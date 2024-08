Sådan slikker man en transkvinde, som ikke har fået en kønskorrigerende operation

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Enhver krop er unik, og det betyder, at nydelse kan være en kompleks størrelse, selv når det gælder noget så almindeligt som oralsex.

Jeg har spurgt transkvinder, som enten venter på deres kønskorrigerende operation eller ikke ønsker at få en foretaget, hvordan de foretrækker at blive seksuelt stimuleret oralt. Jeg har også konsulteret en række eksperter på området ladet dem få ordet, for, som skribenten Kennedy Nadler siger, ”det er sjældent, at den offentlige samtale om transkvinder og deres sexliv udtrykkes med et vokabular, som vi har vedtaget.”

Når det er sagt, skal det følgende naturligvis ikke ses som naturlov, men mere som forslag og inspiration. Man skal også huske på, at det er vigtigt at lytte til sin partner – din partner er bedre til at fortælle dig, hvad der tænder dem, end en guide på internettet.

Det dér med betegnelser

Transkvinder har mange forskellige betegnelser for deres kønsdele: Nogle siger ”klit”, “vagina” og “vulva”, nogle siger ”pik”, ”pige-pik” eller ”diller”, mens andre kalder dem for ”genitalier” eller ”kønsdele”. Jeg har mødt en kvinde, som kalder sine kønsdele for ”Brenda”. (Jeg har til tider valgt at bruge de anatomiske betegnelser som ”glans” og ”penis” i nærværende artikel, men ellers har jeg ladet kvinderne selv beskrive deres kroppe).

Der findes også et hav af betegnelse for oralsex, herunder ”cunnilingus”, ”fisseslikkeri” og ”face-fucking”. Der findes også transkvinder, som bare bruger betegnelsen ”blowjob”. Det afhænger af modtageren, hvordan de har det med selve akten og deres kønsdele i den sammenhæng.

”’Fisseslikkeri’ er en fin betegnelse,” siger Matty Lynn Barnes, som er transkvinde og fotograf i Oakland, ”selv om jeg ikke er typen, der bruger dem. Jeg er bryder mig ikke om betegnelser, der i en historisk kontekst er brugt til at definere oralsex udført af en cismand.”

Mara, en transkvinde fra Chicago (jeg har undladt at oplyse hendes efternavn af hensyn til Maras privatliv), siger, at hendes beskrivelse af akten afhænger af situationen. ”Jeg er ret fleksibel. Nogle gange kan jeg godt lide hård sex, og så kan jeg godt finde på at sige, ’Du skal sutte min pik, nu!’ og andre gange er det mere blødt og sådan, ’Jeg vil slikke dig, indtil du er åndeløs’.”

Oral-givere: Hvis du er usikker på, hvad du skal sige – eller usikker på, om din partner overhovedet har lyst til oralsex – så bare spørg. Det kan være ikke rigtig turn-off, hvis kommunikationen ikke fungerer.

Tungeteknik

Den tungeteknik, man bruger til oralsex med en transkvinde, minder meget om cunnilingus – man bruger tungen til at slikke og kærtegne og lægge pres på kønsdelene med ansigt og næse for at stimulere området.

Det er vigtigt at huske på, at klitoris og glans (pikhovedet) er homologe dele, hvilket vil sige, at de ligner hinanden i struktur og er lavet af de samme fosterceller. Der er masser af nerveender i begge, og det føles rart, når ens partner fokuserer på de følsomme områder på glans og penisbånd (strengen på undersiden af pikhovedet). Så når du udøvere oralsex, skal du være opmærksom på hovedet.

”Når man ved, at klit og glans har samme struktur, gør det akten lettere at forholde sig til,” siger Matty Lynn Barnes. ”For kvinder, som vælger at blive opereret, så er det også den del af kroppen, som deres klit er formet ud af. Den viden har hjulpet mig med at acceptere den del af mine kønsdele til et punkt, hvor jeg ikke har det dårligt med dem. Når jeg modtager oralsex, dirigerer jeg altid min partner i den retning. Jeg er sikker på, at folk oplever det forskelligt – det gælder også dem, som er født med en klitoris – men for mig er det rart, når min partner fokuserer på det område.”

Men som Allison Moon skriver i Girl Sex 101: ”For nogle piger er det bare irriterende, hvis en partner fokuserer for meget på glansen. Det gælder især, hvis kvinden får rejsning.” Til det anbefaler Moon, at man ”slikker med små, korte tag et par centimeter under penisbåndet på undersiden af klitoris.”

