Sådan spiser du som en mexicansk wrestler

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA i 2015.



De fleste tror, at mexicansk wrestling er en leg – det hele er aftalt spil, der er ikke noget blod.

Men forestil dig, at du står midt i ringen, og du for fuld kraft bliver bodyslammet af en 100 kilo tung mand. I bedste fald bliver du knust, i værste fald dræbt.

For at undgå så krank en skæbne må mexicanske wrestlere træne røven ud af bukserne. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at have en god kostplan.

I mexicansk kultur er luchadores (som wrestlerne kaldes) ophøjede skikkelser på niveau med mytiske sagnhelte, men de er stadig bare mennesker. Det er let at forestille sig, at de spiser tacos, enchiladas og burritos hele dagen, men de gør faktisk deres bedste for at undgå kulinariske fristelser og holder en stram disciplin, når det handler om mad. At være luchador i Mexico er en livsstil, og hvis man gerne vil leve et langt liv, er det vigtigt at spise ordentligt.

Ingen af de luchadores, der optræder i artiklen, har på noget tidspunkt taget masken af, mens jeg har været sammen med dem. Jeg kender heller ikke deres rigtige navne. Masken er et kraftfuldt symbol og tæt knyttet til deres individuelle styrker, og så er den også med til at vedligeholde myten om lucha libre, der på mange måder er rodfæstet i den latinamerikanske magiske realisme.

Selv om det spiller en vigtig rolle i nutidens Mexico, så er lucha libre fortsat en subkultur og en på mange måder marginaliseret sportsgren. Men næsten alle skeptikere ændrer holdning, når de ser blodet flyde og hører slagene ramme.

Når en luchador forlader ringen, er hun eller han et almindeligt dødeligt menneske igen. Hvis du er i Mexico, er der måske personen, der sidder ved siden af dig på toget eller i biografen. Man finder aldrig ud af, hvem de er…

Sønnen af Doktor Mord

Sønnen af Doktor Mord – en af de mest populære wrestlere i Mexico – begyndte at udøve sporten, da han var 15. (Siden 2009 har han kaldt sig selv ”Sønnen af Doktor Mord”). ”Wrestling betyder alt for mig,” siger han. ”Jeg er blevet vis af det, det har givet mig disciplin, og jeg bliver et bedre menneske for hver dag, der går, fordi jeg praktiserer sporten.”



”Før jeg går ned og træner, spiser jeg stegte æggehvider,” fortæller han. ”Det er den perfekte ret. Før en kamp drikker jeg en proteinshake, fordi det er lettere. Hvis jeg spiser noget tungt, kaster jeg bare op.”

Sønnen af Doktor Mords morgenmadsplan: Stegte æggehvider, salt og ost. Kalkunkød, to skiver brød, chili og en vaniljeproteinshake.

Sexy Powder

Sexy Powder er 25 og har været wrestler i fire år. Det vigtigste råd hun kan tilbyde er ikke at spise alt for meget på én gang. Og så skal man spise sundt.



”Vi bliver nødt til at spise en masse grønt. Det er de helt grundlæggende ingredienser, der skal være tilstede i vores kost,” fortæller Sexy Powder. ”Jeg er på en juicediæt, og det går rigtig godt. Jeg spiser fem måltider om dagen. Morgenmad, en salat og en smoothie om formiddagen, så spiser jeg frokost med masser af protein som kylling, eller tun med en smoothie lavet af forskellige grøntsager og frugter. Så laver jeg en lille snack i form af en shake med citrusfrugter. Til aftensmad plejer jeg at spise tun.”

Pro-tip fra Sexy Powder: ”Før en kamp spiser jeg altid mørk chokolade. Der er masser af antioxidanter i, og dem får man energi af.”

Sexy Powders formiddagsmåltid: Salat med æbler og usaltet ost, spinatsmoothie med æble og banan.

Solar

Solar er en levende wrestlinglegende. Han har været i ringen i mere end 40 år. Han vil ikke afsløre sin alder, men hans kone, som holder øje med os i køkkenet, siger med et smil: ”Han er omkring de 60.”



”Jeg er i ringen hver uge, men jeg er nået til et punkt, hvor jeg overvejer, om det snart er tid til at gå på pension,” fortæller Solar. ”Men jeg prøver at lade være med at tænke for meget over det. Wrestling er utroligt vigtigt for mig.”

”Da jeg startede, var der ingen, der fortalte mig, hvordan jeg skulle planlægge min kost, så jeg gjorde det på min egen måde,” tilføjer han. ”Om aftenen drak jeg en liter mælk og spiste et kilo bananer. Nu spiser jeg også masser af fisk, kylling, ris og pasta. Når man wrestler i min alder, skal man spise rigtigt. Ellers går det galt.”

Solars frokost: Salat med surimi, pasta, solsikkefrø og blåbær, grillet kyllingebryst og et æble.

Jess Winteringham bidrog til denne artikel.