Sådan tager du den perfekte selfie

For nogle dage siden hang den britiske premierminister Theresa May ud med den franske præsident Emmanuel Macron på V&A Museum i London efter at have diskuteret Brexit hele dagen. May sagde, at de var der for at hædre “de fantastiske værdier og de talentfulde mennesker, som forbinder Storbritannien og Frankrig.” Men det er vi ligeglade med. Vi vil hellere snakke om, at de forevigede øjeblikket med en selfie. Du kan se den herunder. Det er ikke kønt.

Som the Guardian pointerede nogle dage senere, virker det som om politikerne først for nylig har opdaget konceptet med at lægge selfies op på sociale medier. Måske håber de, at de slørede billeder narrer vælgerne til at tro, at de er “almindelige borgere” eller “rigtige mennesker” i stedet for de reptiler og/eller robotter, som vi godt ved, de i virkeligheden er. Måske har de fundet ud af, at billeder får bedre respons end bekendtgørelser om nye regler for havbrug. Måske har de slet ikke skumle bagtanker og vil bare gerne dele store øjeblikke med familie og venner.

Ligesom dengang Helle Thorning-Schmidt bare gerne ville dele sit øjeblik med Obama (og David Cameron). Det blev i øvrigt endnu mere sløret end May og Macrons billede – hvilket i sig selv er imponerende – så politikerne har tydeligvis brug for hjælp.

For at give dem en hånd har vi spurgt nogle Instagrammodeller – de ægte selfie-connoisseurs – hvad de tænker.

VICE: Hvad tænker du om billedet?

Vanessa: Man ser stort set aldrig Theresa May tage selfies, så det er både sjovt og et særsyn. Men selve billedet er ikke meget værd. Det er sløret, og lyset er ikke særlig godt.

Hvordan ville du forbedre billedet?

De skulle helt sikkert have valgt et andet sted, hvor der var mere lys, eller de skulle have brugt blitzen på telefonen, så billedet blev lysere.

Fortæl mig lidt om vinkler.

Jeg ville have fået den person med de længste arme til at stå forrest og tage billedet. Og så skal man tage det skråt oppe fra, så man nemt kan få alle med på billedet.

Ville du selv lægge den her selfie op?

Nok ikke. Men der er alligevel nogle kendte ansigter, så jeg ville nok lægge det på min story.

Hvad tænker du om billedet?

Kristian: De smiler og ser ud til at være glade, men billedet er rystet. Jeg tror ikke ligefrem, Macron er verdens bedste fotograf.

Gør smilene det til en god selfie?

Jeg tror, at man virker mere tiltrækkende på billedet, hvis man også er glad.

Hvad med lyset?

Der er et rødt skær, så enten er alle lidt solbrændte, eller også er det taget indenfor eller om aftenen.

Har de valgt den rigtige vinkel?

De har kun taget det fra den vinkel for at få så mange som muligt med på billedet. Desværre er Macrons arme ikke lange nok, men han har faktisk klaret det ret godt.

Har du et godt råd til dem?

Måske skulle Macron bare sørge for, at en af hans livvagter altid havde en selfiestang.

Ville du selv lægge det her billede op?

Jeg prøver at holde min Instagram lys og farverig, så når billedet ikker er bedre, vil jeg nok sige nej.

Hvad tænker du umiddelbart?

Chanelly Girl: Det er sløret. Det gælder om kun at tage billeder i høj kvalitet.

Er det en dårlig selfie?

Hvis man kun ser på billedets kvalitet, så ja, men jeg synes, det indfanger en god stemning.

Hvad med lyset og vinklen?

Ham, der tager billedet, virker ikke til at have den store erfaring med at tage selfies.

Hvilke råd vil du give til Macron, når han tydeligvis har så lidt erfaring med selfies?

Lyset er meget vigtigt, og det skal helst være naturligt lys, og så gælder det om at stille skarpt på de dele af dit ansigt, du gerne vil have lyser op.

Ville du selv lægge den her selfie op?

Kun hvis det var en berømt person. Nogle gange kan slørede billeder være fede, fordi de viser, hvor sjovt man havde det.

Tak!