Saudi-Arabien giver kvindelig robot flere rettigheder end virkelige kvinder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA

I sidste uge gav Saudi-Arabien, som det første land i verden, en robot statsborgerskab. Robotten, der hedder Sophia, blev præsenteret som saudisk statsborger ved Future Investment Initiative-konferencen i Riyadh i onsdags af CNBC-værten Andrew Ross Sorkin. “Jeg vil gerne takke Kongedømmet Saudi-Arabien,” sagde Sophia fra talerstolen. “Det er en stor ære, og jeg er meget stolt af denne unikke anerkendelse.”

Sophia er skabt af Hanson Robotics i Hong Kong og blev første gang aktiveret i april 2015. Hendes ansigt er udformet som en hvid kvindes, og når hun har paryk på, er det næsten umuligt at se forskel på hende og den rigtige vare. Hendes “hud” stopper lige ved hårgrænsen over panden og bag ørene, hvor de mekaniske komponenter dukker op, der hvor hjernen ellers skulle have siddet. På Sophias hjemmeside beskriver firmaet ned til mindste detalje, hvilke overvejelser der ligger bag hendes udseende: “Sophia er designet til at ligne Audrey Hepburn, og hun er udformet efter klassiske skønhedsidealer: Den porcelænsagtige hud, den smalle næse, de høje kindben, et underfundigt smil og udtryksfulde øjne, der lader til at ændre farve med lyset.” Siden hun blev aktiveret, har Sophia allerede opnået en del. Hun har optrådt på forsiden af Elle Brazil og været gæst på The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Hun har sågar været oppe og toppes med milliardæren Elon Musk, som er kritiker af kunstig intelligens og tidligere har advaret om, at den type teknologi kan udløse den næste verdenskrig.

I King Abdullah International Conference Center, hvor konferencen fandt sted, blev nyheden modtaget med stor jubel. Men udenfor konferencecentret var responsen mere lunken. Mange kritikere har allerede sagt, at Sophia har fået flere rettigheder, end de fleste saudiske kvinder har. For det første blev Sophia præsenteret for det mandlige publikum iført hverken tørklæde eller abaya. Sidstnævnte er den traditionelle klædedragt for kvinder i landet. Kvinder er tidligere blevet arresteret for så lidt som at posere på billeder uden tørklæde eller abaya på.

På Twitter undrede flere kvinder sig over, hvor Sophias mandlige værge var, og om hun skal have en ligesom alle andre saudiske kvinder. Efter offentliggørelsen i onsdags har hashtagget #صوفيا_تطالب_باسقاط_الولايه eller #sophia_demands_that_guardianship_be_dropped trendet på platformen. “En dag håber jeg, jeg bliver ligesom Sophia, så jeg kan få mine rettigheder,” tweeter en saudisk kvinde under hashtagget.

Andre har fordømt Saudi-Arabien for at give statsborgerskab til en robot, mens landets menneskelige borgere nægtes grundlæggende rettigheder. Offentliggørelsen har også udløst kritik fra flere menneskerettighedsorganisationer over hele verden. Kvindelige statsborgere i Saudi-Arabien kan ikke videregive statsborgerskab til deres børn eller ægtemænd. Derudover er kongedømmet også kendt for sin dårlige behandling af de flere end ni millioner udenlandske arbejdere i landet, der heller ikke kan opnå statsborgerskab og ofte nægtes udrejsetilladelse.

Broadly har kontaktet Saudi-Arabiens center for international kommunikation for at spørge, om Sophia er underlagt de samme regler og restriktioner som saudiske kvinder. Artiklen opdateres, såfremt vi modtager svar.

Sagen kommer midt i en vigtig tid for Saudi-Arabien, hvor landet forsøger at rebrande sig selv som førende på områder som livsstil og teknologisk udvikling. Inden for det seneste år har kongedømmet lempet reglerne omkring værgesystemet og blandt andet annonceret, at kvinder får lov at køre bil fra sommeren 2018. I sidste uge offentliggjorde den saudiske prins Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud to store nyheder: For det første ønsker han at styre landet i retning af “det moderate Islam, som er åben over for resten af verden”, og for det andet vil han bygge en ny megaby kaldet NEOM, som han fortælle vil komme til at koste 500 milliarder dollar og være helt uden sidestykke i verden. Eksperter vurderer, at udmeldingerne og statsborgerskabet til Sophia hænger sammen. Ifølge en pressemeddelelse fra center for international kommunikation vil “robotter blive en stor del af NEOM.”