Sådan stod Europa sammen efter terrorangrebene i Paris

Demonstranter var lørdag aften mødt op for at vise deres solidaritet på Trafalger Square i London. Foto af Chris Bethell.

Fredag blev Paris ramt af en række terrorangreb, der dræbte 129 og sårede mere end 300 mennesker. Byen er stadig i chok, og den franske præsident Francois Hollande har indført undtagelsestilstand i landet.

Over hele verden samles folk for at udtrykke deres sympati for og solidaritet med det franske folk, så VICE bad korrespondenter fra hele Europa om at give et indblik i, hvordan deres respektive byer og lande reagerede på tragedien.

FRANKRIG

Efter fredagens terrorangreb i Paris indførte den franske præsident Francois Hollande undtagelsestilstand i landet. Derfor er fakkeltog og sympatidemonstrationer forbudt i Paris indtil d. 19. november. Ifølge den franske avis le Monde, skyldes dette, at politiet skal koncentrere sig om at sikre byen og derfor ikke også kan bruge ressourcer på at føre opsyn med demonstrationer. Mandag blev der afholdt ét minuts stilhed for ofrene kl. 11, og der blev flaget på halv over hele landet.

Tyskere, der demonstrerer i solidaritet på Pariser Platz, lige bag Brandenburger Tor. Billede af Florian Boillot.

TYSKLAND

Mere end 2000 mennesker samledes lørdag ved den franske ambassade på Pariser Platz og medbragte blomster, stearinlys og plakater for at udtrykke deres sympati. På ambassaden underskrev politikere som præsident Joachim Gauck og kansler Angela Merkel en sympatierklæring.

Sørgende og solidaritetsdemonstranter havde besøgt pladsen bag Brandenburger Tor i løbet af dagen, men kl. 16:00 – det officielle starttidspunkt for optoget – begyndte flere at ankomme, heriblandt nogle franske studerende. En gruppe franskmænd havde medbragt en plakat, hvorpå der stod “même pas peur,” hvilket groft kan oversættes til “ikke bange.” Efter mørket faldt på, blev Brandenburger Tor oplyst i det franske flags farver, og folk begyndte så småt at tage hjem.

Selvom langt de fleste var mødt op for at udtrykke deres sorg og vise solidaritet med det franske folk, prøvede et fåtal at presse deres egne politiske dagsorden ned over forsamlingen. En mand med et AfD (Alternative für Deutschland)/Pegida banner, hvorpå der stod “Væk Med Merkel”, blev stoppet af politiet og forbudt at deltage i forsamlingen. Et tysk flag med ordene “Hvad sagde I Merkel og Gauck, er Islam fred?” blev efterladt blandt blomsterne, en mand havde et banner med ordene “Islamofobi = Frygt for Islam, Det Har Jeg”, og omkring 18:30 dukkede syv medlemmer af den højreradikale Identitäre Bewegung op, men blev hurtigt jaget væk af anti-fascistiske aktivister.

The National Gallery i Londons Trafalgar Square belyses med det franske flag. Billede af Christopher Bethell.

ENGLAND

Tusinder af franske borgere og englændere samledes på Trafalgar Square i London lørdag aften under banneret “Don’t touch our Paris, don’t touch our France, don’t touch our freedom,” mens National Gallery blev oplyst af det det franske flags farver

London bliver nogen gange kaldt “Frankrigs sjette største by” og har en stor og livlig fransk befolkning. Tidligere på aftenen samledes medlemmer af britiske religiøse grupper inklusiv Christian Muslim Forum og the Muslim Council of Britain om stearinlysene på Trafalgar Square, der var arrangeret således, at de dannede ordene “We Are Paris.”

Omkring kl. 21 var en stor gruppe unge franskmænd kommet til pladsen, hvor de sang deres nationalsang i regnvejret, før de afholdte et minuts stilhed for ofrene. Til tider var der nærmest højt humør blandt de fremmødte, der vekslede mellem at være højlydte og trodsige eller stille og triste. Før forsamlingen gik i opløsning dannede hundredevis af mennesker en rundkreds om en ung mand med en violin. Nogle kneb en tåre, da han sluttede af med et højlydt “Vive la France!”

