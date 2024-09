Sådan dater du et voldtægtsoffer

Billede via Stocksy og Alexey Kuzma.

I Danmark anmeldes der i gennemsnit 420 voldtægter om året. Tallet er dog faldende ifølge det Kriminal Præventive råd. Vi spurgte en psykolog om, hvad man skal gøre, hvis ens partner har været offer for voldtægt.

Vi bærer alle sammen rundt på følelsesmæssig baggage. For de fleste betyder det, at man har været igennem nogle hårde brud, mens andre ligefrem lider af den voldsomme type post-traumatisk stress, der kan opstå i kølvandet på et seksuelt overgreb. Jeg kom kun over det ved hjælp af lægeordineret cannabis og en partner, der var klar på at gå ned på mig mens jeg så Planet Earth og nippede til en baldrian urtete til lyden af David Attenboroughs beroligende stemme. RAINN estimerer, at 293.066 amerikanere bliver udsat for seksuelle overgreb hvert år, og det Kriminalpræventative Råd anslår, atdet årlige tal herhjemme er 420 om året, så det kunne også ske for dig eller din partner.

“Der er ret stor sandsynlighed for at komme til at date et voldtægtsoffer, eftersom tallene er så høje,” siger psykologen Barbara Greenberg. “Når man dater eller har sex med nogen, interagerer man med dem i samme arena, som de er blevet misbrugt i. Og det er der, situationen bliver vanskelig.” Selvom alle forhold er forskellige, og individer har vidt forskellige måder at håndtere traumer på, findes der nogen generelle retningslinjer for, hvad man kan gøre, hvis man er i et parforhold med et offer for voldtægt.

Lad være med at spørge ind til detaljer. Spørg i stedet ind til de udløsende faktorer. – Barbara Greenberg



Først og fremmest skal man tro på dem. “Når folk fortæller deres historier, så tro på dem,” siger Greenberg. “Der er meget lav risiko for, at det er noget de finder på. Lyt til dem og tro på dem, og lad være med at føle, at du skal udbedre hele situationen for dem, eller at du kan udbedre den… Lad dem tale.” Med andre ord så hold kæft og lad dem fortælle det i deres eget tempo. “Hvis du elsker nogen, eller også selvom du ikke elsker dem og bare vil have en positiv seksuel oplevelse sammen med dem, så er du nødt til at lade dem udrede det hele selv i et tempo og et samtaleniveau, som de føler sig tilpas med,” siger Emily Lindin fra The Unslut Project og filmen UnSlut: A Documentary Film, der udforsker seksuel beskæmmelse, blandt andet gennem interviews med Rehtaeh Parsons’ venner og familie. Parsons var en 17-årig canadisk studerende, der efter sigende begik selvmord på grund af seksuel mobning efter billeder af hendes påståede gruppevoldtægt kom frem.

Når det er passende at byde ind med noget, er det vigtigt at stille de rigtige spørgsmål. “De rigtige spørgsmål er ikke: ‘Hvad skete der? Hvor rørte han ved dig? Hvor var dine forældre? Var du fuld?’ Ingen anklagende eller fordømmende spørgsmål. Lad være med at spørge ind til detaljer. Spørg i stedet ind til de udløsende faktorer,” siger Greenberg. Det er vigtigt at gennemgå det, der udløser minder om voldtægten, for at undgå at offeret skal gennemleve oplevelsen. En udløsende faktor er noget, der kan vække flashbacks fra voldtægten. Det kan være alt fra at se nogen på metroen med en tatovering, der minder om overfaldsmandens, at høre et ord eller en vending, som de brugte under angrebet, eller at blive berørt på en lignende måde. Det er en møgsituation for alle, når man prøver sit bedste på at undertrykke et panikanfald under sex, fordi ens kæreste tilfældigvis gør noget, der vækker minder om overgrebet. Og det er virkelig frustrerende at skulle høre dem pive om, hvordan de plejer at have stor succes med at få kvinder til at komme med præcis den teknik, der forårsager flashbacket.

