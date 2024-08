Satanist-tweens planlagde at dræbe 15 klassekammerater og drikke deres blod

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

To piger – en på 11 og en på 12 – dukkede ifølge politiet op i skole med slagteknive i tirsdags. De havde planer om at dræbe ”så mange elever som muligt,” drikke deres blod og sprede resterne af dem foran indgangen til skolen. Washington Post fortæller, at de to tweens beskriver sig selv som ”Satantilbedere”.

Det lyder som plottet til en gyserfilm, en plan, der er så sindssyg, at det er svært at tro på – men politiet i Bartow County, Florida, meddelte under en pressekonference onsdag, at de mener, ”der ikke er tale om en spøg”.

”Jeg tror, at de her to små piger… satte sig ned og i ramme alvor og planlagde at skade deres klassekammerater,” udtaler politichef Joe Hall.

Ifølge BuzzFeed News advarede en af de to mistænkte en klassekammerat om, ”at der kommer til at ske noget slemt,” hvilket klassekammeraten meddelte sin lærer, som alarmerede skolens ledelse. Da den 11-årige pige ikke dukkede op til time senere på dagen, satte ledelsen jagten ind på hende.

Da de fandt hende, viste det sig, at hun havde gemt sig sammen med den anden mistænkte på et toilet, hvor de sad med et ”bæger,” oplyser politiet. De blev herefter ført ned på skoleinspektørens kontor, hvor de blev bedt om at tømme deres lommer. Politiet oplyser, at den 11-årige præsenterede en stor kniv samt et strygestål – man fandt også en slagtekniv og en pizzaskærer på pigerne. De skal herefter have tilstået overfor skoleinspektøren, at de havde planer om at dræbe så mange klassekammerater som muligt. Politiet blev omgående tilkaldt.

Politiet anholdt de to piger og tog dem med på stationen, hvor de efter sigende skulle have tilstået planen og fortalt, at de var ”Satantilberedere,” udtaler Hall.

Ifølge Hall havde de to piger planer om at dræbe adskillige klassekammerater, og de var også klar til at ”drikke deres blod og spise deres kød”. Planen skulle have været under opsejling i nogle dage: Hall oplyste, at begge piger havde sms’et med hinanden om, hvordan de havde tænkt sig at efterlade ”ligdele foran indgangen” til skolen for til sidst at tage livet af dem selv. Politiet fandt et håndtegnet kort over skolen hos den 12-årige med påskriften ”dræb på toilettet”.

De to piger er sigtet for at planlægge mord, besiddelse af våben på en skole og for at forstyrre freden. Hvis de retsforfølges som voksne, kan de begge ende med at tilbringe resten af deres liv i fængsel.