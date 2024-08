Satan har hørt dine bønner: Zeal & Ardor har endelig udgivet ny musik

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Alps og bringes her med bidrag af Noisey Danmark



I 2018 går sort helt sikkert ikke af mode. Og Zeal & Ardor giver en god grund til at forsage farver (og Gud) fra starten af året: Bandet fra Basel, der er centreret omkring frontmanden Manuel Gagneux har nemlig lige udgivet en ny sang. Den hedder “Baphomet” og smadrer dobbeltpedal ind i dine ører, indtil alle onde ånder fra 2017 er uddrevet.

Sangen er det første nye fra Zeal & Ardor, siden bandet, der er annonceret til Copenhell i år, udgav det vildt roste debutalbum, Devil Is Fine. Den er samtidig beviset på, at Devil Is Fine blot blot var en byggesten for Zeal & Ardors unikke blues-metal: “Baphomet” lyder mere fyldig, mere sofistikeret og mere headbangende. Blues- og metalelementerne flyder bedre sammen, og samtidig fortsætter Manuel med sine brutale og symbolske tekster: // Right hand up / left hand down // henviser direkte til dæmonen Baphomet. Og så lyder den beherskede dobbeltpedal bare så guddommeligt djævelsk god.

Led dig selv i fristelse, og hør sangen herunder.