige formuer og indtægter.

Okay, så først skal jeg tjene en masse penge i udlandet, og så skal jeg sætte dem ind på en konto i Panama?

Præcis. Altså, der er umiddelbart to fordele. Den ene er, at selve beløbet ikke bliver beskattet. Den anden er, at fremtidig rente heller ikke bliver beskattet, hvis pengene står i udlandet. Så du beholder de 10 mio. plus det afkast, pengene giver.

Skal man være meget velhavende, for at sådan en manøvre overhovedet kan betale sig?

Jeg tror ikke, du på den måde kan opstille en tommelfingerregel. Det kommer jo an på, om du både snyder skattevæsenet for selve beløbet, og om du snyder med afkastet. Der er jo nogen, der kun har snydt med afkastet. Der er som sådan ikke noget ulovligt i at tjene penge i udlandet og så tage dem med til Danmark. Om du bliver beskattet af de penge, du har tjent i udlandet, afhænger af, hvor du er skattepligtig. Så hvis du har boet i udlandet i 20 år og har 10 millioner på kontoen, så er der ikke noget i vejen for, at du kan få beløbet med til Danmark uden at blive beskattet.

Jeg vil nok vurdere, at der skal stå i nærheden af 7-8 millioner kroner på kontoen, inden du begynder at tænke Panama. Ellers er det ikke besværet værd.



Hvad koster det egentlig at åbne et skuffeselskab og få en konto i Panama?

Det løber nok hurtigt op over den forkerte side af en 100.000 kroneseddel, kunne jeg forestille mig. Hvis man kigger på samtlige udgifter – oprettelse af skuffeselskab, administrering af selskabet, bankgebyr osv. Ikke mange ting her i tilværelsen er gratis, og vi skal nok op i det leje der.

Så hvor mange nuller skal der være på den udenlandske konto, før det kan betale sig at sende pengene til Panama?

Jeg vil nok vurdere, at der skal stå i nærheden af 7-8 millioner kroner på kontoen, inden du begynder at tænke Panama. Ellers er det ikke besværet værd. Du skal tænke på, at der er en stor risiko og betydelige omkostninger forbundet med sådan noget her.

Flere danskere er nævnt ved navn i disse papirer. Indtil videre har forklaringen været, at man slet ikke kendte det firma, som man angiveligt var ejer af. Kan det lade sig gøre at have en virksomhed i Panama uden at vide det?

Det er svært at sige; jeg har jo ikke set papirerne. Men hvis de har sat en underskrift på, at de ejer sådan et selskab, så er det svært at tro, at de ikke har haft kendskab til det. Men det er jo svært at sige, eftersom dokumenterne ikke er offentliggjort. Man skal være varsom med at hænge folk ud med navn, for det kan sagtens have foregået helt efter bogen. Det kan jo være, vi finder ud af om et halvt år, at de er uskyldige, og så er der ikke en kæft, der beskæftiger sig med det.

I virkelighedens verden, tror jeg, det er en pakkeløsning, man køber hos bankerne. Du køber formentlig en pakke, hvor du skriver under på nogle papirer i banken, og så klarer de resten. Det er jo derfor, vi ser i Panamasagen, at der er personer, som har siddet i bestyrelsen hos flere tusinde selskaber, og sågar har været døde i otte år, men alligevel formået at varetage tjansen som bestyrelsesmedlem. I virkeligheden har der jo ikke været kød og blod i det her, og de mennesker, som etablerede virksomheder i Panama, har jo formentlig aldrig været i Panama og aldrig mødt de mennesker, som sidder i bestyrelsen. Du skriver under på nogle papirer i eksempelvis Nordea, de tager så kontakt til det pågældende advokatfirma, og så går det ellers slag i slag.

Tak for snakken, Torben. Når jeg har 10 millioner på kontoen, så ringer jeg igen.

Ej, det vil jeg helst ikke have noget med at gøre.

