Sådan føles det at tjene 76 millioner som 26-årig

Alle billeder er Tims private.

Som tyveårig tog han rundt i sit limegrønne jakkesæt og lukkede millionhandler med nogle af Danmarks største medievirksomheder, og han beskriver det som en nærmest “religiøs oplevelse”, da omsætningen fra den ene måned til den anden steg til det tidobbelte. Som 26-årig blev han så – med en enkelt underskrift og en meget stor bankoverførsel – et fuldgyldigt medlem af det københavnske jetset, da han solgte sit første selskab for 76 millioner.

Alligevel er han ikke, som millionærer er flest. Tim Antos Møllegaard har nemlig aldrig kappet navlestrengen til de gamle venner i Næstved, som i dag er ansat i diverse stillinger i hans i alt 12 selskaber.

“Jeg smed engang 100.000 for at holde en bar i Århus åben to timer længere.”

Det, han primært gør sig i, er leadgenerering, som vistnok handler om digital markedsføring. Men det er sådan set ligegyldigt i denne sammenhæng. Jeg vil bare gerne finde ud af, hvordan det føles at blive mangemillionær som ung, og hvordan det er at være ham, der sidder på pengene i en helt almindelig vennekreds.

Jeg kom i kontakt med Tim gennem en fælles ven, der er assistent for ham. Hans opgaver består blandt andet i at lufte Tims hunde og hente ham i lufthavnen. Præcis hvad min ven får for sin indsats, har jeg desværre ikke lov til at afsløre, men der er tale om et velbetalt job med frynsegoder, som rækker en del ud over frugtordning og firmabil. Pointen er, at Tim er en seriøs forretningsmand, der lige dele forstår at tjene penge og bruge dem på legendariske byture og andet, der nu engang gør livet værd at leve. Jeg tog en snak med ham.

VICE: Hej Tim. Hvordan går det?

Tim: Det går sådan, at jeg har travlt. Ellers ville jeg ikke være rig.

Hvad har du travlt med?

Alt muligt, men det er kun fedt. Jeg har ikke et arbejde. Jeg har en hobby. Og det er 50% af opskriften på min succes. Jeg er jo entreprenør – når tingene bliver store, så er det fordi pengene er gode – ikke fordi jeg synes, det er sjovt at drive. Så skal man til at forholde sig til medarbejdere, der vil have andre skraldespande på toilettet osv. Det lader jeg andre om.

“Man kan godt blive lidt ensom, når man er velhavende.“

Hvordan blev du rig?

Ved at arbejde hårdt. Det startede alt sammen med en hjemmeside, der hed armsved.dk, som jeg lavede sammen med nogle venner. Den fik pludselig så mange besøgende, at der begyndte at blive noget økonomi i det, og så tændte det noget i mig. Så lavede jeg et annoncenetværk og fik en kæmpe succes med det. Præcis hvordan, har jeg selv svært ved at forstå. Første år var omsætningen på to mio. andet år syv mio., tredje år 16 mio. Da var jeg tyve år gammel.

Hvad var det præcist for et produkt, du solgte?

Det meste af det, jeg laver, er leadgenerering. Altså at få folk til at købe produkter på nettet, tegne abonnementer på magasiner eller deltage i konkurrencer – den slags. Vi tager penge for tilmeldinger, og vi kan skaffe kunder til alt.

Hvordan er det at tjene så mange penge, mens ens venner knap nok er gået ud af gymnasiet?

Det var da pissefedt. Det der med at sidde som tyveårig og tjene flere penge, end de fleste “voksne” gør – det var næsten en religiøs oplevelse.

Hvad bruger man så alle sine penge på?

Alt det, der er forkert. Og det blev jeg ved med, indtil jeg var godt oppe i 20’erne. Biler, både, byture. Men jeg investerede også mine penge i noget, der gav mening. Du må forstå, at jeg var en knægt, der kom fra Næstved, og folk vidste ikke, hvem jeg var i København. Jeg kom ikke i de sædvanlige nordsjællandske kredse, og derfor måtte jeg bygge mit brand op. Det gjorde jeg blandt andet ved at sørge for at komme de rigtige steder, du ved, betale for dyre medlemskaber på eksklusive natklubber, hvor der bliver lagt mærke til en, når man lægger store beløb i baren uge efter uge.

