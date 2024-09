Sandwich med barbecue spidsbryst

Portioner: 8

Forberedelse: 20 minutter

Videos by VICE

Total: 1 time 30 minutter

Ingredienser

til marinaden:

2 spsk paprika

2 spsk stødt hvidløgspulver

1 spsk løgpulver

1 spsk chilipulver

½ tsk cayennepeber

1 spsk salt

2 tsk friskkværnet sort peber

ca. 1700 g oksespidsbryst, skåret ud i tre stykker

til kødet:

2 spsk rapsolie

1 stort løg, skåret i 1 cm-skiver

1 rød peber, skåret i 1 cm-skiver

1 grøn peber, skåret i 1 cm-skiver

1 pilsner, 33 cl

til barbecuesaucen:

500 ml oksefond

2,5 dl BBQ-sauce

1,25 dl ketchup

0,75 dl sennep

2 spsk Worcestershire sauce

2 spsk æblecidereddike

1 tsk flydende røgaroma

¼ tsk chiliflager

ved servering:

4 spsk smeltet smør

1 fed hvidløg, presset

8 briocheboller, halverede

broccoli-slaw

1 tyndtskåret forårsløg, til pynt

salt, til at krydre kødet

Vejledning

1. For at lave marinaden skal du kombinere alle ingredienserne i en lille skål. Gnid dem godt udover kødstykkerne. Pak kødet ind i plastikfilm og smid det i køleskabet i mindst 2 timer og op til 24 timer.

2. For at lave barbecuesaucen kombineres alle ingredienserne i en stor og piskes grundigt sammen. Dæk til, og sæt til side.

3. Når spidsbrysterne skal tilberedes, varmes olie op i en trykkoger ved mellemhøj varme. Tilsæt kødet, og steg det i 6-7 minutter på hver side, indtil det er godt brunet. Tilføj løg og peberfrugter, og tilbered dem, indtil de er brunede.

4. Tilføj barbecuesauce og øl. Tilsæt nok vand til, at 2/3 af kødet er dækket til. Lad det simre.

5. Sæt låget på trykkogeren, og sørg for, at det er låst fast. Skru højt op for både varme og tryk. Du ved, du har ramt rigtigt, når der kommer damp fra ventilen, eller når du hører en høj fløjtetone. Skru varmen ned til medium, og tilbered det i 45 minutter, mens du justerer på varmen for at vedligeholde et stabilt trykniveau.

6. Tag trykkogeren af varmen, og lad presset falde i 15 minutter. Let forsigtigt tilbageværende tryk med ventilen, og lad gryden stå i 3-4 minutter. Åben forsigtigt låget og tag det af.

7. Brug en tang til at løfte kødet over på en tallerken, og sæt det til side. Lad stegevæden simre, og reducer til den er tyknet en smule.

8. Skær kødet på tværs af fibrene, og drys med salt.

9. Før servering varmer du en stor pande op ved mellemhøj varme. Bland smør sammen med presset hvidløg i en lille skål, og pensl indersiden af bollerne. Rist bollerne på hver side, indtil de er gyldne. Det tager ikke mere end 1 minut. Fyld godt med kød i bollen, og stænk med en smule af den reducerede sauce. Fyr broccoli-slaw på, og luk sandwichen med overbollen. Server.

Fra How-To: Guy Fieri laver sandwich med barbecue brisket