Salget af onanilegetøj til mænd stiger eksplosivt

Omkring det tidspunkt hvor verdens mest berømte onanilegetøj til mænd, Fleshlight, blev patenteret, ramte en af de mest ikoniske filmscener med mandlig onani det store lærred. Alle kan huske scenen i American Pie, der gav filmen sit navn: Den nørdede, liderlige gymnasiedreng spillet af Jason Biggs får at vide af sine mere erfarne venner, at fisse føles som “varm æbletærte”. Det fører selvfølgelig til en ydmygende affære, da Biggs bliver taget i at kneppe en æbletærte i sin mors samtalekøkken. Biggs kunne om nogen have brugt en Fleshlight.

Opfinderen Steve Shubin fik idéen til Fleshlight sammen med sin kone, da de kørte hjem fra en middag i byen. Parret var i fyrrene og havde for nylig fundet af, at de var gravide. For at minimere risikoen for spontan abort anbefalede deres læge, at de skulle undgå at have samleje, indtil barnet var født. Det startede som en joke; “ville du synes, jeg var totalt pervers, hvis jeg brugte noget til at erstatte dig seksuelt?”, men udviklede sig til en investering på 350.000 kroner og en række prototyper til, hvad der skulle blive verdens mest populære onanilegetøj til mænd.

Der var ingen, der tog produktet seriøst, da Shubin pitchede det til offentligheden. Han fortalte VICE, at Maxim (og andre brands for mænd med fokus på sex) bare grinede af idéen. Alligevel så Shubin et meget menneskeligt behov for onanilegetøj til mænd, udover ren og skær seksuel nydelse.

“Tæmningen af manden har været en god idé i forhold til almindelig høflighed, men det er ikke godt for mandens biologiske behov,” fortæller Shubin. “Samfundet tillader os ikke at gøre, hvad vi ville have gjort for en million år siden. Vi kan ikke bare jage og tage de ting, som vi ville for hundredetusind år siden, og det er jo en god ting – men vi har stadig behov for at fungere biologisk som mænd.”

Selvom han måske bevæger sig ud i en lidt problematisk argumentation, fortsætter han: “Det ansvar hviler ikke på kvinder. De er ikke sat på denne jord for at tilfredsstille mandens seksuelle behov – ansvarsfulde mænd klarer det selv. Jeg ved, at hvis jeg ikke håndterer min seksualitet, så ville jeg kunne blive vred på min kone, fordi hun ikke var ligeså seksuelt aktiv, som jeg havde brug for. Da jeg voksede op, skulle jeg jo lære at styre det. Hun er ikke min escort, hun er ikke mit seksuelle objekt. Min seksuelle relation til min kone er baseret på intimiteten mellem to mennesker, der bygger et liv sammen. Det er mit eget ansvar at tilfredsstille ethvert seksuelt behov jeg har, der ligger ud over det.”

I kølvandet på Fleshlight er onanilegetøj til mænd langsomt blevet mindre tabuiseret og mere accepteret – også blandt heteroseksuelle mænd: Fra 2014 til 2015 steg salget af sexlegetøj til mænd med 60 procent på hjemmesiden Gamelink. Ifølge Gamelinks vicedirektør for forretningsudvikling, Jeff Dillon, så kickstartede Fleshlight det hele.

“Fleshlight var helt klart med til at ændre betingelserne for sexlegetøj til mænd og etablerede et konkurrencedygtigt marked for onanilegetøj,” fortæller han.

Dillon var chokeret, da salget af legetøj til mænd steg med et tocifret procentsats i 2012, eftersom markedet traditionelt set er domineret af legetøj til kvinder. Om det skyldes nedbrydelsen af tabuer, fordi mænd opdagede mere avancerede og interaktive måder at onanere på, eller en stigning i langdistanceforhold takket være online kommunikation, står endnu ikke klar. Uanset hvad, så har den hastige vækst i pornografisk indhold betydet, at producenterne har været nødt til at tilpasse sig – der er flere kunder, og de kunder har forskellige behov. “Nu skal vi bare markedsføre forskelligt til kunderne – for eksempel i udbuddet af legetøj.”

