Saudiske kvinder beskriver følelsen af at have fået ret til at køre bil

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA

I tirsdags vedtog kongedømmet i Saudi-Arabien en historisk beslutning. Fra juni 2018 bliver det lovligt for kvinder at køre bil. Nyheden – der signalerer enden på et 40 år langt, uofficielt forbud – har naturligvis fået en del opmærksomhed. Grundet den Iranske Revolution, der fik stor indflydelse på hele Mellemøsten, har saudiske kvinder været afhængige af mandlige chauffører siden 1979.

Videos by VICE

Siden da har mange saudiske kvinder, på tværs af generationer, protesteret mod forbuddet. Under en bemærkelsesværdig demonstration i 1990 kørte 47 kvinder gennem Riyadhs gader for at protestere mod loven. I sidste uge fejrede saudiske kvinder – af hvem mange ikke er gamle nok til at have oplevet en tid før forbuddet, mens andre, som aktivisten Aziza al-Yousaf, husker, da de sidst sad bag rattet – den længe ventede sejr.

Samia El-Moslimany, en 54-årig saudisk-amerikansk kvinde, der er opvokset i USA, Saudi-Arabien og Kuwait, blev tilbageholdt af myndighederne i Saudi-Arabien for fire år siden for at køre bil selv. Den 26. oktober 2013 satte Samia El-Moslimany og over 60 andre kvinder sig bag rattet og kørte gennem landets gader i protest. Hun og en anden kvinde ved navn Nahid Batarfi var de eneste, der blev tilbageholdt under protestaktionen.

“Jeg er glad. Det er en stor bedrift og skridt fremad,” fortæller Samia El-Moslimany til Broadly. “Men euforien blev ikke udløst, lige da jeg hørte om afgørelsen. Det er først, efter jeg har fordøjet det og reflekteret over alle de mennesker, der har ofret meget i deres liv på grund af det, de stod for.”

Samia El-Moslimany siger, at afgørelsen har været længe undervejs. “Da jeg flyttede tilbage til Saudi-Arabien, da jeg var 20, sagde folk, at det ville ske inden for fem år,” siger hun. “Det skulle så have været i 1990.”

Christina Frasi Zahid, der boede i Saudi-Arabien fra 1966, indtil hendes mand døde i 2001, husker en tid, hvor det at køre bil som kvinde ikke var et problem. “Jeg kan huske, at jeg kørte rundt i 60’erne og 70’erne uden problemer,” fortæller hun. “Der var ikke noget spørgsmål om, hvorvidt kvinder måtte køre. Når det var nødvendigt, gjorde vi det bare, som når man skulle hjem fra en fest eller en dag ved stranden.”

“I dag har vores land slået et slag for os.”

Mens mange saudiske kvinder og store dele af omverden ser beslutningen som et skridt i den rigtige retning, så er der ifølge Samia El-Moslimany stadig “mange kvinder, der synes, det er en dårlig ide.” Men hun tilføjer, at når beslutningen kommer med kongehusets velsignelse (der vejer tungt i Saudi-Arabien), vil det måske få skeptikerne til at ændre holdning. “Når kongehuset kommer med et dekret, så er det helt legitimt at støtte kvinders ret til at køre. På en måde bliver det nu uacceptabelt at være imod det,” forklarer hun.

Nyheden har også skabt røre i USA, hvor reaktionerne svinger mellem oprigtig glæde og sarkasme. Hillary Clinton tweetede: “Det var på tide. Start jeres biler, d’damer.” Komikeren Chelsea Handler foreslår, at kvinder nu må “køre som død og helvede ud af det land,” mens politikeren Ilhan Omar fra Minnesota var mere velovervejet i sin reaktion: “Nu har det mest undertrykkende land i verden endelig indset, at kvinder ikke har brug for babysittere, smh,” tweetede hun. Andre er kommet med smagløse vittigheder om, hvordan kvinder er dårlige bilister eller tweetet billeder af biler dækket til i noget, der skal ligne niqaber.

De mere nedladende kommentarer kommer ikke som en overraskelse for Samia El-Moslimany, som mener, der er mere fiktion end fakta i den gængse opfattelse af de “undertrykte” saudiske kvinder. “Der er rigtig mange problemer med uretfærdig behandling og ulighed,” siger hun. “Men der findes også steder i Saudi-Arabien, der er væsentlig bedre end mange vestlige modstykker.” Hun nævner blandt andet, at Shurarådet, Saudi-Arabiens pendant til et parlament, har vedtaget, at 20 procent af de 150 medlemmer skal være kvinder. Det er flere i den amerikanske kongres.

Modia Batterjee, en saudisk kvinde, der har arbejdet som aktivist for international lægehjælp, fortæller Broadly, at hun er “ovenud lykkelig” over det kongelige dekret.

“Det første, jeg tænkte, var, at jeg nu kan holde hovedet højt over for alle de udenlandske chauffører, jeg har haft, der har udtrykt diskrimination over for kvinder,” siger Modia Batterjee. “Der var folk, der mente, at jeg som saudisk kvinde var under dem, fordi jeg ikke måtte køre i mit eget land, mens de gerne måtte. I dag er det blevet vendt. I dag har vores land slået et slag for os.”