Se også: Billeder der udfordrer fordomme om køn og race



Når man dater et offer for voldtægt er man bare nødt til at lære ikke at tage tingene personligt. “Det er svært, men man skal virkelig bestræbe sig på ikke at tage det personligt. Det sker på grund af traumet og ikke på grund af dig,” siger Greenberg. “Du skal være tålmodig, lære at være blid, undgå de udløsende faktorer og lære, hvordan du gør det til en tryg og dejlig oplevelse. Og vær overbærende. Jo mere din partner stoler på dig, jo nemmere bliver det hele.”

For nogen kvinder (og ja – mænd kan også være ofrer for voldtægt) handler det om nagende, gamle ar, der bare ikke vil hele. For andre, som Kara*, der blev voldtaget i sidste måned, og hendes kæreste Jon*, handler det om at navigere de udløsende faktorer fra et sår, der stadig er ret åbent. “Det kan være hårdt, når hun giver sig selv skylden og føler, at hun selv bærer ansvaret for overgrebet, eller måske at hun ikke gjorde nok modstand,” fortæller Jon mig. “Jeg er nødt til at understrege over for hende, at det ikke passer.” Det styrker Kara og Jons forhold, at han udviser respekt, når de taler om hendes voldtægt, og minder hende om, at det ikke var hendes skyld. Punktum. “Han har været virkelig hjælpsom, fordi jeg sidder bare og bliver ked af det og bebrejder mig selv, og han taler mig til fornuft,” siger Kara.

“Da vi tog Kara på skadestuen havde hun blå mærker over det hele. Store, blå håndaftryk,” sagde Jon. “Hun sagde, ‘jeg ved det ikke, måske gjorde jeg ikke nok… jeg får nemt blå mærker.’ Men så sagde jeg ‘vi slås jo tit i sengen.’ Jeg stikker røven op i hovedet på hende for at prutte hende i ansigtet. Så jeg spurgte hende, ‘du kæmper virkelig hårdt for ikke at lade mig prutte på dig, ikke?’ ‘Jo, jeg prøver mit bedste,’ svarede hun. Så forklarede jeg hende, ‘ja, hver gang vi slås prøver du virkelig hårdt, men du får ikke nogen blå mærker. Så i den her slåskamp kæmpede du tydeligvis sindssygt hårdt, ellers ville du ikke have de her blå mærker.”

Selvom Jon lader til at være Årets Kæreste forstår han også, at Kara er nødt til at søge professionel krisehjælp hos en, der er specialiseret i at hjælpe ofrer for voldtægt, for at komme igennem det her. “Han har prøvet at få mig til at søge hjælp, hvilket jeg nok skal…” siger Kara. For at prøve at overbevise hende siger Jon, at han “bestak hende med en missekat.” “Det gjorde han. Han sagde, okay, du kan få en killing… men du kan ikke bare snakke til den og bruge den som psykolog, du skal også søge rigtig hjælp. Det er en virkelig lille killing, og jeg tror det vil hjælpe bare at skulle passe på noget, at bruge energi og kærlighed på den,” sagde Kara.

“Man bør få behandling så snart som muligt. Fordi jo hurtigere man snakker med en rådgiver, jo mindre er risikoen for, at man får PTSD. Der er beviser for, at folk der har haft traumatiske oplevelser og får hjælp med det samme har langt større chancer for at få positive resultater,” forklarer Barbara Greenberg. Et seksuelt overgreb er noget, man gennem hele livet vil kæmpe for at komme sig over. Selv med tålmodighed, respekt og tid er det at overleve en voldtægt noget man bærer med sig gennem hele livet. Og alligevel er du stadig dig selv. Du vil stadig gerne drikke urtete mens din kæreste slikker din fisse, eller stadig være nødt til at skulle indånde din kærestes tarmluft. Livet stopper ikke for noget.

“Anerkend, at det er en virkelig vigtig del af deres personlige historie, og lad dem vide, at du er klar til at lytte, når de er klar til at fortælle, og at du respekterer dem,” siger Emily Lindin. “Jeg tror det er vigtigt at huske på, at ofrer for voldtægt ikke holder op med at være voksne mennesker, bare fordi de har været igennem det her traume.”

*Navne er blevet ændret efter ønske



