Saweetie udgiver iskold debut-ep, er varmere end nogensinde før

Denne artikel er oprindelig udgivet af Noisey USA

Når Saweetie strømmer ud i dine høretelefoner på High Maintenances introtrack er hendes stemme blød, men hendes budskab er kort og kontant og lige det, du har brug for at høre. // You know what sis, get into your bag, stay focused, and leave these bumass niggas alone //. Og det lægger stilen for de efterfølgende 22 minutter på en ep, der veksler mellem pral og skønhed.

Ep’en indeholder ni tracks og er en fremragende introduktion til Bay Area-rapperen i kølvandet på singlen ”ICY GRL”, en udbygning af Khias “My Neck, My Back”, der skaffede hende over 10 millioner visninger og en kontrakt med Warner Bros. Dengang var hun kendt for at lave freestylevideoer i sin bil og bruge sociale medier til at få promoveret sin musik. “ICY GRL” føles helt sikkert som lyden af en fuld og flabet girl’s night out med veninderne. Da Saweetie lavede den, var hun lige blevet færdig på University of Southern California og havde kun en madras i sin lejlighed og et brændende ønske om at leve et andet liv. “It’s very unlikely, my wrist ain’t looking icy, siger hun i sangen. Det blev ikke bare en forudsigelse, men også en central del af hendes brand.

Selv om hun har iscenesat sig selv som en iskold kvinde, der har rimelig store krav, så formår hun også at gå i kødet på fordommen om, at det automatisk betyder, at man er overfladisk. Begge egenskaber har negative konnotationer, når de påklistres kvinder. På en måde tager Saweetie ejerskab over betegnelserne på sin debutplade. “At være icy er en filosofi,” fortæller rapperen mig over telefonen. ”Jeg havde lyst til at skabe en positiv attitude, jeg selv kunne bruge, og det er den, jeg udlever på den sang.”

Udover et par numre, der blev udgivet op til ep’en, er udspilet rapperens første mulighed for at præsentere sange med en original produktion i ryggen. Det er tydeligt, at hun på få måneder er kommet langt i sin karriere i kraft af, at hun afviger fra free-form-stilen og i dag laver fængende hooks og eksperimenterer med sin vokal.

Ep’en, hun har indspillet, er en kærlig, men skarp opsang til dem, der identificerer hende med pladens titel. Den nye single “B.A.N”, der er en hyldest til det at glemme en gammel flamme, er en hån mod alle dem, der ikke troede på, at den 24-årige rapper havde kant og vrede i sig. Saweeties fætter Zaytoven har bidraget til produktionen på ”Agua”, som er en ode til rapperens forkærlighed for de finere ting i livet. Hun veksler sit flow og låner fra både fortidens kunstnere såvel som nutidens. Med inspiration fra Bay Area-pioneren Too $hort, fusionerer High Maintenance rapperens opvækst i Sacramento med et overflødighedshorn af hiphop-hyldester fra ”hot boy”-referencer til kadencer taget fra Dem Franchize Boyz. Saweetie prøver sågar at synge på “Too Many”, et melodisk nummer om parforholdets uglamourøse sider, som følges op af en voicemail-besked fra rapperens bedste ven, der er lykkelig over at have hørt Saweeties sang i radioen.

Ep’en når vidt omkring – det er ret utroligt, hvor mange lag hun får med på ni tracks – hvilket peger på, at hendes status som den originale Icy Girl ikke kommer til at tø op lige foreløbigt.

Stream High Maintenance herunder: