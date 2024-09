Sådan slipper du heldigt fra at skide under byturen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Thump

Der findes mennesker rundt omkring, faktisk millioner af dem, måske endda milliarder, som synes, det bedste i verden er at skide. Som de ser det, er der intet, der er mere vidunderligt – det er den ypperste form for nydelse, en ekstatisk oplevelse, der løfter dem op til et fordøjelsens nirvana. Det er den slags mennesker, som med begejstring æder den mest fedtede burger i byen eller hælder kaviar i halsen med stor fornøjelse, velvidende at om ganske få timer sidder de på en porcelæntrone og presser, med sveden drivende ned af panden. De sukker af lykke og nyder hvert et ophøjet sekund af deres tarmklimaks med et saligt smil på læberne. Når de til sidst trækker ud i toilettet, er det med sorg og vemod.

Jeg tror dog, at selv den slags mennesker – de mænd og kvinder, som rejser sig med stolthed og beundrer deres egen kreation i kummen – har en grænse. Lige meget hvor glad man er for at lægge en dej, må der være en vis skam forbundet med at møve sig ind på kundetoilettet i Kvickly. Lige meget hvor højt man elsker sine ture på tønden, må man have lyst til at grave sig selv ned, når man sidder bag en vakkelvorn dør på en stopfyldt bodega og stirrer på en bøjet krog, som ikke kan nå låsen. Jeg tror simpelthen, at selv de mennesker frygter den skæbnesvangre dag: Den dag, hvor du bliver nødt til at skide på en natklub.

Det er min største frygt. En rådden, dybtliggende angst, der vender tilbage hver eneste uge, når weekenden nærmer sig. Frygten for at skulle stå i en kø og være fuldkommen desperat for at komme til at skide, velvidende at jeg skal tørre en anden mands pis væk fra sædet, før jeg kan sætte mig, og derefter skal sidde med bukserne om anklerne og forsøge at lægge en lort under et konstant bombardement af folk, der banker på døren og skynder på mig.

Desværre betyder kombinationen af alkohol, begejstring og den substans, du fik i næsen ude på rygeterrasen, at der er faretruende høj sandsynlighed for, at dine tarme skal have lettet trykket på et tidspunkt i løbet af aftenen. Der er ikke så meget at gøre, for behovet for at skulle skide er ikke noget, man kan diskutere. Det hjælper intet, at du forsøger at holde dig – du ender bare krumbøjet i 4A, mens solen står op, ude af stand til at tale eller kommunikere almindeligt, reduceret til en sølle stønnende bunke indespærret lort. Der er kun én vej frem: Få lettet trykket med det samme.

For at hjælpe dig på vej, næste gang du står og holder dig i køen, har vi samlet en række praktiske råd til dig. Print dem ud og hav dem med i baglommen, næste gang du skal i byen – så har du noget at læse i, hvis du da ikke finder på noget andet at bruge det til.

Lad være med at udskyde det

Klokken er 2 om natten, og Ena Cosovic får hele rummet til at gå bananas. Øjnene kører rundt, kæber gumler, og alle har det fuldstændig fantastisk. Undtagen dig. For du skal virkelig skide. Du stavrer hen til toilettet og forsøger at ignorere den harske stank af gammelt pis og billig coke, træder gennem de ildevarslende pytter på gulvet og står nu skulder ved skulder med en mand, der kampsveder og taler med sig selv. Du spænder i hele kroppen og laver frygtelige ansigtsudtryk, men et sted som her er det heldigvis helt i orden. Du ligner bare alle de andre.

Det bliver endelig din tur, og du klemmer dig ind i båsen. Låsen er, selvfølgelig, gået i stykker, så du må kaste dig ud i en form for avanceret akrobatik, hvor du holder døren låst med din ene fod, mens du sørger for, at du ikke sidder skævt på toilettet. Når først du sidder der, er det nu. Go, go, go! Du har et minut, måske to, før de ventende horder udenfor døren begynder at banke og råbe, så pres alt hvad du kan. Brug al din indre energi, få åbnet for sluserne, og se at komme væk derfra.

Acceptér hvad der skal ske

For nylig talte jeg med en af mine venner om at skide på klubber. I tilfælde af, at min mor læser med, så vil jeg gerne understrege, at det er et helt almindeligt samtaleemne, når man lever af at skrive om forskellige aspekter af kluboplevelsen. Seriøst. Min ven indrømmede, at han havde gjort det på hver eneste af de klubber han nogensinde havde besøgt, og det måtte jeg til min fortrydelse indrømme var underligt imponerende.

For ham var der ingen nervøsitet, ikke noget med, at det vendte sig i maven på ham ved tanken om at tømme ryggen midt under byturen. Han går selvsikkert ind på enhver klub velvidende, at toilettet er hans domæne, og at intet skal tilbageholde ham fra at træde af på naturens vegne. Vi kan lære meget af den mand, så lad os alle finde den samme selvtillid inderst inde og løfte hovedet i stolthed, når vi vælter tilbage til dansegulvet et par kilo lettere.

Lad være med at gøre det på gulvet

Kan du huske, at der sidste år var en fyr, der sked på gulvet på en klub? Kan du huske det? Der var en video af det, og jeg kunne ikke lade være med at føle mig flov og utilpas på hans vegne. Kan du huske, hvor dårligt du fik det, da du så videoen? Godt. Så sørg for aldrig nogensinde at gøre det samme. For guds skyld, sørg for aldrig at skide på gulvet nogle steder nogensinde.

Vær forudseende

Jeg tror, det var John Fashanu, der engang sagde “Forberedelse forhindrer ringe præstationer”, og langt hen ad vejen har han ret. Især i denne sammenhæng. Hvis du tit tager i byen, er du nok nået den alder, hvor du har en vis viden om, hvad du kan proppe i kroppen uden at ende i en meget uheldig situation. Hvis du for eksempel ved, at når du drikker seks elefantøl og spiser en pizzaburger, så opfører din mave sig som en centralasiatisk tyfon, så er det nok en god idé at lade være med at spise slummad fra frys og hælde to liter humle med dyremotiv i kroppen lige inden du skal ud. Prøv i stedet et forfriskende glas postevand og en skålfuld salat. Aldi har cæsarsalat til en 20’er. Score!

På samme måde må man tænke fremad, hvis man nu ved, at bestemte substanser har en vis indvirkning på dit fordøjelsessystem. I det tilfælde har du to muligheder: Enten kan du lade være med at indtage de pågældende substanser og dermed undgå turen på toilettet. Eller du kan skide på det hele og tage ejerskab over din egen krop med alt, hvad det indebærer af ubehagelige behov.

Husk altid at tjekke, om der er toiletpapir

Denne huskeregel gælder faktisk alle steder. Der er få ting så frustrerende som at opdage det manglende papir, lige efter du har lagt den første pølle. Du griber ud efter et sikkerhedsnet, som ikke er der. For mange år siden ville du have råbt “MOOOAAAR” igen og igen, indtil redningen kom i form af et høfligt bank på døren og en rulle af det blødeste Lambi. Nu sidder du i stedet i 20 minutter og venter på et mirakel og må til sidst liste ud derfra i håbet om at ingen ser dig og dermed dømmer dig for altid. Men hvad fanden gør man, når det sker på klubben? For at sige det som det er, så skræmmer tanken mig fra vid og sans, så jeg ved det ikke. Hvis det sker, er du på skideren.

Vask hænder

Det kan godt være, du sidder i et lille fængsel af graffitibemalede spånplader, smurt ind i sved – men du er ikke en gris.