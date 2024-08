Sådan undgår du de negative effekter ved druk efter træning

Det er et guddommeligt øjeblik, når man tager en kold øl efter en god, hård omgang træning. Endorfinerne pumper stadig rundt i blodet og blander sig med den bløde varme fra nektaren, du hælder i halsen. Det er egentlig ikke så overraskende, at alkohol er det mest populære rusmiddel blandt sportsstjerner og folk, der træner meget.

Men ødelægger det alt, hvad du har bygget op i træningscentret, hvis du bunder en liter margarita bagefter?

Svaret er mere kompliceret end som så. Hvis du prøver at tabe dig, bliver alkohol bare til tomme kalorier, og det hjælper dig helt sikkert ikke med at blive trimmet – især ikke hvis du også gumler lidt på nogle peanuts eller andre bar-snacks, som tit er fyldt med fedt.

Bob Girandola, som er professor ved University of Southern Californias biologiafdeling, siger til MUNCHIES, at det er “fuldkommen selvmodsigende”, hvis man træner for at tabe sig og så drikker alkohol bagefter.

Hvis man prøver at opbygge muskler, kan alkoholen efter træning forstyrre proteinsyntesen, som er en proces, der får musklerne til at gro.

I en undersøgelse fra Australien målte en gruppe forskere, hvad der skete, når de gav nogle af universitetets atleter seks screwdrivers, som de blev bedt om at drikke i løbet af tre timer, efter de endt træning. Det er i alt 112 gram alkohol, og mængden var baseret på, hvad atleterne fortalte de drak, når de drak igennem.

(Lige en sidebemærkning: Videnskab kan være af og til være fucking fedt)

Forskerne fandt ud af, at alkoholen resulterede i 37 procent mindre proteinsyntese. Men hvis atleterne drak protein-valle inden de begyndte at drikke, var faldet i proteinsyntesen kun 24 procent.

Min egen analyse er ikke videnskabelig, men hvis du fylder maven med valle, inden du tager på druk, er der også mindre risiko for, at du knækker dig på gulvtæppet.

Men bare fordi alkohol efter en træningstur ikke ødelægger alt, hvad du har bygget op, betyder det ikke, at du skal gøre det.

“Hvis du prøver at opbygge muskler, og prøver at opnå de størst mulige ernæringsmæssige fordele, så giver det ingen mening at drikke alkohol,” siger Girandola. “Hvorfor skulle man drikke alkohol, når der er så mange andre ting, man kan gøre, der er så meget bedre for en?”

Hvorfor? Fordi dine holdkammerater lige har hældt en halv liter vodka i en plastikkegle, og nu er det din tur til at drikke. Derfor.