Sådan tager du de bedste nøgenbilleder af dig selv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Det er svært at tage nøgenbilleder. Måske ligger du og putter i sengen iført ternede pyjamasbukser og en grå top med et billede af Nuser, når han pludselig skriver og beder om et.

Videos by VICE

Panik – hvordan er man sexet? Du bliver nødt til at lade som om, dit liv handler om andet og mere end at se madprogrammer på Netflix om parfumerede løg og barbecue-marinade, som du aldrig får lavet i virkeligheden. Dit ansigt er blegt og lilla på samme tid, som et blåt mærke, der er ved at gå væk. Du tager det eneste pæne par trusser, du har fra vasketøjskurven – fotos afslører ikke lugt. Mens du balancerer din telefon forsigtigt på radiatoren, forsøger du at stikke din røv frem, men du læner dig på en måde, så din mave stikker mere ud end dine baller. Blitzen er så uflatterende, at du næsten har lyst til at lægge et MSN-agtigt sepia-filter ned over det for at slippe for det røde skær.

Et andet problem er, at der åbenbart kun eksisterer to vinkler for kvinder: Selfie med bryster eller et spejlbillede af røven. Mænd har dick pics, som ifølge min erfaring normalt er et pixeleret nærbillede af en erektion. Der må være flere vinkler, vi kan tage billeder fra? Det ved jeg faktisk, at der er, for jeg har set lækre mennesker på Instagram lave dem. Numsen placeret på et køkkenbord, så ballerne næsten smiler. Kvinder i gingham-sæt, der næsten får dem til at se mere nøgne ud, end hvis de var det. Mænd i boxershorts i deres køkken med spændte mavemuskler, men ikke på den der træningscenteragtige måde, hvor man er bange for, at de springer som bobleplast.

Så for helt konkret at finde ud af, hvordan man tager gode nøgenbilleder, kontaktede jeg eksperterne – de mænd og kvinder, der lever af at se sexede ud.

DEN RETTE VINKEL

Foto via Chloe Cherry.

Chloe Cherry: Jeg foretrækker helt nøgen lige forfra, fordi de fleste mennesker er bange for at vise sig frem på den måde. Jeg kan godt lide at vise min naturlige fysik, lige som jeg ser den. Mine følgere beder mig tit om at sætte mit hår i rottehaler og sætte hænderne i siden. Jeg kan også rigtig godt lide, når man tager billeder op under en nederdel. Nederdele er vildt frække, fordi det virkelig pirrer folk, når de kan se et lille stykke af din røv – de får lyst til at se mere. Hvis man gerne vil have sin røv til at se større ud, kan man sidde på kanten af en bordplade ved et spejl og dreje sig for at tage billedet, så ballerne er skubbet op. Når du sætter dig, bliver de pustet op til maksimal størrelse. Et andet porno-trick er at hive dine bukser op til lige under din røv, så du bruger bukserne til at løfte den.

Kira Noir: Jeg strækker ud hver morgen og aften, så jeg kan få nogle vilde vinkler på mine selfies. Jeg vil ikke foreslå, at man fokuserer på de ting, man ikke kan lide ved sin krop. Det er bedre at vælge de ting, du elsker ved dig selv, og fremhæve dem. Jeg kan rigtig godt lide mine læber og min røv, så når jeg tager nøgenbilleder, fokuserer jeg tit på det.

Ona: Jeg kan godt lide ekstreme vinkler, så der har man brug for en selfie-stang. Hvis du tager et nærbillede af din røv bagfra, ser din talje vildt lille ud. Nogle gange kigger jeg også tilbage i kameraet over min venstre skulder. Jeg kan også godt lide at sprede benene – det viser, hvor smidig du er og får din røv til at se godt ud. Jeg tager hundredvis af nøgenbilleder. Alt efter hvad jeg går efter, kan det tage et øjeblik eller flere timer. Ligegyldigt hvordan jeg poserer, foretrækker jeg naturligt lys. Jeg bruger altid Ludwig-filteret, eller nogle gange Juno. Photoshop kan også redde meget.

JP and Philip: En tripod med en fjernbetjening er genialt. Det er også godt at øve sig i spejlet. Stik røven ud, drej i hoften, spænd mavemusklerne og husk at trække vejret. Hvis man gør noget uventet, som hvis en tynd fyr flexer eller en muskuløs mand ser androgyn ud, kan det skabe de smukkeste billeder. Når det kommer til penis, så er alle pikke forskellige. Nogle buer til venstre eller højre, andre op eller ned, og nogle er helt lige. De fleste forsøger at få deres pik til at se større ud ved at tage et billede nede fra og op. Men hvis den buer, er det ikke sikkert, det fungerer – så er det bedre at tage et billede fra den retning, den buer i.

DET RETTE TØJ

Foto via JP and Philip.

