​Sådan slår du op med din kæreste

Shorts fra American Apparel, trøje fra GAP

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE UK.

Alle gode ting ender før eller siden, men det har de ikke monopol på. Rædsomme ting varer heller ikke evigt, men det er som regel op til dig selv at gøre en ende på dem. Hvis din kæreste er gået hen og blevet en pyskonederen ting i dit liv, så er det tid til at vælge ham fra. Det kan klares med syv lette trin (der hver især drager inspiration fra de gode mennesker bag WikiHow).

BILLEDER: FREELANDGORSE

STYLING: KYLIE GRIFFITHS

Stylist assistent: Thomas Ramshaw og Hannah Gooding

Hår & makeup: Lydia Warhurst, der bruger Mac Cosmetics & Tigi Bedhead

Makeup assistent: Amelia Ferrari

Modeller: Alex (FM), Charlie (M+P)

Alex: Kjole fra Motel, choker fra Freedom i Topshop – Kevin: T-shirt af Timberland

1: VÆR SIKKER PÅ, AT DU RENT FAKTISK GERNE VIL SLÅ OP

En følelse af komplet væmmelse i hans nærvær; du undgår hans kys; ruller med øjnene af hans jokes; skaber argumenter ud af den blå luft om, hvor meget du bare fucking hader suppe, bare så han lader dig være i fred. Hvis to eller flere af de her symptomer beskriver dig lige nu, så er det tid til at slå op og komme videre. Det er én ting at gå fra nogen, men noget helt andet at detonere en brintbombe midt i alle deres glædelige minder om ung kærlighed ved at skrige af dem på gaden, fordi de var så ubehøvlede at lave minestrone til dig til “aftensmad”.

Hvis du stadig ikke er sikker, så tænk længe og nøje over følgende: Hvad er hans mest irriterende vaner? Alle har deres eget bristepunkt. når det kommer til irritation. Måske kasserer du en sød fyr, fordi han en gang imellem piller næse; måske skal der lidt mere til for dig, som at han “går i søvne” ind og lægger sig i din roomies’ seng efter en intens FIFA-seance midt på ugen.

Der er en milliard årsager til at slå op med nogen. Det vigtigste at få slået fast over for dig selv, er, om den årsag, du har fundet, virkelig betyder noget for dig. Vær selvisk; verden er et ensomt sted, og den bliver snart kold og grå igen. Før du beslutter dig for at tilbringe resten af vinteren alene, bør du være 100 procent sikker på, at du virkelig afskyr din kæreste og alt, hvad han står for.

Overalls, jakke og t-shirt fra Beyond Retro, choker fra Freedom i Topshop

TRIN 2. FÅ DIN KÆRESTE TIL AT TRO, AT DET HELE VAR HANS IDE

Nu hvor du har truffet din beslutning, er det tid til at få ham til at tro, at det i virkeligheden hele tiden har været hans beslutning. Måske har han “alligevel ikke været glad i lang tid”, måske skal du “snart have foretaget en kirugisk procedure, hvor du får fjernet dine kønsdele”, eller måske var han bare “for god” til dig.

Omdan de argumenter til en kort tale, skriv den ned, og tag den med overalt, så du kan lære den udenad. mens du sidder i bussen eller har travlt med at “sortere rundt i dine tanker” med vodka i din bedste ven fra en anden bys soveværelse.

Alex: Jakke fra Beyond Retro – Kevin: T-shirt fra Timberland, hættetrøje fra American Apparel, cowboybukser er modellens egne

TRIN 3. UDVÆLG ET PASSENDE TIDSPUNKT OG STED TIL AT TAGE “SNAKKEN” MED DIN KÆRESTE

Lad være med at gøre det over SMS eller derhjemme – begge ting kan føre til kysseri, og det vil du ikke have, for husk, at hans tilstedeværelse giver dig fornemmelsen af at være blevet skidt i munden. Ikke?

Så vælg et offentligt sted, hvor det er umuligt for ham at lave en scene. En pub er altid en god ide, fordi alkohol vil fjerne dine hæmninger og gøre, at du i stigende grad er pisseligeglad med hans følelser. Det er ligesom de første par dates, hvor du var nødt til at drikke dig i hegnet for at kunne holde øjenkontakt med ham, bare omvendt.

En anden anstændig mulighed ville være at tage ham med i biografen, fordi du dermed reducerer risikoen for, at han møder forberedt frem og spilder sin tid på at prøve at vinde dig tilbage. Han vil ikke have den fjerneste idé om det overhængende spark, han er ved at få (hvem kunne dog finde på at slå op med nogen i biografen?). Sig det, du er kommet for at sige, under trailerne, og nyd derefter filmen og hans stilhed.

Lige meget hvor du gør det, så sørg for, at du efterfølgende har lagt ukrænkelige planer, gerne med et familiemedlem, så du ikke kan aflyse i sidste øjeblik fordi han er for ked af det.

Kevin: T-shirt fra Calvin Klein – Alex: Jeans fra Beyond Retro, T-shirt fra Lazy Oaf, sko er modellens egne

TRIN 4. SE PISSE GODT UD

Sørg for, at du er lækker nok til at få ham til at krumme tæer over alt det, han kommer til at skulle undvære, men samtidig ikke så lækker, at han begynder at græde og kommer i vejen for dine post-biografplaner med din mor.

Gør det simpelt: minimal makeup, cowboybukser og en god t-shirt, der fremhæver dine bedste egenskaber, vil gøre overgangen fra at slå op til at besøge farmor på plejehjemmet så glat som din armhule på den første dag, efter du har barberet dig.

T-shirt fra Calvin Klein

TRIN 5. SLÅ OP MED DIN KÆRESTE

Gå dine noter igennem en sidste gang på vej på pubben, i biografen eller i spa. Når du ankommer, så tag en dyb indånding, og kys din kæreste. Jeg ved godt, at tanken om hans savl på dit ansigt giver dig lyst til at begynde at stikke dine egne bryster lussinger, men du skal til at påføre ham diverse psykiske komplekser, som han ikke en gang vidste, han kunne få. Vær sød.

Tag et par shots, tag en dyb indånding, og kast dig ud i den lille tale, du har forberedt. Se oprigtig ud, men vær hårdnakket. Lad være med at lade ham snakke for meget, ellers forstyrrer han din tankestrøm. Det behøver ikke at være akavet at slå op med nogen, så længe du er fuldstændig kold i røven.

Kevin: T-shirt fra Calvin Klein – Alex: T-shirt fra Lazy Oaf

TRIN 6. LØB

Helt seriøst. Løb, så snart du har slået op med din kæreste. Du er endelig færdig med den taber, du er i live igen, der er så meget, du skal udrette.

TRIN 7. FIF OG GODE RÅD

– Hvis du af en eller anden grund stadig føler dig tiltrukket af ham, så send ham en SMS lidt senere, hvor der står, “Tak, fordi du var så forstående, og betalte for min billet og popcorn og taxatur hjem.” Det vil dermed være OK for dig at give ham et booty call ved en senere lejlighed,

– Planlæg din rebound før du slår op. Bare fordi du har kastreret en ellers funktionsdygtig ung mand, betyder det ikke, at du ikke selv fortjener kærlighed og ømhed. Vi er alle sammen mennesker.

– Fat, at den her artikel er en joke, og lad være med sende mig emails for at fortælle mig, at “min mor er en luder”. Se de fine billeder, få noget stilmæssig inspiration til din næste date, og tjek i stedet flere af Freel og Gorses fede ting ud.

