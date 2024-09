Sandheden bag Serbiens notoriske hekse-subkultur

I Serbien findes der en lille subkultur af mennesker, der bor i fjerntliggende landsbyer og udøver det, der kaldes Vlach-magi – spirituelle ritualer, der er forbundet med spådomme og healing. Disse ritualer er en uundværlig del af hverdagen i det østlige Serbien, men landets mainstream-medier har sat Vlach-magi i forbindelse med massedrab og kriminalitet på tværs af nationen.

VICE Serbien besluttede sig for at rejse ud til nogle af disse afsides områder for at lære mere om historien bag, den kulturelle kontekst og hverdagsbrugen af Vlach-magien. Efter at have opsporet lokale spåkoner og deltaget i hemmelige ritualer forsøger vi at skelne sandhed fra sensation.