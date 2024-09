Sådan smager 61 år gammel peanutbutter

Peanutbutter er blandt de originale super foods. Et kalorietungt energimonster. Det kan også holde sig imponerende længe – et par måneder på hylden efterfulgt af tre-fire måneder i køleskab inden peanutbutteren skiller. Det er derfor ikke så overraskende, at peanutbutter gennem årtier været en fast bestanddel af den amerikanske hærs feltrationer.

Mere overraskende er det, at en fyr på YouTube for nylig åd peanutbutter fra en feltration fra Koreakrigen, og rent faktisk syntes at det smagte godt.

I videoen ser vi angiveligt en fyr ved navn Steve spise “det ældste peanutbutter nogen har spist”. Det er ikke rigtigt til at sige, om det virkelig er det ældste peanutbutter, der nogensinde er blevet spist; det kan jo være, at der er nogen, der har fundet et glas peanutbutter bagerst i skabet fra før murens fald, men 61 år gammelt peanutbutter er imponerende.

“Det her peanutbutter er lige så gammelt som min mor. Det er helt fint!,” siger Steve, der går under aliaset Steve1989 MREinfo. Steve er med til at drive hjemmesiden MREinfo.com, der er dedikeret til “MRE’s ” – amerikanske feltrationer – og så filmer han sig selv, og smider det på YouTube, når han åbner og spiser de gamle feltrationer.

Den amerikanske hærs forskningscenter i Natick i staten Massachusetts anslår, at den gennemsnitlige moderne feltrations levetid ligger på 84 måneder, hvis det bliver opbevaret ved den optimale temperatur, et sted mellem 15-20°C. Overvej så lige hvor meget bedre man er blevet til at konservere fødevarer i dag, end man var i 1950’erne. Vi må derfor gå ud fra, at en feltration fra 1951 kan holde sig i noget kortere tid.

“Okay, vi har fået fat i nogle virkelig fine eksemplarer,” fortæller Steve, da vi ser på en samling af dåser. “Dette er B-enheder og tilbehørspakker fra Koreakrigen. Den første serie af feltrationer der er designet til at holde et menneske i live i 24 timer.”

De store og knap så praktiske dåser er senere blevet droppet, da de optog for meget plads i soldaternes rygsække, og fordi de vejede alt for meget. Nogle af feltrationerne var mærket “tilbehør”, og de indeholdt cigaretter, tændstikker, vandrensnings tabletter, tyggegummi og toiletpapir. Da Steve åbner de to feltrationer fra 1951, bliver vi mødt af synet af kiks i nærmest perfekt stand og indpakket kakaopulver. Neden under er der brombærmarmelade i pakker fra Boothe Fruit Company.

“Det dufter fint,” siger Steve.

Men …

“Ej, det er ufedt. Se lige – der gik hul på marmelade pakken. Surt,” klager Steve. “Jeg syntes godt nok, rationen duftede lidt frugtagtigt.” Han gætter på, at sprækkerne kan være forårsaget af for meget varme, men han vælger at smage på det alligevel.

“Hey, det smager faktisk ret godt,” siger han, inden han smager anden gang. “Jeg håber virkelig ikke, at jeg får pølseforgiftning af det her. Jeg har nemlig ikke nogen forsikring,” tilføjer han.

Kakaopulveret er knap så ophidsende. “Føj, det smager som om, man har taget vand fra en swimmingpool og hældt varmt kakao i.” Den helt store overraskelse kommer i feltration nummer to, hvor vi finder en dåse peanutbutter – en lille gave fra “Uncle Sam”.

“Hey, vent lige lidt… er det der gammel peanutbutter?” spørger han. “Okay, nu er jeg virkelig oppe at køre”.

Dåsens etikette proklamerer, at peanutbutteren er “beriget”. Den er produceret af Cinderella Foods fra Dawson i staten Georgia, og lå i en af feltrationerne fa 1955. Da Steve åbner dåsen med sin standard P-38 dåseåbner, bliver han svært skuffet, da peanutbutterolie flyder ud over kanten på dåsen.

“Den skiller og er ulækker. Øv mand…”

Men Steve får hurtigt en åbenbaring, der løfter stemningen.

“Vent lige et øjeblik… Jeg spiser den ældste peanutbutter, der nogensinde er dokumenteret, gør jeg ikke?”

Og det er slet ikke så dårligt.

“Hvorfor er det her ikke helt uspiseligt?” spørger han. “Dømmer man efter smagen, kunne det lige så godt være to år gammelt som 61 år gammelt.”

Så tilføjer han: “Det dækker ikke svælget, og det fortærer ikke min tunge. Jeg har spist 30 år gamle nøddekager, det her er 61 år.”

Mange af kommentarerne på YouTube var opløftende. “Jeg tror, jeg elsker ham hér,” skrev Megan Van Buskirk.

Andre var mere bekymrede. Paul Johnson spurgte: “Undersøger du maden med en Geigertæller, inden du spiser den?”

Nogle blev sure: “Hvorfor spiser du det, du er fucking klam,” lød det fra Jungle Addiction EUW.

Og andre var uimponerede. “Så du spiste peanutbutter,” bemærkede Sierra Bird.

Men de hårde ord lod ikke til at gå Steve på. “Det var historisk det dér,” sagde han. “Og videnskabeligt.”

Og disse rationer er efterspurgte, påpeger Steve. Kakaoen alene kan blive solgt for 130 kroner på nettet, og en komplet feltration kan indbringe op imod tusind kroner. En enkelt sælger tilbyder lige nu en lille smule Cinderella peanutbutter fra 1968 for 29 dollars (188 kroner), hvis du skulle have fået lyst til at putte et stykke historie i munden.