Og Mey Valdivia Rude anbefaler, at man veksler mellem spidsen og roden. Med hensyn til sidstnævnte, siger hun: ”Prøv at presse tungen ned imod den.”

Du skal også være opmærksom på nerveenderne. ”Alt efter typen af oralsex, du giver, vil du stimulere forskellige nerver,” siger Mira Bellwether, som er forfatter til bogen Fucking Trans Women, som dækker de specifikke nerver og deres nydelsespotentiale. Hun tilføjer: ”Jeg er ikke sikker på, at jeg var klar nok i mælet i bogen i forhold til min kærlighed til vagusnerven, en meget lang og snørklet nerve, som man ved hjælp af onani, oralsex og berøring af anus kan stimulere.”

Hjælpemidler og alternative indfaldsvinkler

Oralsex kan involvere, og gør det ofte, brugen af sexlegetøj, hvor man stimulerer testikler og pung, penisbånd og mellemkød (området mellem kønsdele og anus, som er pakket med følsomme nerver) og selve røvhullet (også kendt som rimming, tossing salad eller på spansk ”beso negro”, direkte oversat ”det sorte kys”).

”Vi skriver 2018, og alle æder røv, og det er der en god grund til: analingus er super dejligt,” siger Bellwether.

Mara siger, at hendes interesse i rimming er steget, efter hun begyndte at tage hormoner. ”Min penis fungerer ikke på samme måde, som den engang gjorde, og det er sjældent, jeg opnår orgasme ved penisstimulering alene,” siger hun. ”Så rimming er blevet ret vigtigt for mig… Det er også en måde at stimulere prostata på. Det kalder jeg mit nye g-punkt.”

Mara anbefaler også en rimming-teknik, som hun ikke er sikker på, har et navn. Hun kalder den for ”blow out”, og det navn er meget passende. Et ”blow out,” siger hun, indebærer, at ens partner rimmer en og ”fylder endetarmen med luft for så at bruge begge hænder og/eller mund til at runde af på seancen.”

Og hvis din partner er nede med at få pungen stimuleret, foreslår Moon i Girl Sex 101 en teknik, som hun kalder ”Det Flyvende Egern”, hvor man blidt tager fat om huden på pungen uden at tage fat i testiklerne og trækker huden over glansen. ”Huden strækkes helt ud og får en glat overflade. Så placerer man munden over midterdelen og presser ned på klitten gennem pungen. Så slikker man ellers til.” Hun tilføjer: ”Alt afhængigt af, hvad hun foretrækker i forhold til behandling af testiklerne, kan man enten holde dem mellem klitten eller kilde og kærtegne dem med tungen. Hvis hun godt kan lide at få prostata stimuleret, kan det være en dejligt at stimulere anus samtidigt med en finger. Og hvis hun er fan af muffing, er det også en god ide at give hende finger.”

Sat på spidsen

Matty Lynn Barnes’ råd til transkvinder og/eller deres partnere, som vil kaste sig ud i oralsex, er at eksperimentere. ”Lav noget research, og lær din krop at kende. Find ud af, hvad du godt kan lide. Der er mange måder at opleve nydelse på, også hvis dine kønsdele ikke helt er, som du gerne vil have, de skal være. Når du har fundet ud af, hvad du godt kan lide, skal du være åben overfor din partner om det. Og husk at beskrive det ned til mindste detalje.”

Udover at eksperimentere og finde en partner, som ”man stoler på og vil have sex med,” anbefaler Bellwether, at man tager noter. ”Hold øje med, hvad der bringer dig nydelse. Ikke bare de ting, du godt kan lide og ikke kan lide, men alt, som føles dejligt for din krop.”

Og husk nu at være åben og ikke være bange. ”Jeg var meget bekymret for, hvordan sex føltes efter min operation,” siger Mara. ”Jeg brugte ALT for meget tid på at bekymre mig over, om jeg ville miste følelsen, om jeg kunne bevare en rejsning og tilfredsstille potentielle partnere.” En af de ting, som Mara gerne vil sige i den forbindelse er: ”Det hele skal nok arte sig, og din krop vil stadig være et fantastisk seksuelt apparat, men du skal huske dig selv og din nydelse. Smid alle forventningerne og frygten ud.”

”Jeg lærer hele tiden nye ting om min krop,” siger hun. Det er faktisk en indstilling, de fleste af os ville have gavn af.