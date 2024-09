Kicket fra Red Bull og vodka er noget, du forestiller dig, siger forskere

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.



At drikke Red Bull og vodka er lidt ligesom at dyrke crossfit eller gå på paleokur. Det er skide svært at gøre uden at informere alle i din nærmeste omkreds om det. Forskellen er bare, at cocktaildrikkerne er mere tilbøjelige til at hæve glasset, smide armen om din skulder og minde dig om, at de bare er pissefulde lige nu. Men ifølge en ny undersøgelse er den ekstra rus, man opnår ved at blande energidrik med sprut, ren fiktion, der har mere med markedsføring at gøre, end det har med cocktailen.

Undersøgelsen blev foretaget ved INSEADs Laboratorie for Adfærdsforskning ved Sorbonne i Paris, hvor forskere har påvist, at forsøgsdeltageres adfærd var mere påvirket af, hvad de troede, de havde drukket, i stedet for hvor meget, de rent faktisk havde drukket. De 154 mandlige deltagere fik alle sammen nøjagtigt den samme mængde alkohol. Deltagerne fik derefter at vide, at de enten drak Red Bull og vodka, en vodkadrink med et generisk navn eller en “eksotisk frugtcocktail”.



Man må formode, at forskerne derefter stak hænderne i lommerne og lod som om, det ikke overraskede dem, at Red Bull-gruppen var langt mere irriterende end de øvrige deltagere. “Red Bull har længe brugt sloganet ‘Red Bull gi’r dig vinger,’ men vores forskning viser, at den type reklame kan få folk til at tro, at drikken har en berusende effekt, selvom den ikke har det,” siger hovedforfatter på projektet, Yann Cornil. “Når alkohol blandes med energidrik, og folk er klar over det, føler de sig mere berusede, udelukkende fordi reklamerne har fortalt dem, at de bliver det.”

Efter at have drukket ud blev deltagerne bedt om at bruge 30 minutter på at løse forskellige opgaver på en computer. I den første prøve skulle mændene se på billeder af 15 forskellige kvinder og vurdere, hvor selvsikre de ville være i en samtale med kvinderne, og om hvorvidt de ville kunne få et telefonnummer ud af det. Den anden prøve bestod af et pengespil, hvor “deltagerne pumpede en ballon op og vandt penge, jo mere luft de fik i den”. De havde til enhver tid mulighed for at cashe ud af spillet, men hvis ballonen sprang, fik de intet.

Efter at have vurderet testresultaterne konkluderede forskerne, at Red Bull-deltagerne var både mere selvsikre og risikovillige, en konklusion man også kunne have nået til ved at besøge en vilkårlig Craizy Daisy på en fredag aften.

Det kommer sikkert ikke som en overraskelse, at dem, der troede, sprut med Red Bull i ville gøre dem fuldere, også var dem, der troede, de var mest berusede. “Effekten var stærkere hos folk, der tror, energidrikke gør rusen kraftigere og samtidigt mener, at beruselse øger impulsiviteten, fjerner hæmningerne og svækker reflekserne,” skriver en af undersøgelsens forfattere.

Forskerne mener, at producenter af energidrikke bør være mere opmærksomme på den adfærdsmæssige effekt, deres produkter kan have. “Politikere og fødevaresikkerhedsinstanser i Nordamerika og Europa har ikke været opmærksomme på de psykologiske bivirkninger indtag af energidrikke har, især når de blandes med alkohol,” siger Cornil til Canadas Global News.



Den eneste positive ting ved Red Bulls placeboeffekt? Mændene, der følte sig fuldere, end de var, var mindre tilbøjelige til at sætte sig bag rattet i en bil.