Danskere viser deres sympati ved at lægge blomster på Kgs. Nytorvtæt ved den franske ambassade i København.

DANMARK

Hundredevis samledes lørdag ved den franske ambassade i København for at vise deres solidaritet med pariserne. Ambassaden ved Kongens Nytorv var bevogtet af stærkt bevæbnede betjente, og mange af de omkringliggende bygninger flagede på halv med enten dansk eller fransk flag ud af respekt for fredagens mange ofre.

Folk i alle aldre kom for at vise deres sympati, mens flere af landets politiske ledere – herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen – besøgte ambassaden for at kondolere.

Den trediveårige journalist Daniel Svarts var tilstede ved ambassaden sammen med sin partner og deres barn for at lægge blomster. “Jeg er her for at bakke op om Frankrig, og fordi jeg synes det her skal ses som et angreb på hele Vesten,” sagde han til VICE. “Derfor er det vigtigt at vise en samhørighed og et fællesskab, der også sender et signal til den anden side.”

Havet af blomster og sympatierklæringer foran ambassaden voksede minut for minut i løbet af dagen, mens folk stod stille uden for bygningen og krammede eller snakkede.

Priscilla Bernasol, 30, var der sammen med sin mand: “Man føler sig så magtesløs i sådan en situation,” sagde hun.

En bog fyldt med sympatierklæringer uden for den franske ambassade i Bukarest.

RUMÆNIEN

Som følge af angrebene øgede de rumænske myndigheder sikkerheden ved alle franske institutioner. Yderligere betjente blev stationeret ved den franske ambassade i Bukarest, der flagede på halv, og politiet bekendtgjorde, at gaden, ambassaden ligger på, ville være lukket for gennemkørsel i en ubestemt periode.

Uden for ambassaden lagde hundredevis af rumænere og franskmænd blomster og tændte lys i minde om dem, der mistede livet i Paris. Derudover var det en bog, hvori man kunne skrive sympatierklæringer. Hundredevis skrev i bogen i løbet af dagen, og mange havde endda nedfældet det franske nationalmotto: “Liberté, egalité, fraternité.” (“Frihed”, “lighed”, “broderskab.”)

Fakkeltog i Rom. Billede af Elia Buonora.

ITALIEN

Lørdag morgen var de sociale medier fyldt med sympatierklæringer fra italienere, mens både radio og tv havde afbrudt deres sædvanlige programmer. De fleste avisforsider var lødige, dog med et par undtagelser som det var tilfældet med den højreorienterede avis Libero, der havde skrevet “Islamiske Svin” på forsiden.

Folk samledes over hele landet, og allerede fra tidligt om morgenen begyndte folk at lægge blomster foran den franske ambassade i Rom og bruge slogans som “Je suis Français” og “Aujourd’hui je suis Parisien.”

Et fakkeltog fandt sted på Piazza del Popolo-pladsen i Rom, hvor sikkerheden allerede var skærpet op til den katolske højtid Extraordinary Jubilee of Mercy.

Lignende solidaritetsarrangementer fandt sted i andre italienske storbyer herunder en i Milano.

Fremmødte viser solidaritet i Barcelona. Billede af Cristina Pérez.



SPANIEN

Den største solidaritetsdemonstration i Spanien blev afholdt på Rambla del Raval i Barcelona. Mindst 500 mennesker mødte op til støttearrangementet, der ligesom resten af byen vrimlede med politi. De fremmødte bar bannere, der krævede en ende på volden med slagord som “Vi er Paris” og “Stop bomberne.”

“Det der skete i Paris i går er et overfald mod menneskeligheden, og vi finder det forkasteligt,” sagde Muhammad Iqbal, der var arrangør for arrangementet og medlem af det islamiske center Camino de la Paz (Vejen til fred) til VICE. “Mord kan ikke retfærdiggøres på nogen måde. Vi er også ofre, på nøjagtig samme måde som alle de uskyldige mennesker.”

