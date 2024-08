Sådan taler du med muslimer under Ramadanen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

På fredag begynder Ramadanmåneden for muslimer over hele verdenen. Hvis du aldrig har mødt en muslim før (det er ret vildt, hvis du ikke har – der er bogstaveligt talt over en milliard af os på kloden), så er Ramadan den niende måned i den islamiske kalender. Det er den måned, hvor Koranen blev åbenbaret for profeten Muhammed, og i dag fejrer muslimer den ved at faste og lave velgørenhedsarbejde hele måneden. Muslimer må hverken drikke, spise eller have sex mellem solopgang og solnedgang og skal i stedet fokusere på deres åndelige udvikling.

Det er også den måned på året, hvor de fleste af mine kolleger har lidt svært ved at finde ud af, hvordan de skal behandle mig. Det er først, når Ramadanen melder sin ankomst, at det går op for mig, hvor mange af mine sociale interaktioner, der er forbundet med mad og drikke. Det er udelukket, at man kan spise frokost eller middag med venner, og en kaffepause på arbejdet har også lange udsigter.

Selv om at afholde sig fra at spise og drikke er den vigtigste del af Ramadanen (det er en af Islams fem grundpiller), så er der mange, som ikke forstår, at vi ikke bare afholder os fra at spise og drikke. Ramadanen er en ny begyndelse, det er nærmest en måde at sikre, at man er klar til et nyt år. Vi laver velgørenhedsarbejde, tilbringer mere tid med familie og venner, og vi gør vores bedste for ikke tale dårligt om andre bag deres ryg. Det er en tid, hvor man reflekterer over sit åndelige liv – jeg ser det som en lejlighed til at stifte nogle nye vaner, der skal komme mig til gavn resten af året.

Hvis der er noget, jeg har lært gennem mine år med fasten, så er det, at ikke-muslimske personer sjældent har en anelse om, hvordan de skal forholde sig til mig under Ramadanen. De ved godt, at det står på, men de ved sjældent mere om det end ”det med maden”, og derfor er der megen forvirring og mange tilbagevendende samtaler, der skal forklare sammenhængen. Også selvom hverken er svært at Google ”Ramadan” eller læse det ganske udførlige opslag på Wikipedia. Nu har jeg stykket en handy, lille guide sammen, der forklarer, hvad du skal, og hvad du ikke skal sige til en muslim under Ramadanen.

Spørg ikke en muslim om, hvorfor han eller hun ikke faster

Der kan være mange grunde til, at man ikke faster som muslim. Sygdom, graviditet, alderdom, menstruation – det er meget personlige emner, alt efter hvem du taler med. Men det er først fremmest ikke noget, der kommer dig ved. En af de smukkeste ting ved at faste er, at man ikke kan bevise det overfor nogen, og derfor er det en dybt personlig handling. Man skal heller ikke spørge ind til, hvorfor en muslim ikke overholder andre aspekter ved Ramadanen, som for eksempel bøn. Bare fordi man ikke gør det ene eller det andet, betyder det ikke, at man ikke deltager.

Lad være med at opføre dig underligt over det med maden

Det giver fin mening, hvis du ikke vil genere din ven, som ikke får noget at spise de næste 15 timer, med din frokost, men der er heller ingen grund til at gøre et stort nummer ud af det (det gør det bare værre, og det er superirriterende). Vi ved udmærket godt, hvad det er, vi går ind til, når vi faster. Det er derfor, de fleste af os står en time tidligere op, så vi kan nå at spise så meget som muligt inden solopgang. En stor del af det at faste er den viden, at verden ikke stopper på grund af det – der er ingen, som forventer særbehandling (selv om omtanke altid er rart). Vi går stadigvæk på arbejde og fortsætter vores liv som normalt. Det er ikke meningen, at Ramadanen skal være let, det er ligesom hele pointen. Hvis du er usikker på, hvordan du skal behandle en muslimsk gæst, som faster, så er der masser af måder at virke imødekommende på, der ikke handler om at tilbyde mad eller forfriskninger. En sommer præsenterede min bedste ven mig for et håndklæde, hun havde lagt i fryseren, inden jeg kom, så jeg kunne køle af uden at drikke noget. Det var en af de mest betænksomme ting, en anden har gjort for mig nogensinde.

Tænk, før du spørger

Hver Ramadan, gerne i begyndelsen, er der folk, som spørger mig, ”Ikke engang vand?!” Spørgsmålet er så stor en kliche, at det er blevet en insiderjoke blandt muslimer. Lad være med at spørge om det! Det kan godt lyde, som om jeg bare siger, at du skal lade være med at stille spørgsmål under Ramadanen, men det er faktisk ikke pointen. Lad være med at stille spørgsmål, som en simpel Google-søgning kan give dig svar på. Prøv at forestille dig, hvordan det er, når man faster en hel dag og konstant skal svare på det samme spørgsmål. ”Nej, ikke engang vand.” Hvis du vil have en betydningsfuld samtale om Ramadanen og vores tro, så sørg lige for at have styr på de grundlæggende ting, ikke?

Ramadanen er en fremragende lejlighed til at lære mere om en misforstået gruppe mennesker. Udnyt den lejlighed

Jeg kan ikke tale for alle muslimer, kun for mig selv, men jeg elsker at tale om Ramadanen. Jeg elsker at give folk mulighed for at lære om noget nyt, noget som betyder meget for mig – især når man tager i betragtning, hvordan Islam ofte omtales i den vestlige verden. Der er også mange muslimske grupper og troscentre, som er vilde med at byde ikke-troende på besøg til Ramadanfestlighederne. Hvis du er studerende, så har din lokale muslimske studenterforening sikkert oplysningsarrangementer eller fællesspisning om aftenen. Selv om fasten er trosbaseret, så er det også en god øvelse i at udøve selvdisciplin, og det er derfor, jeg altid opfordrer ikke-muslimske personer til at deltage – også bare hvis det er en enkelt dag – så de selv kan få en fornemmelse af, hvad det vil sige.

Lad være med at forklare Ramadan til muslimer, lige meget hvor meget du ved om emnet

Det sker tit, at folk prøver at bruge deres viden om muslimer og Islam til at fortælle mig om Ramadanen, og hvad den betyder. Et eksempel er en tidligere kollega, som sagde, ”Nej, jeg er nu ret sikker på, at det er mellem solopgang og solnedgang, du ikke må spise noget.” (Det er det ikke – morgenbøn finder sted inden solopgang, og vi spiser inden da). Der er bedre måder at vise, hvor godt du har fulgt med i religionstimerne i gymnasiet end at forsøge at belære en muslim om hans eller hendes kultur og skikke. Stol trygt på det.