Smukke fotografier af et dekadent liv med solopgange, sex og glitter

Denne billedserie er oprindeligt udgivet i The Photo Issue 2016

Sandy Kim er kendt for sine billeder, der dokumenter den ‘sex, drugs and rock ‘n’ roll’-tilværelse, hun og hendes venner lever. Kim medvirker selv på sine billeder og ofte nøgen. “Der er mindst ét billede af mine bryster i alt, hvad jeg laver,” fortæller hun i et interview med PAPER magazine.

