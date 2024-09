Salat med ansjoser, romaine og tomat

Portioner: 4

Forberedelse: 10 minutter

Total: 30 minutter

Ingredienser

6 modne tomater

ekstra jomfru olivenolie

1 håndfuld hakket persille

16 gode ansjosfileter i olie, hele

2 små hoveder romainsalat, hele blade

et skvæt vinaigrette

Vejledning

1. Varm ovnen op til 200°C. Halver tomaterne på langs, drys med salt, peber og olie, og bag dem i 20 minutter. Turen i ovnen vil blødgøre tomaterne og udtørre dem en smule, hvilket gør smagen mere intens og sød. Lad dem køle helt af.

2. Bland alle ingredienserne sammen i en skål, og server.

Fra Den her simple salat er proppet med umami og let at lave