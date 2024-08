Sacha Baron Cohen genopliver Borat efter 12 års pause

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Der er (gudskelov) intet tegn på, at Rusland har hacket tirsdagens midtvejsvalg i USA. Så for at komme republikanerne til undsætning vendte Borat Sagdiyev tilbage til USA for en kort bemærkning for at pynte på valgresultatet “på vegne af den storslåede nation Kazakhstan.”

Sacha Baron Cohen var tirsdag aften gæst på Jimmy Kimmel Live, hvor han fortalte om sin nye Showtime-serie Who Is America? og for at genoplive Borat 12 år efter, vi efterlod ham på et hotelgulvet i nøgen omfavnelse med Azamat. På valgaftenen gik Borat på gaden i Californien for at lave lidt ”valgfusk” for Trump, hvor han mødte en håndfuld af præsidentens støtter, der af en eller anden grund troede på, at de talte med en rigtig journalist.

Efter at have fået en fan iført en ”Make America Great Again”-hat til at high-five ham på, at små immigrantbørn låses inde i bure ved grænsen, lykkedes det Cohen i Borat-forklædning at tale sig indenfor hos en anden republikaner, hvor de talte om ”al den fake news, der påstår,” at Trump ”ikke er racist.”

”Hvad er der i vejen med at være racist? Jeg er racist, og det er nice!” siger Borat og gør sit interviewoffer beklemt ved situationen. ”Han er racistisk overfor muslimer og overfor jøder. Han er racistisk over for alle, ikke?”

Indslagets absolutte højdepunkt er, da Borat låser sig inde på fyrens badeværelse og af uforklarlige årsager kommer ud uden tøj på. Så er interviewet slut. Herfra rykker han videre og forsøger at fuske med valgresultaterne, piller ved skiltningen til valgstedet og jagter en jødisk mand ned af gaden med en næve fuld af bacon.

Det hele var et temmelig tiltrængt indslag ovenpå en barsk valgkamp, der har fået stor opmærksomhed i hele verden. Det var også et herligt gensyn med en af Cohens mest højtelskede karakterer, der om nogen kan lette stemningen lidt. Selv om Who Is America? ikke vender tilbage med en anden sæson, kan det være, Cohen kan lokkes til også at genoplive oberst Erran Morad eller OMGWhizzboyOMG engang ude i fremtiden.