I februar 2016 foretog psykologen Allison Kirschbaum en undersøgelse af mænds onanivaner. Hun konkluderede, at 24 procent af både homoseksuelle og heteroseksuelle mænd havde “indført et objekt” i anus under onani. 35,3 procent havde prøvet at stimulere brystvorterne og 32,2 procent havde brugt en vibrator.

Jeg var nysgerrig på at høre historier fra førstehåndskilder, så jeg foretog en hurtig rundspørge blandt heteroseksuelle mænd via sociale medier og blev overvældet af mængden af respons, jeg fik. Nogle af dem fortalte historier om legetøj, de selv opfandt, da de lige var begyndt at onanere, som for eksempel “at bruge en oppustet gummihandske til at rive den af, fordi den føltes som en hånd.” Selv Jeff Dillon jokede med et hjemmelavet sexlegetøj: “Den hjemmelavede ‘fifi’ – et sammenkrøllet håndklæde holdt sammen med elastikker og fyldt op med fugtighedscreme,” fortalte han grinende. “Og måske varmet op i badet inden.” Hver eneste single mand, der svarede på min henvendelse, fortalte mig, at de tændte på en række forskellige legetøj – lige fra legetøj, der simulerede følelsen af en skede, til legetøj, der stimulerede prostata.

Læs også: Min jagt på at forstå hvorfor jeg som heteromand er bange for anale glæder

Dillon fortæller mig, at prostatalegetøj endnu ikke er ligeså populært som for eksempel Tenga Egg og Fleshlight – og især de Fleshlight-modeller, som er støbt efter populære pornostjerners vagina eller anus. Ifølge Dillon er det bedst sælgende legetøj på markedet Sasha Grey Cream Pie Pussy og Bonnie Rotten Dual-Entry Stroker.

(Da vi spurgte Bonnie Rotten, hvad hun syntes om, at hendes legetøj var blandt de bedst sælgende, forklarede hun, at det er “surrealistisk”, at så mange mennesker har adgang til hendes afstøbning, mens hun insisterede på, at den er “ret præcist udformet.” “Altså, de er selvfølgelig nødt til at lave et større hul af praktiske årsager,” fortæller hun “men det er meget præcist! De bruger et materiale, der hedder Fanta Flesh. Det er super blød silikone.”)

“Kunderne vil gerne have en dybere relation til stjernerne og køber alle deres produkter, så det gælder selvfølgelig også afstøbninger af deres kropsdele,” fortæller Dillon. “Det er det næstbedste efter at have sex med sin yndlingsperformer.”

Teledildonik har været med til at normalisere sexlegetøj til mænd ved at centrere oplevelsen omkring interaktionen og ikke kun solo-onani. Det hollandske firma KIIROO producerede i 2013 det ledende teledildonik-legetøj til par: The Pearl til hende og The Onyx til ham. Onyx fungerer ligesom Fleshlight, mens Pearl er en standard – om end meget sofistikeret – vibrator. Igennem en WiFi-forbindelse kan par kontrollere hinandens legetøj og dermed have sex igennem en computer og mærke hinandens berøring gennem legetøjet. KIIROO så et potentiale i pornobranchen og slog sig sammen med firmaet Flirt4Free i Los Angeles for at lancere nogle særlige tilbud på siden, hvor mænd kan købe webcam-tid med deres yndlingspornostjerner og mærke dem gennem Onyx.

“Pornobranchen er som regel den første til at benytte ny teknologi, fordi folk gerne vil betale for den slags indhold, selvom det ikke er 100 procent perfekt,” sagde Flirt4Frees CEO Gregory Clayman, da jeg talte med ham tidligere i år. “Det er banebrydende underholdning, men det vil aldrig erstatte [sex med] mennesker.”

“Fremtiden for sexlegetøj til mænd ser virkelig spændende ud, især med virtual reality som det næste skridt,” fortæller Dillon. “Vi vil se en stigning i interaktive oplevelser med virtual reality og sexlegetøj til mænd, der kan simulere en oplevelse med brugerens yndlingsstjerne.”

