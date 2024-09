Scener fra en japansk rap battle for drag queens

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Japan

Mellem slutningen af Anden Verdenskrig i 1945 og 1956, da Japans lov mod prostitution trådte i kraft, blomstrede Tokyos redlight-distrikt Shinjuku Ni-chome (“Område 2”).

Senere begyndte homobarer at åbne i kvarteret, og i firserne var de lokale begyndt at kalde bydelen for “Gay Town.” Dengang var mange homobarer kun åbne for medlemmer, hvilket betød at nonke (heteroseksuelle mænd og kvinder) var forment adgang.

Men med opfindelsen af onlinedating og sociale medier er Tokyos queer-miljø blevet decentraliseret, og scenen har spredt sig ud over hele byen. Nonke har nu adgang til barerne i Shinjuku Ni-chome, og et langt bredere udsnit af befolkningen kan more sig i kvarteret. Det er samtidig blevet mindre populært blandt queer-folk i Tokyo.

Men i marts beviste Ni-chrome, at det fortsat har queer-relevans, da bydelen dannede ramme om en MC battle kaldet “The 2nd Oneh-Style Dungeon.” I Japan har man et fænomen, der hedder Sazae-san-syndromet – det er en slags søndagsdepression over arbejdsugen, der ligger og lurer, inspireret af Sazae-san, den populære anime-serie. Men på Dungeon er der ikke noget, der hedder Sazae-san. Rappernes dybtfølte skrig, der kun afbrydes af vulgære vittigheder rungede gennem hele Tokyo.

Rappere, der var udvalgt af publikum, stod modigt frem for at udfordre tre drag queens på scenen. Rachel D’amour, “Passionens Dronning”, Angel Jasqo, “Shinjiku Ni-chomes Faldne Engel” og Chikako Relax, “Jomfruen af det Ekstreme Diss.” Drag queensne fik publikum til at falde om af grin med beskidte jokes, der havde bred appel. Arrangementets levende figurer bragte showet til live, og jeg dokumenterede det, fra dragdronningernes ankomst til de gik på scenen.

Rachel D’amour, også kendt som “Queen of Passion,” tager make-up på i klubbens omklædningsrum.

D’amour tager de høje hæle på.

“The Queen of Passion” er klar.

Chikako Relax i omklædningsrummet.

Chikako Relax

Drag queensne indtager scenen.

Rachel D’amour har fået mikrofonen.

Angel Jasqo, også kendt som “Shinjuku Ni-chomes faldne engel”

Angel Jasqo med mikrofonen i hånden.

Chikako Relax rapper mod Weapon the Rhythm.

Angel Jasqo tjekker lige lugten.





Tokyos ungdom uden for klubben.

En mand indtager dansegulvet.

Dommerne Lady-K, Namie Aromu og Testu

En drag queen simulerer et blowjob.

Namie Aromu