Hvad skete der med dine gamle venner fra Næstved, da du pludselig blev forretningsmand og rykkede til København?

Det er klart, at der var en vis udskiftning i min vennekreds fra jeg var 18 til 28. Jeg har sorteret dem fra, som ikke var rigtige venner, og så er der kommet andre til. Da jeg blev gift, havde jeg fem best men, og fire af dem har jeg kendt, siden jeg var 18. Der er ikke noget, der har ændret sig i vores forhold til hinanden, ud over at de er trætte af, at jeg altid vil betale.

“Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad beløbet lyder på. Hvis jeg ikke havde råd til at betale det, havde jeg aldrig sat mine ben der.”

Kommer dine venner også til dig, når de har pengeproblemer?

Nej, for hjælp er relativt. Jeg kan godt hjælpe med en tusse her og der, men når de er ved at gå fra hus og hjem og mangler en kvart million, så er det ikke mig, de låner af – for så har vi ikke længere noget venskab. Mine venner er fornuftige nok til at vide, at de ikke skal spørge mig om store lån. Men der er folk, der gerne vil være venner med mig. I snit har jeg vel fire henvendelser om dagen fra folk, der gerne vil præsentere en god idé for mig, og mange af dem har sjovt nok en eller anden relation til mig.

Hvad gør pengene ved en?

Man kan godt blive lidt ensom, når man er velhavende. Pengene skaber afstand til omgivelserne, fordi man har nogle muligheder, som ikke er tilgængelige for andre. Hvis du mister jordforbindelsen, bliver dine gamle venner trætte af dig. Man bliver nødt til at holde benene på jorden og hele tiden tænke over, hvordan man opfører sig over for sine venner.

Men jeg tror da, de synes, det er meget fedt. At de for eksempel bare lige kan låne en Porsche, når de skal ud med en pige og den slags.

Hvornår har du været mest gavmild over for dine venner?

Altså, jeg betaler altid for mine venner, når jeg inviterer dem ud. Det handler ikke om, at jeg køber deres selskab, men om, at de ikke ville have råd til at gøre det uden mig. Men spørgsmålet er svært, for er jeg gavmild over for min ven, når han får en million i bonus som ansat i en af mine virksomheder? Eller er jeg gavmild som direktør?

Hvis min ven har haft en relativt beskeden løn og knoklet igennem, så får man måske en mil i bonus – men det er ikke, fordi vi er venner, at han får den bonus. Det er fordi, han har gjort det godt og været med til at banke en forretning op.

Hvad er det mest fucked up, du nogensinde har brugt penge på?

Som du må skrive? Dårlige investeringer lige før finanskrisen. Brugt pengesedler til at tænde cigarer med. En Porsche 911 på danske plader.

Hvad med byture?

Det synes jeg jo ikke er dumme penge. Det synes jeg er sjovt. Jeg smed engang 100.000 for at holde en bar i Århus åben to timer længere. Jeg gad ikke at gå hjem, for vi havde det bare så pissehyggeligt.

Hvad bruger du gennemsnitligt på en bytur?

Det kommer an på, hvem der er med. Når vi tager ud en almindelig aften og hygger os, så kan det godt gøres for en 10’er. Så får vi bare nogle drinks og en bøf på Mash. Men ej… det er sgu svært at gå i byen uden at bruge en 50’er. Vi starter som regel ud på D’Angleterre, hvor de første 15 kilo hurtigt bliver skudt af.

Kigger du overhovedet på regningen?

Aldrig nogensinde. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad beløbet lyder på. Hvis jeg ikke havde råd til at betale det, havde jeg aldrig sat mine ben der.

Er du lykkelig?

Jeg tror ikke, at jeg er mere lykkelig, fordi jeg er rig. Jeg tror bare, det er lettere at glemme livets dårligdomme, når man flyver rundt i helikopter frem for at sidde derhjemme i sofaen og zappe gennem kanalerne. Eller ved du hvad…. Jo, jeg bliver faktisk mere lykkelig af at kunne købe og gøre, hvad jeg har lyst til. Det gør jeg.

Hvad skal man gøre for at blive rig?

Jeg har tre kontante råd, som jeg mener, er et godt udgangspunkt for at blive rig.

1) Lad være med at søge de hurtige penge.

2) Gør din forretning til din hobby.

3) Arbejd 26 timer i døgnet.

Tak skal du have, Tim.