Chloe Cherry: Jeg har taget mange nøgenbilleder, hvor snoren fra en tampon stak ud, og det er lidt distraherende, så lad være med det. Når du tager billeder, er det vigtigt, at du har noget på, som giver dig selvtillid. Små stykker tøj giver noget ekstra til et nøgenbillede. Jeg kan godt lide at bruge sko, strømper eller kasketter. Normalt forbinder man dem med noget uskyld, så det er ret frækt at sætte dem i et andet lys.

Kira Noir: Det er ikke alle, der er trygge ved at tage et billede, hvor de ligger helt nøgne med spredte ben og skarpt lys – og det er også helt fint. Jeg bruger tit mit hår til at skjule mine brystvorter. Du skal have lige så meget – eller lidt – tøj på, som du har lyst til. Jeg er selv fan af billeder, hvor det virker, som om du er nøgen, men du faktisk ikke er det. En ting er, at det frækt, men direkte billeder af dit skridt ser også tit lidt underlige ud.

Ona: Jeg kan godt lide alle variationerne – med tøj på, trusserne på vej af, eller helt nøgen. Instagram tvinger en til at antyde i stedet for at vise, så folk lægger virkelig mærke til detaljerne på billedet – man skal skille sig ud. Men det er også virkelig sjovt. Jeg har fundet ud af, at jeg skal kæmpe for at tage et spændende billede, mens jeg har tøj på, men så snart jeg er nøgen rammer jeg æstetisk perfektion. Men der er forskel på at være nøgen og tage nøgenbilleder. Nøgenhed er ikke pirrende i sig selv – det er faktisk ikke rigtig frækt at være helt nøgen – men nøgenbilleder skal tænde dig, og de skal lokke. Jeg kan bedst lide det sidste, for jeg kan godt lide sex. Efter min mening er det lokkende nøgenbillede en undervurderet kunstform – der er masser af nøgenhed i kunst, som ikke er stimulerende overhovedet – og det vil jeg gerne lave om på.

JP and Philip: Du skal aldrig have noget på, som du ikke er komfortabel i. Det lyser ud af billedet. Hvis man blander mode med seksuel selvtillid kan man få nogle virkelig gode resultater. Det er for fedt at blande mode og sex.

HVORNÅR DU SKAL SENDE BILLEDET

Foto via Kira Noir.

Chloe Cherry: Det bedste tidspunkt, du kan sende et nøgenbillede på, er, når den du sender det til er på arbejde, sammen med sine venner eller i en anden situation, hvor de ikke tænker på sex, for når du sender billedet, bliver de mindet om det. Det er frækt at have lyst til noget, som du ikke kan få lige med det samme.

Kira Noir: Vær sikker på, at modtageren har lyst til at modtage billedet og vær sikker på, at du har lyst til at sende det. Send aldrig nogensinde nøgenbilleder som en overraskelse. Hvis de ikke har lyst til at få dem, ender du med at virke som en psyko. Man kan sagtens bare spørge: “Hey, vil du have et nøgenbillede af mig?”

Ona: Alle tidspunkter er gode.

JP and Philip: Hvis personen gerne vil have billederne, er der ikke nogle dårlige tidspunkter. Men vi foreslår morgen eller aften. For det meste vågner vi liderlige og går i seng liderlige. Men et nøgenbillede i frokostpausen kan også give arbejdsdagen et ekstra pift.

DERES BEDSTE NØGENBILLEDE NOGENSINDE

https://www.instagram.com/p/BfROwjgHFBD/?utm_source=ig_embed_loading

Chloe Cherry: Det bedste nøgenbillede, jeg nogensinde har taget, er lige forfra, hvor jeg havde meget kort hår og en sød lille dusk, så alt så meget symmetrisk og afbalanceret ud. Jeg var i et fuldstændig hvidt badeværelse, og lyset var meget blødt og lækkert. Jeg lignede en dukke. Jeg sendte det til nogle forskellige fyre, jeg snakkede med, og de var alle helt oppe at køre og viste det til deres venner – det kan jeg personligt godt lide.

Ona: Jeg tog en selfie i spejlet og delte det med alle. Der var nogen, der opdagede min ven i skyggerne i baggrunden, så de delte det med en rød cirkel rundt om ham. Det var blevet set tusindvis af gange, uden nogen havde lagt mærke til det. Det var ret sjovt. Men min favorit er et billede, jeg tog udendørs på en sti omkring Zion nationalpark. Jeg stod helt nøgen på en sten med vinden i håret – det var guddommeligt.

JP and Philip: Vi tog billeder på en strand i Miami med en fotograf, som var lidt blufærdig. Så da vi smed bukserne i vandet, blev han helt rød i hovedet, men vi endte med nogle fantastiske billeder. En anden gang var der en af os, der tog en halv viagra til nogle nøgenbilleder, hvor det skulle være mere sensuelt end egentlig seksuelt, men vi kunne ikke lade være med at få stiv pik. Vi var også lidt vilde med fotografen, så det gjorde det hele lidt akavet.