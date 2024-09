Sådan spiser du côte de boeuf som Anthony Bourdain

Hvis der er nogen, vi stoler på, så er det Anthony Bourdain. Han har stået i køkkenet på nogle fantastiske restauranter, og så han har besøgt det meste af kloden og spist alt fra det ufatteligt misundelsesværdige til det ugudeligt afskyelige. Nå ja, og så er han sluppet fra et heroinmisbrug med livet i behold. Det ville være noget af en underdrivelse at påstå, at Bourdain ved en ting eller to om mad, og derfor må vi også kunne forvente, at han ved, hvordan man skal behandle en bøf.

Det kunne for eksempel være to gigantiske stykker rødt kød, der skal steges, indtil de ligger lige på grænsen mellem rå og medium og har fået en helt perfekt pink farve. Og Bourdain er ikke bleg for at lære fra sig.

Videos by VICE

Først skal bøfferne på køl – og det er ikke bare dine gængse fredagsbøffer. Vi snakker to højrebsbøffer, der tilsammen vejer 2kg, så forhåbentligt er dit køleskab ikke alt for fyldt. Tag dem ud og lad dem få varmen ved stuetemperatur.

Vi ville gerne kunne sige, at du bare kan slynge de to sataner på grillen, og så ellers lade dem hygge sig, indtil de er færdige, men virkeligheden er nu engang sådan, at de er for store. Istedet skal du starte bøfferne på grillen – henslængt over de slikkende flammer – inden de skal gøres færdige i ovnen. Og sørg nu for, at bøffernes smækre safter bliver i kødet.

Vi håber, du har en stor og sej kokkekniv og en plade med Judas Priest. De kan godt være, at koen allerede er død, når du modtager bøfferne, men du er nu engang dyrets endelige bøddel.

Når bøfferne er færdigstegte og veludhvilede, så er det tid til, at du finder den fisefornemme flaske Bourgogne frem, du egentlig havde gemt til din og ekskærestens treårsdag, der alligevel aldrig blev til noget (det var også et ambitiøst mål). Du har heller ikke brug for andres kærlighed – du har nemlig nok i det bjerg af kød, der ligger på tallerkenen foran dig.

Men du kunne jo også supplere med fritter og bearnaise. Vi forestiller os denne ret indtaget i selskab med andre, men hvis du alligevel har sat dig for at ordne disse monsterbøffer på egenhånd, så alt respekt til dig.